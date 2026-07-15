Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Người ta đã nói nhiều về việc Argentina rơi vào một nhánh đấu knock-out dễ dàng đến kỳ lạ khi tất cả đối thủ của họ trước bán kết không có ai nằm trong tốp 10 FIFA.

Argentina luôn thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm ngặt nghèo nhất. Ảnh: AP

Nhưng đây là World Cup - một giải đấu mang theo lòng tự tôn dân tộc và bất kỳ đội bóng nào cũng chơi với tất cả những gì mình có để giành chiến thắng. Do đó, La Albiceleste đã phải trải qua những trận đấu ngặt nghèo mà chỉ có bản lĩnh của kẻ mạnh mới giúp họ lần này đến lần khác vượt qua.

Ngay từ vòng 32 đội, họ đã ngỡ ngàng trước những gì quốc đảo Cape Verde nhỏ bé thể hiện. Đội bóng đến từ đất nước chỉ hơn nửa triệu dân đã khiến Messi cùng đồng đội mướt mồ hôi với màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng.

Phải nhờ đến bàn thắng ở cuối hiệp phụ thứ 2, Argentina mới hạ được đối thủ. Nếu không có khoảnh khắc ấy và để trận đấu kéo vào loạt sút penalty, Vozinha cùng đồng đội sẵn sàng lật đổ Argentina.

Cape Verde gây chấn động cho Argentina cũng như làng túc cầu thế giới.

Ai Cập đã từng run rẩy trước Iran - đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng nhưng lại khiến đội bóng xứ sở Tango rơi vào trạng thái tương tự ở trận đấu vòng 16 đội. Đến phút 79, các Pharaoh vẫn đang dẫn đối thủ với tỷ số 2-0 cùng một thế trận chặt chẽ.

Người hâm mộ trung lập hầu hết đều mong chờ vào cuộc lật đổ diệu kỳ như cái cách họ đã xây lên những kim tự tháp. Tuy nhiên, Argentina chỉ cần hơn 10 phút để khẳng định đẳng cấp của nhà đương kim vô địch với 3 bàn thắng liên tiếp.

Messi gỡ hòa 2-2 cho Argentina trước Ai Cập.

Ai Cập đã chơi chắc chắn trong hầu hết 8/9 thời gian của trận đấu nhưng đã không cưỡng lại trước sức mạnh của La Albiceleste ở thời điểm nhạy cảm nhất.

Trận cầu tứ kết với Thụy Sỹ cũng là một lần thử thách giới hạn của đội bóng sọc xanh trắng. Khi Ndoye gỡ hòa 1-1, tinh thần Thụy Sỹ lên cao như thể cuốn phăng Argentina bất cứ lúc nào.

Messi vẫn tỏa sáng ở tuổi 39. Ảnh: AP

Nhưng sau 1 tình huống nhận thẻ đỏ trớ trêu đến mức hy hữu của Embolo, gió đã đổi chiều. Argentina buộc phải chơi tấn công trong thế hơn người vì không muốn đẩy trận đấu vào thế may rủi ở loạt sút luân lưu.

Và khi La Albiceleste không có nhiều phương án tấn công, 1 cầu thủ 39 tuổi vẫn miệt mài gồng gánh. Cầm bóng đột phá, sút xa, tạt bóng… hầu như các điểm nhấn trong các đợt tấn công của họ đều đến từ đôi chân của Messi.

Phút 112 của trận đấu, khi hầu hết đều đã thấm mệt, Messi vẫn nỗ lực tung ra cú dứt điểm chân trái chất lượng khiến thủ thành Kobel đẩy bóng ra. Từ đó, đội hình phòng ngự của Thụy Sỹ xộc xệch khi không kịp kéo đội hình bọc lót trước đôi chân của Julian Alvarez.

Đó là siêu phẩm để đời của tiền đạo số 9, song không quá lạ lẫm với anh trong màu áo Atletico Madrid. Với cú sút không tưởng ấy, Argentina đã kịp kết liễu đối thủ khó chơi mà không cần quăng mình vào cuộc đấu súng cân não mang nhiều rủi ro.

Argentina vượt qua Thụy Sỹ đầy nhọc nhằn.

Cape Verde, Ai Cập và Thụy Sỹ đều đã đẩy Argentina vào những cuộc đấu mà họ phải căng mình, nhưng sau tất cả, đội bóng Nam Mỹ vẫn là những người chiến thắng dù bằng cách này hay cách khác.

Argentina như bức tranh phản chiếu của chính Messi khi ở tuổi 39. Anh không còn sự hào nhoáng mĩ miều với những pha đi bóng lắt léo như thời trai trẻ, song vẫn luôn lên tiếng đúng lúc để giúp đội bóng vượt qua khó khăn.

Ở cái tuổi hầu hết các cầu thủ đều đã giải nghệ, Messi vẫn ghi đến 8 bàn ở 1 kỳ World Cup và đi vào ngôi đền huyền thoại của giải đấu này với 21 bàn qua các thời kỳ. Thậm chí theo thống kê của các thiết bị điện tử, Messi còn chạy nhanh hơn 5% so với 4 năm trước tại Qatar.

Tam Sư được kỳ vọng sẽ khiến Messi và Argentina đạt đến cực hạn. Ảnh: AP

Và khi đối trọng của anh trong thời gian dài của sự nghiệp là Ronaldo đã có một giải đấu đáng quên thì Messi vẫn chèo lái La Albiceleste vượt qua nghịch cảnh để đi tiếp.

Đến thời điểm hiện tại, khi con tàu World Cup 2026 đang đáp những sân ga cuối cùng, người ta vẫn chưa tìm được giới hạn của Messi và Argentina. Có lẽ tất cả sẽ trông chờ vào đội tuyển Anh với vị thuyền trưởng lão làng Thomas Tuchel trong cuộc đối đầu tại Atlanta Stadium vào 2 giờ ngày 16-7 theo giờ Việt Nam.