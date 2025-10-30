Vòng 9 V.League 2025/2026: Liệu Hoàng Anh Gia Lai có tiếp đà thăng hoa?

(GLO)- Vào lúc 17 giờ ngày 31-10 trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia (HAGL) sẽ đón tiếp Nam Định trong khuôn khổ vòng 9 V.League 2025/2026. Người hâm mộ phố núi đang kỳ vọng đội bóng của bầu Đức sẽ tiếp tục thăng hoa để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu mùa giải.

Trước khi nghênh đón đội bóng thành Nam, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi đang có sự tự tin hơn bao giờ hết. Bởi ở vòng đấu trước, họ vừa giành chiến thắng đầu tiên sau 6 trận chỉ biết hòa và thua.

HAGL đang bị hoài nghi về chất lượng đội hình ở mùa giải năm nay. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng nói, bại tướng của họ chính là Thể Công-Viettel vốn được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch và tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Không những vậy, cách HAGL lấy trọn 3 điểm trước một đối thủ mạnh khiến người hâm mộ có niềm tin rằng họ sẽ có thể tái lập điều này.

Đó là trận cầu mà hiếm khi HAGL xuất phát với đủ 3 ngoại binh Jairo, Fraga và Marciel. Trong đó ưu tiên cho mặt trận phòng ngự khi có 1 trung vệ và 2 tiền vệ trung tâm.

Chính sự tập trung gia cố cho khâu phòng thủ giúp đội chủ sân Pleiku có cơ hội cho những tình huống phản công-lối đá mà họ sẽ buộc phải sử dụng ở thời điểm hiện tại với chất lượng đội hình đang sở hữu.

Chơi chắc chắn và rình rập cơ hội là phương án tối ưu cho HAGL và ở trận đấu với đội bóng áo lính, họ đã có được thứ mình cần. Ở cuộc đối đầu đó, họ có một Trung Kiên vững chãi trong khung gỗ và tận dụng tốt cơ hội có được.

2 bàn thắng đến từ những kịch bản đã được đội bóng phố núi tập luyện khá nhiều với pha đánh đầu từ tình huống cố định của Jairo hay pha bứt tốc rồi dứt điểm quyết đoán của Ryan Ha.

Lật lại thời gian về vòng 6, HAGL cũng đã có cơ hội lấy 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An. Tiếc rằng cú đá phạt penalty hỏng của Jairo ở những giây cuối cùng đã khiến họ tiếp tục sa lầy với vị trí cuối bảng.

Điều đó cho thấy, HAGL có cách giành chiến thắng với lực lượng hiện tại dù cho đó là đối thủ vừa miếng như Sông Lam Nghệ An hay ứng cử viên vô địch như Thể Công-Viettel. Vì vậy, một Nam Định đang có phong độ phập phù rõ ràng cũng nằm trong tầm ngắm của đoàn quân HLV Lê Quang Trãi.

Đội bóng thành Nam bước vào mùa giải mới với tư cách của nhà đương kim vô địch. Song sau 8 trận, họ chỉ giành được 8 điểm và đang xếp ở vị trí thứ 8. Với con số này, Nam Định chỉ hơn HAGL đúng 2 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận. Trong 5 trận đấu gần nhất, họ không biết mùi chiến thắng và chỉ giành được vẻn vẹn 2 điểm.

Trong chuỗi thành tích bết bát đó, HLV Vũ Hồng Việt-người cùng Nam Định đăng quang mùa giải trước đã từ chức. HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên ngồi vào chiếc ghế nóng từ vòng 8 và vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc khi bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

HAGL đã tìm thấy niềm hy vọng mùa giải mới. Ảnh: Quốc Nguyễn

Không những vậy, lịch sử đối đầu với Nam Định trên sân Pleiku đang hoàn toàn nghiêng về phía HAGL. Trong 11 trận gần nhất hành quân đến phố núi, Nam Định nhận đến 9 trận thua và 2 trận hòa. Lần gần nhất họ rời đi với 3 điểm đã xảy ra từ năm 2007.

Với tương quan lực lượng được đánh giá cao hơn, đội bóng đất Bắc vẫn được đánh giá ở thế cửa trên trong cuộc thư hùng vào chiều 31-10. Tuy nhiên, người hâm mộ phố núi có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan khi Nam Định đang có dấu hiệu mất phương hướng trong bối cảnh HAGL bắt đầu nhìn thấy tia hy vọng thoát hiểm của mình.