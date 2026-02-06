Sân Pleiku mở cửa miễn phí các trận đấu của CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Ngày 6-2, Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh sẽ chọn sân Pleiku (tỉnh Gia Lai) trong cuộc đón tiếp Đồng Tháp tại vòng 9 Giải hạng nhất quốc gia 2025-2026. Khán giả sẽ được vào sân tự do để theo dõi trận đấu.

Trước đó, Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh có sân nhà là sân Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sân vận động này đang trong quá trình sửa chữa nên CLB Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đề xuất xin chuyển sang sân Pleiku và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấp thuận.

Sân Pleiku sẽ mở cửa miễn phí trong các trận đấu của Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Ngọc

Từ tháng 1-2026, toàn bộ cầu thủ, Ban huấn luyện của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã chuyển lên tập luyện ở Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ngoài ra, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đã chi viện thêm nhiều cầu thủ trẻ để bổ sung lực lượng cho đội bóng Sài thành.

Câu lạc bộ Thanh niên TP. Hồ Chí Minh được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Võ Hồng Phúc. Họ đang đứng chót bảng xếp hạng Giải hạng nhất quốc gia với chỉ 2 điểm giành được sau 8 trận.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, trong các trận đấu của Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, khán giả sẽ được vào sân tự do. Trong trận đấu đầu tiên trên sân mới, câu lạc bộ này sẽ đón tiếp Đồng Tháp lúc 17 giờ ngày 6-2.

Việc sân Pleiku tổ chức thêm các trận đấu ở giải một giải khác song song với V.League 2025-2026 là cơ hội để người hâm mộ Gia Lai có thêm sự lựa chọn để thưởng thức bóng đá, đồng thời thu hút khách du lịch đam mê thể thao.