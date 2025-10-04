Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có khởi đầu như mơ trước Sông Lam Nghệ An (SLNA) ở vòng 6 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, đội bóng phố núi đã đánh rơi chiến thắng một cách tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty trong trận "thủy chiến" trên sân Pleiku.

HAGL đang có một trong những sự khởi mùa giải tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Sau 4 vòng đấu đầu tiên, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi chỉ giành được 2 điểm với 2 trận hòa, 2 trận thua. Đặc biệt, sau gần 400 phút thi đấu, đội bóng phố núi vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Minh Tâm mở tỷ số khá sớm cho HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Do đó, việc đón tiếp SLNA trên sân nhà Pleiku được xem là cơ hội tốt cho HAGL. Đội bóng xứ Nghệ được đánh giá là đối thủ "vừa miếng" với đội chủ sân Pleiku khi cũng đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng và sở hữu vẻn vẹn 4 điểm, cùng chất lượng đội hình không được đánh giá quá cao. Do đó, người hâm mộ phố núi có quyền hy vọng vào một chiến thắng cho đội nhà.

Và sự kỳ vọng đó đã sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng đến từ khá sớm. Ngay ở phút thứ 7, trong một pha tấn công bên cánh phải, Minh Tâm lao vào dứt điểm hạ gục thủ thành Văn Bình, ghi bàn thắng đầu tiên cho HAGL ở mùa giải mới.

Bàn thắng khiến tinh thần của các cầu thủ chủ nhà khởi sắc rõ rệt. Họ tỏ ra tự tin trong những pha phối hợp cũng như tranh chấp. Giữa cơn mưa to, sân Pleiku có nhiều khoảng đọng nước và trơn trượt, thế nhưng, 2 đội bóng đã có những màn tranh chấp nảy lửa. Trận đấu cũng thường xuyên bị gián đoạn bởi những tình huống bóng chết.

Nhiều pha tranh chấp quyết liệt giữa 2 đội. Ảnh: Văn Ngọc

Do điều kiện sân bãi bất lợi, SLNA thường xuyên sử dụng những tình huống không chiến. Tuy vậy, trong khung gỗ, thủ thành Trung Kiên cùng các đồng đội đã chơi chắc chắn để khóa chặt mũi nhọn đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Marciel vẫn sắm vai là chìa khóa nơi tuyến giữa của HAGL, với khả năng thu hồi cũng như luân chuyển bóng thông minh. Bên cạnh đó, tiền đạo Việt kiều Ryan Ha cũng chứng tỏ nỗ lực của mình bằng những tình huống tả xung hữu đột.

Phút 35, cầu thủ người Pháp gốc Việt này đã suýt chút nữa có cho mình bàn thắng sau cú dứt điểm khá căng ở cự ly gần. Tiếc rằng thủ thành đối phương đã chơi xuất sắc để khước từ pha lập công này.

HAGL (trái) đã tỏ ra xuống sức khi bước vào hiệp 2. Ảnh: Văn Ngọc

Bước sang hiệp 2, SLNA là những người phải sốt ruột hơn trong bối cảnh điều kiện thời tiết bất lợi. Những pha tấn công của họ thường xuyên bị đứt đoạn vì mặt sân rất trơn trượt. Thêm vào đó, lối chơi phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà của HAGL cũng khiến đoàn quân của HLV Phan Như Thuật gặp nhiều khó khăn.

Trong tình thế đó, SLNA còn phải đối mặt với những pha phản công nguy hiểm của đội bóng phố núi. Phút 59, ở tình huống lộn xộn trong vòng cấm của SLNA, Quang Kiệt tung cú dứt điểm ở cự ly gần vào khung thành trống. Tuy nhiên, hậu vệ đội khách đã có mặt đúng chỗ cản phá ngay trên vạch vôi.

Càng về cuối trận, sức ép của SLNA càng trở nên lớn hơn. Họ luân chuyển bóng với tốc độ cao, áp sát quyết liệt trong khi thể lực của các cầu thủ HAGL có dấu hiệu bị bào mòn. Trong các pha tranh chấp, đội bóng xứ Nghệ thường chiếm ưu thế.

Và sự kiên trì ép sân của đội khách cũng giúp họ có được thứ mình cần. Phút 69, các hậu vệ HAGL phá bóng không quyết liệt tạo cơ hội cho Michael Olaha dứt điểm quyết đoán san bằng tỷ số 1-1.

HAGL đánh rơi 3 điểm đầy tiếc nuối trên sân nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Đến thời điểm này, HAGL hiểu rằng họ không thể chơi co cụm như nửa đầu hiệp 2. HLV Lê Quang Trãi yêu cầu các học trò dâng cao đội hình nhằm giành lấy 3 điểm.

Và đây cũng là lúc kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào. Phút 90+3, Gia Bảo bị Văn Khánh kéo áo trong vòng cấm địa. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính đã cho HAGL được hưởng quả phạt 11 m.

Tuy nhiên, Jairo đã tung cú sút đưa bóng bay lên trời, đồng nghĩa với việc "đá bay" 2 điểm của HAGL. Bị cầm hòa với tỷ số 1-1, đội bóng phố núi vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.