Chơi bùng nổ, U23 Việt Nam hạ gục U23 Jordan trong trận mở màn Giải U23 châu Á

(GLO)- Được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, song U23 Việt Nam khởi đầu chiến dịch tại Giải U23 châu Á trên đất Saudi Arabia không thể mỹ mãn hơn khi biến U23 Jordan thành bại tướng.

Sau hào quang của SEA Games 33, các cầu thủ trẻ Việt Nam phải tạm gác lại những tháng ngày thăng hoa bởi trước mắt họ là một đấu trường lớn đầy thử thách. Nhất là tại vòng chung kết U23 châu Á vào năm 2018 diễn ra tại Thường Châu, các đàn anh của họ từng giành ngôi á quân.

Do đó, kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik là tương đối lớn. Đặc biệt là sau khi các cầu thủ U22 Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games 33 một cách thuyết phục.

U23 Jordan (phải) được đánh giá cao hơn U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Song “ra ngõ gặp đá tảng”, ngay ở trận đấu đầu tiên, những người vừa bước lên đỉnh trên đất Thái đã phải đụng độ với U23 Jordan ở Saudi Arabia.

Về tương quan lực lượng, thầy trò HLV Omar Najhi được đánh giá cao hơn. Đội tuyển nước này vừa giành quyền tham dự World Cup 2026. Ở lứa U23, họ cũng vừa có trận hòa 1-1 với U23 Nhật Bản ở trận giao hữu trước thềm vòng chung kết diễn ra.

Đình Bắc đã mở tỷ số trên chấm penalty cho U23 Việt Nam. Ảnh: Ted Trần

Nhưng khi nhập cuộc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã xóa nhòa những nhận định đó của giới chuyên môn. Khác hẳn với dự đoán, các học trò của HLV Kim Sang-sik mới chính là những người chủ động chơi tấn công khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Những pha lên bóng khoáng đạt của U23 Việt Nam khiến khung thành của đối thủ rơi vào tình trạng báo động.

Phút thứ 9, Minh Phúc tung cú sút đầy tự tin ở khoảng cách gần 20 m buộc thủ thành Suleiman phải nhoài người cản phá. Từ pha phạt góc của Đình Bắc ở tình huống này, cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay trong vòng cấm địa.

Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính người Hàn Quốc Choi Hyun Jai đã cho U23 Việt Nam hưởng quả phạt 11 m. Đình Bắc là người được giao trọng trách và tiền đạo số 9 đã dứt điểm đầy quyết đoán, hạ gục Suleiman mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, U23 Jordan dường như có phần choáng ngợp trước cách chơi đầy tự tin của đối thủ. Họ cố gắng đẩy cao đội hình để chơi tấn công hòng tìm bàn gỡ.

Tuy nhiên, Thái Sơn cùng đồng đội đã chơi phòng ngự từ xa khá hiệu quả khi khép chặt những khoảng trống. Trung Kiên có một hiệp đấu nhàn nhã bởi các đồng đội của anh đã chơi đầy chắc chắn.

Không những vậy, những pha lên bóng của U23 Việt Nam luôn mang tính sát thương cao. Phút 29, suýt chút nữa Lý Đức nâng tỷ số lên 2-0 sau cú đánh đầu ở cự ly gần, khiến người gác đền đối phương phải vất vả cản phá.

Hiểu Minh (số 4) là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Ted Trần

Dẫu vậy, người hâm mộ Việt Nam cũng không phải chờ đợi quá lâu trong một ngày các cầu thủ chơi đầy hiệu quả với nhiều pha bóng chết. Phút 42, trong một pha phạt góc, Hiểu Minh dễ dàng đệm bóng tung lưới U23 Jordan để nhân đôi cách biệt.

Trong một hiệp đấu hoàn toàn lép vế, U23 Jordan chỉ tạo được dấu ấn duy nhất với pha sút phạt dội sà ngang của Yousef Qashi.

Thế trận hiệp 2 đã có phần khởi sắc với U23 Jordan (trái). Ảnh: Ted Trần

Bước sang hiệp 2, thế trận có phần khởi sắc hơn với đại diện đến từ khu vực Tây Á. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận trong bối cảnh U23 Việt Nam có phần đuối sức trong những pha tranh chấp ở trung lộ.

Tuy nhiên, trước số đông cầu thủ bên phần sân nhà, đoàn quân HLV Kim Sang-sik vẫn phong tỏa tốt các mũi nhọn đối phương. Do đó, bóng hầu như chỉ tập trung bên ngoài vòng cấm địa. Dù ép sân, U23 Jordan vẫn không có cơ hội rõ rệt trước khung thành của Trung Kiên.

U23 Việt Nam đã chơi bùng nổ để hạ gục U23 Jordan. Ảnh: Ted Trần

Càng về cuối trận, HLV Omar Najhi càng yêu cầu các học trò của mình tăng tốc độ nhằm khai thác lỗ hổng nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik đã liên tục có những sự thay đổi người để trám vào những vị trí hụt hơi.

Do đó, dù chơi với cường độ cao, U23 Việt Nam vẫn giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự. Thậm chí nếu may mắn hơn, "những chiến binh sao vàng" đã có thể ghi bàn thắng thứ 3 sau cú dứt điểm chạm xà ngang của Quốc Cường.

Giữ vững chiến thắng 2-0, U23 Việt Nam đã có một khởi đầu mỹ mãn cho giải đấu đầy hứa hẹn.