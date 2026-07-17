Messi dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026

Không ghi bàn ở trận bán kết với tuyển Anh, nhưng Messi vẫn trở thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2026. Hai pha kiến tạo giúp Argentina ngược dòng thắng 2 - 1 đã đưa siêu sao 39 tuổi vượt qua Mbappe về tổng số lần góp dấu giày vào bàn thắng tại giải đấu.

Messi đang có 8 bàn cùng 4 kiến tạo, dẫn dắt Argentina vào chơi trận chung kết World Cup thứ 2 liên tiếp. Ảnh: AFP

Trước trận bán kết, Messi và Mbappe cùng có 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo tuyển Pháp nhỉnh hơn với 3 pha kiến tạo, trong khi Messi mới có 2. Nhưng 2 đường kiến tạo ử trận bán kết đã giúp Messi nâng thành tích tại giải lên 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, qua đó vượt Mbappe (8 bàn, 3 kiến tạo) để dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.

Tại trận chung kết giữa tuyển Argentina và Tây Ban Nha, huyền thoại mang áo số 10 vẫn còn cơ hội để nới rộng kỷ lục ghi bàn và kiến tạo trước khi khép lại World Cup 2026.

Với 2 pha kiến tạo thành bàn trong trận bán kết giữa Argentina và Anh, Messi đã phá sâu kỷ lục kiến tạo trong lịch sử World Cup khi trở thành cầu thủ duy nhất có được 12 kiến tạo.

Đáng chú ý, nếu ra sân trong trận chung kết với Tây Ban Nha, đội trưởng Argentina sẽ trở thành một trong số ít cầu thủ góp mặt tại 3 trận chung kết World Cup.

Theo tiêu chí của FIFA, khi các cầu thủ bằng số bàn thắng, số pha kiến tạo sẽ là tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng. Nếu vẫn bằng nhau, số phút thi đấu ít hơn sẽ được ưu tiên. Vì vậy, Messi hiện là người chiếm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua cá nhân danh giá nhất World Cup.

Harry Kane và Jude Bellingham từng được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ tại bán kết khi chỉ kém nhóm dẫn đầu 2 bàn. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự kỷ luật của Argentina, cả hai ngôi sao của tuyển Anh đều im tiếng.

Harry Kane vẫn dừng lại ở mốc 6 bàn, bằng với thành tích anh từng đạt được khi giành Chiếc giày vàng World Cup 2018.

Trận tranh hạng ba giữa Anh và Pháp sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa 4 cái tên trong Top 5 danh sách ghi bàn gồm: Mbappé (8 bàn), Dembélé, Kane và Bellingham (cùng 6 bàn). Về lý thuyết, tính chất cởi mở của một trận tranh hạng ba thường tạo điều kiện cho các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng hơn so với trận chung kết đầy toan tính.

Nếu xét về tính chất hai trận đấu cuối, cán cân cuộc đua Chiếc giày vảng World Cup đang nghiêng nhẹ về phía Mbappé. Tiền đạo người Pháp sẽ đối đầu với hàng thủ tuyển Anh vốn vừa bộc lộ nhiều khoảng trống trong trận bán kết. Trong khi đó, Messi sẽ phải đối mặt với một Tây Ban Nha cực kỳ chắc chắn, đội mới chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn từ đầu giải.

Mikel Oyarzabal của Tây Ban Nha (5 bàn thắng) sẽ là một ẩn số thú vị. Dù khoảng cách 3 bàn là khá lớn, nhưng việc được chơi trận chung kết cùng sự hỗ trợ từ những chân chuyền thượng hạng như Lamine Yamal hay Pedri giúp tiền đạo này vẫn còn hy vọng mong manh vào một cú lật đổ ngoạn mục.

Messi đang là cầu thủ chiếm ưu thế trong cuộc đua danh hiệu cá nhân dah giá khác là Quả bóng vàng World Cup 2026. Chiếu theo thông lệ ở các kỳ World Cup gần nhất, người giành danh hiệu Quả bóng vàng thường là người hiện diện ở trận chung kết của giải đấu. Messi cũng là người giành Quả bóng vàng World Cup gần nhất vào năm 2022 tại Qatar. Messi cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử từng 2 lần giành Quả bóng vàng World Cup (2014 và 2022).

Theo Minh Đăng (Báo Tin tức và Dân tộc)