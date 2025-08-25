Danh mục
Trung vệ cao gần 2 m của Hoàng Anh Gia Lai lên tuyển quốc gia

(GLO)- Chiều 25-8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia Việt Nam trong đợt FIFA Days tháng 9-2025. Trong số đó có trung vệ cao gần 2 m của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) là Đinh Quang Kiệt.

Theo đó, chiến lược gia người Hàn đã triệu tập 24 cái tên với khoảng 80% cầu thủ đã từng được ông tin tưởng trong các đợt tập trung trước đó. Phần còn lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành suất cho các tân binh.

dinh-quang-kiet-bia-phai-co-chieu-cao-an-tuong-trong-dan-trung-ve-noi-anh-van-ngoc.jpg
Đinh Quang Kiệt (bìa phải) có chiều cao ấn tượng trong dàn trung vệ nội. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số các tân binh đợt này nổi bật có trung vệ 18 tuổi cao 1,96 m của HAGL là Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ sinh năm 2007 trưởng thành từ Học viện HAGL đã từng được gọi lên đội tuyển trẻ lứa U16, U23.

Quang Kiệt cũng là cầu thủ duy nhất của HAGL được triệu tập đợt này, trong khi một cái tên xuất sắc khác là thủ môn Trần Trung Kiên tập trung cho U23 Việt Nam để chuẩn bị giải U23 Châu Á.

dinh-quang-kiet-phai-la-cau-thu-hagl-duy-nhat-len-tuyen-dot-nay-anh-van-ngoc.jpg
Đinh Quang Kiệt (phải) là cầu thủ HAGL duy nhất lên tuyển đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số 24 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi lên lần này có 2 cựu cầu thủ của HAGL là Châu Ngọc Quang (đang đầu quân cho Ninh Bình) và Triệu Việt Hưng (thi đấu cho Hải Phòng).

Được biết, ở lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận thi đấu giao hữu với Nam Định ngày 4-9 và Công an Hà Nội ngày 7-9.

