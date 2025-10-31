Hoàng Anh Gia Lai cùng Nam Định chia điểm trong trận cầu kịch tính

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có một khởi đầu như mơ trước Nam Định ở trận cầu thuộc vòng 9 V.League 2025-2026 trên sân Pleiku chiều 31-10. Tuy vậy, những nỗ lực bảo toàn thành quả cũng chỉ giúp họ giữ lại 1 điểm trước nhà đương kim vô địch.

Nam Định hành quân đến sân Pleiku với nhiều âu lo. Đội bóng thành Nam đã có liền 5 trận chưa thể tận hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi các đối thủ trong cuộc đua vô địch đang thi đấu ổn định thì Nam Định dường như có dấu hiệu hụt hơi.

Cầu thủ Nam Định (trái) nhập cuộc khá dè dặt trước HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Bóng dáng của nhà vô địch là thứ đã nhanh chóng bị quên lãng sau chuỗi trận bết bát. Cùng với đó, việc 18 năm chưa thể giành chiến thắng tại sân Pleiku phần nào khiến đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Trung Kiên có phần e ngại.

Bởi vậy, dù được đánh giá cao hơn, Nam Định nhập cuộc khá dè dặt. Dù đội chủ sân Pleiku nhường khu trung tuyến cho đội khách, họ vẫn không mạnh dạn chơi tấn công mà triển khai bóng khá chậm rãi ở giữa sân.

HAGL như thường lệ vẫn chơi phòng ngự phản công, rình rập cơ hội. Đội bóng phố núi cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái khá nhanh trong những tình huống có bóng.

Sau khoảng thời gian chơi tương đối thấp, HAGL đã mạnh dạn hơn trong những tình huống phản công. Marciel và Jairo liên tiếp uy hiếp khung thành của Nguyên Mạnh trong những pha bóng cố định.

Minh Tâm (bìa phải) khiến cầu trường Pleiku nổ tung với bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Văn Ngọc

Tuy nhiên người hâm mộ phố núi cũng không phải chờ đợi quá lâu, ở phút 19, HAGL đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ một pha phản công nhanh, Minh Tâm thoát xuống dứt điểm quyết đoán, đánh bại Nguyên Mạnh khiến cầu trường Pleiku nổ tung.

Có bàn thắng sớm, HAGL càng chơi tự tin hơn. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng cơ hội để nhân đôi cách biệt, hàng thủ lại mắc sai lầm. Phút 32, họ để Brenner thoải mái đánh đầu ở cự ly gần trong tình huống phạt góc, san bằng cách biệt 1-1.

Chỉ 3 phút sau, đến lượt Minh Tâm phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm không đáng có. Trên chấm phạt 11 m, Brenner một lần nữa hạ gục Trung Kiên, giúp Nam Định lật ngược thế cờ dẫn trước 2-1.

Nam Định có liên tiếp 2 bàn thắng ở giữa hiệp 1. Ảnh: Quốc Nguyễn

Nhưng trong một ngày tràn trề tự tin, HAGL sẵn sàng dâng cao, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ ở khoảng thời gian cuối hiệp 1. Những nỗ lực của đoàn quân HLV Lê Quang Trãi được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng.

Sau pha chọc khe của Vĩnh Nguyên, Marciel thoát xuống đối mặt với Nguyên Mạnh. Pha dứt điểm của tiền vệ người Brazil không thể đánh bại thủ môn này, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Thanh Nhân. Cầu thủ sinh năm 2000 dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, san bằng tỷ số 2-2.

Sau những phút căng mình ở hiệp 1, HAGL tỏ ra xuống sức trong hiệp 2. Họ lùi sâu về sân nhà để phòng ngự trong bối cảnh không còn duy trì được sức ép ở trung tuyến.

Do đó, khung thành của Trung Kiên phải chịu sức ép lớn, nhất là khi đội khách tăng cường nhân sự cho hàng công với sự có mặt của ngoại binh cao 2m06.

HAGL (phải) cho thấy sự xuống sức trong hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Những pha hãm thành của Nam Định diễn ra với cường độ cao hơn khi họ nhận thấy đội chủ sân Pleiku đã rơi vào thế chống đỡ, không còn nhiều khả năng phản công.

Thực tế, đội khách tạo ra không ít cơ hội mười mươi, song sự quả cảm của các hậu vệ cùng những pha cản phá xuất sắc của Trung Kiên đã cứu thua cho HAGL.

HAGL đã giữ lại 1 điểm quý giá trước nhà đương kim vô địch. Ảnh: Văn Ngọc

Bảo toàn tỷ số 2-2, HAGL có thêm 1 điểm quý giá trong thế trận bị ép sân suốt hiệp 2. Trong khi đó, Nam Định vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng để nuôi hy vọng trở lại tốp đầu.