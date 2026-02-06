Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Sân Pleiku mở cửa miễn phí các trận đấu của CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-2, Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh sẽ chọn sân Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong cuộc đón tiếp Đồng Tháp tại vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026. Khán giả sẽ được vào sân tự do để theo dõi trận đấu.

Trước đó, Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh có sân nhà là sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sân vận động này đang trong quá trình sửa chữa nên CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đề xuất xin chuyển sang sân Pleiku và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận.

san-pleiku-se-mo-cua-mien-phi-trong-cac-tran-dau-cua-cau-lac-bo-thanh-nien-tp-ho-chi-minh-anh-van-ngoc.jpg
Sân Pleiku sẽ mở cửa miễn phí trong các trận đấu của Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc

Từ tháng 1-2026, toàn bộ cầu thủ, Ban huấn luyện của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã chuyển lên tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ngoài ra, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chi viện thêm nhiều cầu thủ trẻ để bổ sung lực lượng cho đội bóng Sài thành.

Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Võ Hồng Phúc. Họ đang đứng chót bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia với chỉ 2 điểm giành được sau 8 trận.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong các trận đấu của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, khán giả sẽ được vào sân tự do. Trong trận đấu đầu tiên trên sân mới, câu lạc bộ này sẽ đón tiếp Đồng Tháp lúc 17 giờ ngày 6-2.

Việc sân Pleiku tổ chức thêm các trận đấu ở giải một giải khác song song với V.League 2025-2026 là cơ hội để người hâm mộ Gia Lai có thêm sự lựa chọn để thưởng thức bóng đá, đồng thời thu hút khách du lịch đam mê thể thao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Hoài Nhơn Đông lan tỏa đam mê bóng đá

Bóng đá

(GLO)- Tại sân bóng đá Cao Văn Triền (phường Hoài Nhơn Đông) đang diễn ra giải thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ. Đây là một trong những sự kiện “tiếp lửa” phát triển bóng đá phong trào ở xứ Dừa.

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Hàng thủ mắc sai lầm, U23 Việt Nam thất bại ở bán kết

Bóng đá

(GLO)- U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ viết tiếp kỳ tích ở Thường Châu năm 2018 nhưng lại thua đậm ở bán kết. Những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến họ phải trả cái giá quá đắt và đành nhìn U23 Trung Quốc giành vé vào chơi trận chung kết Giải U23 Châu Á.

null