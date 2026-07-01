(GLO)- Trước sức mạnh khó cưỡng của đội tuyển Pháp, Thụy Điển đã trở thành nạn nhân cho Mbappe và các đồng đội. “Những chú gà trống Gaulois” dễ dàng giành quyền đi tiếp trong trận cầu cách biệt về đẳng cấp.

Pháp đến với World Cup 2026 với tư cách của nhà đương kim Á quân. Và trên vùng đất Bắc Mỹ, họ đang phăng phăng trên con đường đòi lại ngôi vương đã mất vào tay Argentina 4 năm trước.

Mbappe lập cú đúp, Pháp thị uy sức mạnh trước Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Trên hành trình đó, Thụy Điển rõ ràng không phải là cái tên đủ tạo ra biến số có thể ngăn cản sức mạnh của đoàn quân huấn luyện viên Didier Deschamps.

Bằng chứng là khi nhập trận, đội bóng đến từ bán đảo Scandinavi gần như phải chịu trận trước sức ép lớn đến từ Les Bleus. Hàng công với rất nhiều ngôi sao ở đẳng cấp hàng đầu thế giới như Mbappe, Olise hay đương kim quả bóng vàng Dembele liên tục khiến khung thành của Thụy Điển rơi vào tình trạng báo động.

Mbappe mở tỷ số 1-0 cho Pháp sau tình huống xử lý đẳng cấp

Sau liên tiếp những pha dứt điểm bị thủ môn cũng như cột dọc từ chối, phút 45, Pháp đã có được thứ mình cần. Nhận đường chọc khe của Dembele, Mbappe xử lý đẳng cấp trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0.

Với hàng công giàu tốc độ như “Những chú gà trống Gaulois”, việc dẫn bàn đã đẩy đối thủ vào thế trận mà họ mong đợi. Thụy Điển không thể co cụm phòng ngự mà cần dâng lên tìm bàn gỡ.

Barcola nhân đôi cách biệt 2-0 cho đội tuyển Pháp

Tuy vậy, Pháp đã kiểm soát tốt khu trung tuyến khi Thụy Điển không thể tiếp cận sâu đến vòng cấm địa của Mike Maignan. Và những tình huống tấn công của đại diện khu vực Tây Âu vẫn luôn mang lại tính sát thương cao.

Chỉ 8 phút sau giờ nghỉ, Pháp đã nhân đôi cách biệt 2-0 với một kịch bản quen thuộc khi họ bất ngờ đẩy cao tốc độ. Barcola là người điền tên mình lên bảng tỷ số sau khi nhận đường chọc khe của Olise.

Mbappe hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-0 cho Pháp

Đến phút 74, Mbappe tiếp tục “nổ súng” với một tình huống dứt điểm đẹp mắt vào lưới của Zetterstrom để ấn định tỷ số 3-0.

Không có sự phản kháng nào của đại diện Bắc Âu, Pháp giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội và đụng độ Paraguay.