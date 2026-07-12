(GLO)- Argentina đã gây thất vọng trong phần lớn thời gian trận đấu với Thụy Sỹ. Nhưng khi Messi không thể lên tiếng, Julian Alvarez đã khiến cầu trường bùng nổ với siêu phẩm trong hiệp phụ giúp đội bóng xứ sở Tango tiến vào bán kết.

Thụy Sỹ sau trận thắng có phần may mắn trước Colombia đang đầy tự tin khi đón tiếp Argentina. Đội bóng xứ sở đồng hồ được kỳ vọng sẽ tạo ra khó khăn cho Messi cùng đồng đội.

Siêu phẩm của Alvarez đưa Argentina vào bán kết nghẹt thở. Ảnh: Reuters

Tuy vậy, nhiệm vụ ngáng đường Argentina của Thụy Sỹ đã gặp phải thử thách lớn khi họ bị đối thủ phủ đầu từ khá sớm.

Ngay ở phút thứ 10, Messi có pha treo bóng chuẩn xác từ tình huống phạt góc để Allister bật cao đánh đầu tung lưới Kobel mở tỷ số 1-0.

Argentina có bàn thắng mở tỷ số 1-0 từ khá sớm

Không còn rơi vào thế bám đuổi như đã từng gặp trong trận đấu với Cape Verde hay Ai Cập, đội bóng xứ sở Tango đã có thể thoải mái thiết lập thế trận phòng ngự phản công ưa thích.

Mỗi khi dẫn trước đối thủ, Argentina thường “bật chế độ” quen thuộc này để tạo ra bức tường kiên cố thách thức với bất kỳ đối thủ nào. Và với một Thụy Sỹ không có một hàng công đủ tạo ra biến số, La Albiceleste đã không gặp nhiều khó khăn trong việc bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương.

Tuy nhiên, các cầu thủ Thụy Sỹ đã đẩy cao đội hình chơi với nhịp độ nhanh hơn ở đầu hiệp 2. Liên tiếp những pha khoét cánh trái đã khiến khung thành của Emiliano Martinez chao đảo.

Thụy Sỹ gỡ hòa 1-1 do công của Ndoye

Trước sức ép khủng khiếp của đội bóng châu Âu, người gác đền xuất sắc này cuối cùng cũng không thể đứng vững. Phút 67, Ndoyne thoát xuống sau pha phối hợp ăn ý bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm xỏ háng Emiliano Martinez san bằng cách biệt 1-1.

Có đà hưng phấn sau bàn gỡ, Thụy Sỹ bất ngờ tự “bắn vào chân mình”. Phút 72, Embolo đã nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha ngã vờ để rồi phải rơi vào thế chơi thiếu người trong những phút còn lại của trận đấu.

Argentina đã có hơn 40 phút bất lực trước hàng thủ 10 người của Thụy Sỹ. Messi đã chơi đầy nỗ lực song bế tắc trước lớp bê tông được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Nhưng ngoài Messi, La Albiceleste vẫn có những ngôi sao biết cách thay đổi cục diện trận đấu. Phút 112, Julian Alvarez tung cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm biến Kobek trở thành nạn nhân ghi bàn thắng 2-1.

Argentina kết liễu Thụy Sỹ với tỷ số 3-1

Chơi thiếu người, Thụy Sỹ lực bất tòng tâm trong việc tìm bàn gỡ. Thậm chí, họ còn để Lautaro Martinez ấn định chiến thắng 3-1 trong pha phản công đưa Argentina tiến vào bán kết để đối đầu với đội tuyển Anh.