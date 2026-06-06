FIFA cấm mang kèn vuvuzela và một số vật dụng vào sân vận động tại World Cup 2026

Đây là một trong số các chi tiết đáng chú ý của bộ quy tắc ứng xử dành cho khán giả được áp dụng tại Mỹ, Canada và Mexico - 3 quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026.

FIFA cấm mang kèn vuvuzela vào các sân vận động tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters/VTC News

Vuvuzela là loại kèn nhựa dài đặc trưng của bóng đá Nam Phi và gây sốt trên toàn thế giới từ World Cup 2010. Âm thanh kéo dài và đơn điệu của loại kèn này thường bị ví như tiếng vo ve của 1 đàn ong và từng tạo ra nhiều tranh cãi về trải nghiệm xem bóng đá.

Không chỉ vuvuzela, FIFA còn cấm còi, kèn hơi và những thiết bị tạo tiếng ồn khác tại toàn bộ 16 sân vận động tổ chức World Cup 2026. Ngoài ra, các thiết bị phát tia laser, bút laser hoặc những dụng cụ có chức năng tương tự cũng bị đưa vào danh sách cấm.

Đáng chú ý, theo thông tin được The Athletic đăng tải, người hâm mộ cũng không còn được phép mang theo các bình nước tái sử dụng vào bên trong các địa điểm tổ chức trận đấu.

Sự thay đổi này được cho là khá muộn, bởi mới trong tháng trước, bộ quy tắc ứng xử chính thức của FIFA tại các sân vận động vẫn ghi rõ: "Để tránh hiểu nhầm, các chai nhựa tái sử dụng trong suốt, rỗng, có dung tích tối đa 1 lít được phép mang vào sân vận động”.

FIFA cấm cổ động viên mang chai nước vào trong sân vận động tổ chức World Cup 2026. Ảnh: The Athletic/thethao247

Tuy nhiên, điều khoản này đã bị thay thế bằng quy định hoàn toàn trái ngược. Đồng nghĩa với việc, các cổ động viên sẽ phải mua nước đóng chai được bán bên trong khu vực thi đấu nếu có nhu cầu sử dụng.

Quyết định này nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt khi nhiều chuyên gia cảnh báo World Cup 2026 có thể chứng kiến các trận đấu diễn ra dưới nền nhiệt cao và thời tiết khắc nghiệt tại một số thành phố ở Bắc Mỹ.

Giải thích về quyết định này, người phát ngôn FIFA cho biết, yếu tố an toàn là nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi. Cơ quan điều hành bóng đá thế giới khẳng định: "FIFA đã quyết định cấm các loại chai nhằm ngăn ngừa nguy cơ và chấn thương đối với cầu thủ cũng như những người tham dự”.

Để giảm bớt những lo ngại từ người hâm mộ, FIFA cũng thông báo sẽ bố trí các trạm phun sương, quạt làm mát, điểm tiếp nước và lều giải nhiệt trong khuôn viên sân vận động.