Học viện Nutifood tuyển sinh cầu thủ năng khiếu khóa 4

(GLO)- Ngày 18-3, Học viện Bóng đá Nutifood (tỉnh Gia Lai) đã thông báo tuyển sinh khóa 4 với 3 địa điểm sơ tuyển tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai.

Theo đó, để tạo nguồn cầu thủ trẻ kế cận, Học viện Nutifood sẽ tuyển các em nam có năng khiếu bóng đá, mang quốc tịch Việt Nam sinh từ ngày 1-1-2014 đến ngày 31-12-2015.

Học viện Nutifood tuyển sinh cầu thủ năng khiếu bóng đá khóa 4. Ảnh: ĐVCC

Các thí sinh sẽ trải qua vòng sơ tuyển tại 3 khu vực: tại TP. Hà Nội ngày 9 và 10-5; tại TP. Hồ Chí Minh ngày 16 và 17-5; tại Gia Lai ngày 23 và 24-5.

Sau vòng sơ tuyển ban đầu, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia vòng loại và vòng chung kết diễn ra ở đại bản doanh của Học viện Nutifood nằm trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (xã Ia Băng).

Dự kiến, Học viện Nutifood sẽ tuyển hơn 20 cầu thủ cho khóa 4. Hiện, Học viện đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Guillaume Graechen - người từng giữ vai trò tương tự ở Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ảnh: ĐVCC

Những năm qua, Học viện Nutifood là một những cái nôi đào tạo cầu thủ trẻ có tiếng của bóng đá Việt Nam. Năm 2021, đội bóng của Học viện từng lên ngôi vô địch Giải U21 Quốc gia.

Những cái tên trụ cột của U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik như Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường… cũng trưởng thành từ lò đào tạo này.