Hoàng Anh Gia Lai mở cửa tự do sân Pleiku trong trận đấu với Hà Nội

(GLO)- Chiều 27-5, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thông báo sẽ mở cửa tự do đón khán giả trên sân Pleiku trong trận đấu với Hà Nội trong khuôn khổ vòng 25 V.League 2025-2026 vào chiều 31-5.

Đây là trận đấu cuối cùng của đội bóng phố núi trên sân nhà ở mùa giải này. Bởi vậy, HAGL sẽ mở cửa đón khán giả vào các khán đài B, C, D để tri ân người hâm mộ.

Sân Pleiku sẽ mở cửa tự do đón khán giả trong trận cầu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Hà Nội. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời, đây cũng là động thái thu hút khán giả đến sân cổ vũ cho đội bóng của bầu Đức trước đối thủ rất mạnh là Hà Nội. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh HAGL đang đứng trước áp lực buộc phải có điểm khi chỉ hơn vị trí đá play-off của SHB Đà Nẵng đúng 3 điểm.

Do thành tích bết bát của đội bóng phố núi nên lượng khán giả đến sân Pleiku trong mùa giải này tương đối ít ỏi. Trong những vòng đấu gần đây của HAGL trên sân nhà, chỉ có khoảng 2.000-3.000 khán giả đến cổ vũ. Việc mở cửa tự do sẽ là cơ hội “kích cầu” cho người hâm mộ trước khi mùa giải khép lại.

Hoàng Anh Gia Lai (giữa) cần có điểm cho cuộc đua trụ hạng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo lịch của Ban tổ chức, tất cả các trận đấu trong 2 vòng cuối cùng của V.League 2025-2026 đều được diễn ra vào khung giờ 18 giờ. Do đó, trận đấu với Hà Nội cũng là lần đầu tiên HAGL đá trên sân nhà ở khung giờ này, thay vì 17 giờ như tất cả các trận đấu trước đó.