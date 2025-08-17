Vòng 1 V.League 2025/2026: Chờ màn chào sân của Hoàng Anh Gia Lai

(GLO)- Trong ngày đầu tiên được thi đấu trên thảm cỏ mới vào lúc 17 giờ ngày 17-8 trước Becamex TP. Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quyết tâm giành trận thắng đầu tay. Khán giả đang chờ màn chào sân của đội bóng phố núi.

Trước đây, sân Pleiku sử dụng cỏ lá gừng-một loại cỏ quen thuộc với vùng đất Tây Nguyên. Dù có vẻ ngoài xanh mướt, song nhiều năm qua, mặt sân Pleiku không được giới chuyên môn đánh giá cao. Bởi lẽ, đặc thù của cỏ lá gừng khiến mặt sân không có độ phẳng nhất định mà thường bị gồ ghề khiến quỹ đạo bóng không được như ý.

Các cầu thủ sẽ được thi đấu trên mặt cỏ mới. Ảnh: Văn Ngọc

Điều này ảnh hưởng không ít đến chất lượng chuyên môn, nhất là trong bối cảnh HAGL ưu tiên lối đá ban bật ngắn cần độ chính xác cao. Trong điều kiện trời mưa, cỏ lá gừng càng khiến việc kiểm soát trái bóng khó khăn hơn bởi độ trơn trượt mà mặt sân mang lại.

Sau nhiều năm lên kế hoạch, HAGL quyết định thay mặt cỏ sang lá kim ngay sau khi mùa giải V.League 2024/2025 kết thúc. Cỏ lá kim được sử dụng ở các sân bóng hiện đại, đảm bảo mặt sân phẳng lì, dễ cắt tỉa, mang đến chất lượng chuyên môn tốt hơn cho từng pha bóng.

Đến đầu tháng 8-2025, HAGL hoàn thành dự án thay mặt cỏ trên sân Pleiku. Đến ngày 11-8, đội bóng phố núi cũng có buổi tập đầu tiên trên mặt cỏ mới, cho thấy tất cả đã sẵn sàng cho mùa giải V.League 2025/2026 khởi tranh.

HAGL (trái) xáo trộn lực lượng lớn sau khi mùa giải trước kết thúc. Ảnh: Văn Ngọc

Về mặt lực lượng, sau sự ra đi của Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường… đây là mùa giải mà đội bóng của bầu Đức chịu sự xáo trộn lớn nhất. Các công thần của HAGL trong những mùa giải qua như Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho, Văn Sơn đều nói lời chia tay đội bóng để tìm bến đỗ mới.

Để khỏa lấp những vị trí đó, Ban huấn luyện HAGL đã bổ sung hàng loạt nội binh mới. Song đó cũng là những cái tên đã từng quen thuộc với người hâm mộ phố núi khi trưởng thành từ lò HAGL JMG: Hoàng Vĩnh Nguyên, Trần Gia Huy, Huỳnh Tuấn Vũ, Nguyễn Duy Tâm.

Một trong những điểm sáng về nhân sự của HAGL là việc họ ra mắt 2 tân binh người Brazil, gồm tiền đạo Gabriel da Conceicao và tiền vệ phòng ngự Khevin Fraga.

Gabriel da Conceicao (24 tuổi, cao 1m83) trưởng thành từ lò Botafogo và từng khoác áo nhiều câu lạc bộ Brazil. Anh được đánh giá cao ở khả năng không chiến và tốc độ có thể thay thế Brandao.

Trong khi đó, Khevin Fraga (28 tuổi, cao 1m92) là mẫu tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ, từng thi đấu tại châu Âu trong màu áo của Hibernians (Malta) và cùng đội giành Cúp quốc gia Malta 2024. Tiền vệ này được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung chất thép để cùng Marciel quán xuyến tuyến giữa.

Tuy nhiên, sự hòa nhập của các ngoại binh này với đội bóng mới sẽ cần nhiều thời gian trả lời bởi họ chưa từng chơi ở đấu trường V.League. HAGL cho thấy họ rất nỗ lực trong việc thiết lập một cỗ máy mới với những nhân sự hoàn toàn mới bằng việc rất năng nổ trong đấu giao hữu.

Không chỉ tham gia Giải giao hữu Thiên Long 2025 vào cuối tháng 7 tại sân Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng), HAGL còn có chuyến tập huấn 10 ngày trên đất Thái Lan.

Tại đây, đoàn quân của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ Thái Lan.

Marciel (phải) vẫn là trụ cột của HAGL ở mùa giải mới. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu trước giới truyền thông, Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành đặt mục tiêu lọt vào tốp 6 ở mùa giải V.League 2025/2026. Ở mùa giải trước, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 9.

Để hoàn thành mục tiêu của mình, ngoài việc chào đón mặt sân mới trước khán giả nhà, họ cần tích lũy 3 điểm trước một đối thủ như Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Đội bóng đất Thủ từ nhiều năm qua đã không còn tham vọng của một ông lớn được mệnh danh “Chelsea Việt Nam”. Mùa trước, họ chỉ xếp thứ 7 với 3 điểm hơn chính HAGL. Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Becamex TP. Hồ Chí Minh đã để “chảy máu” lực lượng khi các ngôi sao như Ngọc Hải, Tiến Linh lần lượt chia tay.

Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức cũng đã kịp chiêu mộ các cầu thủ từ Quảng Nam hay Quy Nhơn Bình Định như: Phan Thanh Hậu, Hà Đức Chinh, Nghiêm Xuân Tú… Tuy nhiên, những sự bổ sung ấy không được đánh giá quá cao.

Becamex TP. Hồ Chí Minh có lẽ sẽ là đối thủ “vừa miếng” với HAGL. Do đó sẽ không quá bất ngờ nếu đội chủ sân Pleiku mở màn mùa giải mới với trọn vẹn 3 điểm.