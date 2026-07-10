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Khuất phục Ma Rốc bởi những siêu phẩm, Pháp góp mặt ở bán kết

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Ma Rốc đã chơi kiên cường trước nhà đương kim á quân của World Cup trong trận tứ kết đầu tiên. Song Pháp vẫn tỏ ra khác biệt với những ngôi sao trong đội hình giúp họ khuất phục đối thủ với những siêu phẩm.

Với những gì Ma Rốc đã thể hiện, họ rõ ràng không còn chỉ là hiện tượng như World Cup 2022-nơi họ đã vào đến bán kết và thất thủ trước chính đội tuyển Pháp.

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Khuất phục Ma Rốc bởi những siêu phẩm, Pháp góp mặt ở bán kết. Ảnh: Reuters

Do đó, giới mộ điệu chờ đợi bản lĩnh của đội tuyển Pháp sẽ làm cách nào giải mã đại diện cuối cùng của lục địa đen.

Và cũng như 4 năm trước, Pháp chơi một thế trận trên cơ hoàn toàn trước Ma Rốc song tương đối khó khăn trong việc phá vỡ thế cân bằng về tỷ số. Riêng trong hiệp 1, Les Bleus đã tung ra đến 8 cú sút về phía khung thành đối phương song không thể có bàn thắng.

Ngay cả khi được hưởng quả phạt 11 m ở phút 25, Mbappe cũng không thể chiến thắng được thủ thành Bono. Cuối hiệp 1, từ cú sút của Doue, Bono đã hoàn toàn khuất phục song xà ngang lại đứng về phía Ma Rốc.

Mbappe ghi siêu phẩm mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Pháp

Tuy nhiên, trước sức ép khủng khiếp của Gà trống Gaulois, Những chú sư tử Atlas cũng đã không thể đứng vững. Các ngôi sao của huấn luyện viên Didier Deschamp đã lên tiếng đúng lúc với những siêu phẩm.

Phút 60, từ một cự ly xa hơn penalty với nhiều hậu vệ kèm cặp, Mbappe đã tung cú cứa lòng đẹp mắt khiến Bono trở thành người làm nền bất đắc dĩ cho bàn thắng mở tỷ số 1-0.

Dembele cứa lòng hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Pháp

Chỉ 6 phút sau, Dembele có pha cứa lòng đưa bóng đi chìm hiểm hóc ghi bàn thắng 2-0 trong sự bất lực của người gác đền bên phía Ma Rốc.

Những cú “ra đòn” của Les Bleus như hạ knock-out đại diện của Bắc Phi. Họ dồn lên chơi với tất cả những gì mình có để trông đợi vào điều kỳ diệu.

Song không có phép màu nào cho những chú sư tử Atlas khi Pháp chơi phòng ngự kiên cố. Tỷ số 2-0 được giữ đến hết trận và Pháp tiếp tục góp mặt ở bán kết của một kỳ World Cup để chờ đợi cuộc đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

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