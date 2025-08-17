Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên các cầu thủ Câu lạc bộ HAGL trước thềm mùa giải mới

(GLO)- Chiều 17-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và gặp gỡ, động viên Câu lạc bộ HAGL trước thềm mùa giải mới.

Cùng đi có đại diện Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Đoàn đã tham quan phòng truyền thống, các phòng chuyên môn, sân bãi và cơ sở tập luyện tại học viện HAGL.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn (thứ hai từ phải sang) tham quan học viện HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tại đây, đồng chí Phạm Anh Tuấn đánh giá cao điều kiện cơ sở vật chất của Học viện, đồng thời khẳng định đây là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng trên bên phải) thăm phòng truyền thống của Câu lạc bộ HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Học viện tiếp tục mở rộng tuyển sinh để phát hiện, bồi dưỡng thêm nhiều tài năng cho bóng đá Gia Lai cũng như cho quốc gia; đồng thời có thể hướng đến tuyển sinh quốc tế từ các nước láng giềng như Campuchia, Lào. Ông cũng nhấn mạnh HAGL cần là cầu nối để mời những câu lạc bộ uy tín trên thế giới đến Gia Lai thi đấu, qua đó quảng bá hình ảnh của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) dặn dò các cầu thủ HAGL trước mùa giải mới. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chuyến thăm, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã gặp gỡ Ban huấn luyện và các cầu thủ HAGL để động viên trước trận đấu đầu tiên của V.League 2025/2026 vào chiều cùng ngày trên sân Pleiku với đối thủ Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc đội bóng có trận mở màn thuận lợi để bước vào mùa giải mới với nhiều thành công, đồng thời căn dặn: “Các cầu thủ cần nỗ lực xây dựng hình ảnh cho bản thân và Câu lạc bộ; chú trọng rèn luyện văn hóa, đạo đức từ trong và ngoài sân cỏ; tạo dựng bản sắc riêng, qua đó lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà đến đông đảo người hâm mộ. Bóng đá là môn thể thao vua, là cơ hội tuyệt vời để Gia Lai được biết đến nhiều hơn”.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) tặng Bằng khen cho thủ thành Trần Trung Kiên. Ảnh: Văn Ngọc

Tại chuyến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho thủ thành Trần Trung Kiên vì đã có thành tích xuất sắc khi tham gia thi đấu tại Giải Bóng đá U23 Đông Nam Á 2025, cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.