Chung kết World Cup 2026: Cuộc chơi của những nhà vô địch

(GLO)- Trận chung kết World Cup 2026 như một ván cờ được sắp đặt khi đương kim vô địch lục địa già Tây Ban Nha sẽ đụng độ nhà vô địch thế giới Argentina. Vinh quang sẽ gọi tên ai khi cả 2 đều đang có những màn trình diễn khiến tất cả phải thán phục?

Nếu để ví dụ cho sự bất lực trong bóng đá, có lẽ vị trí của người Pháp trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha ở World Cup 2026 sẽ là một trong những minh chứng rõ nét nhất.

Trận chung kết sẽ là nơi Messi cùng các đồng đội thách thức nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Ảnh: AP

Bởi khó ai tin rằng, một Les Bleus sở hữu những cái tên đầy danh vọng của làng túc cầu thế giới như Mbappe, Olise hay quả bóng vàng Dembele lại vô vọng đến vậy trước Tây Ban Nha. Không có một cửa thắng nào cho đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps dù đó đã là trận thua thứ 3 của Pháp trong 3 năm.

Tây Ban Nha kể từ đầu giải chơi không quá ào ạt. Họ không phải là đội sở hữu hàng công tạo ra sự bắn phá về phía khung thành đối phương như Pháp hay Argentina. Nhưng họ đã dạy cho người Pháp về cách kiểm soát trái bóng trước khi nghĩ đến việc tấn công.

Pháp bất lực hoàn toàn trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Thực ra Tây Ban Nha đã chơi thứ bóng đá này từ khi ông giáo chuyên “gõ đầu trẻ” Luis de la Fuente lên nắm quyền từ năm 2022. Vị chiến lược gia thường cầm quân các lứa trẻ của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha chính thức trình làng thứ triết lý bóng đá của mình ở Euro 2024 và họ đã lên ngôi một cách thuyết phục.

Ở kỳ Euro đó, La Roja sở hữu một Lamine Yamal kiệt xuất với những bàn thắng cùng các pha xử lý không tưởng ở cái tuổi thiếu niên của mình. Tại World Cup 2026, tiền đạo của Barcelona không còn những màn trình diễn ảo diệu đó nữa nhưng điều đó không làm Tây Ban Nha giảm đi sức mạnh.

Tây Ban Nha phối hợp ăn ý kết liễu đội tuyển Pháp.

Họ vẫn là một tập thể gắn kết mà người ta cảm tưởng như tất cả mắt xích trong đội hình của Luis de la Fuente đã chơi bóng cùng nhau hàng chục năm về trước. Họ cầm bóng đập nhả, phối hợp ăn ý trong cự ly ngắn như thể họ tạo ra giáo trình về bóng đá.

Đội bóng đến từ bán đảo Iberia cũng không thiếu những ngôi sao mang đẳng cấp World Class để làm chủ cuộc chơi như Rodri - quả bóng vàng thế giới năm 2024 hay Fabian Ruiz - người đã cùng Paris SG giành 2 chức vô địch Champions League.

Tây Ban Nha đã chơi áp đảo trước người Pháp. Ảnh: AP

Theo thống kê, với chiến thắng trước người Pháp, Tây Ban Nha đã san bằng kỷ lục bất bại của một đội tuyển quốc gia với 37 trận. Trận thua gần nhất của đội bóng xứ sở bò tót là thất bại 0-1 trước Colombia trong một trận giao hữu vào tháng 3-2024.

Từ đó đến nay, Tây Ban Nha thắng đến 27 trận và chỉ để hòa 9 trận. Trong chiến dịch Euro 2024 khi đăng quang trên đỉnh châu Âu, họ đã toàn thắng tất cả các đối thủ.

Tuy nhiên, đó là thời điểm mà La Roja chưa đụng độ một cỗ máy bất khả chiến bại khác là Argentina. Kể từ năm 2021, La Albiceleste đã có 4 lần vào chung kết ở các giải đấu lớn và toàn thắng cả 4. Trong đó có chức vô địch World Cup 2022, 2 Cúp vô địch Copa America 2021 và 2024, 1 chiếc siêu Cúp liên lục địa 2022.

Argentina ngược dòng trước đội tuyển Anh.

Ở World Cup lần này, Messi cùng các đồng đội cũng đang toàn thắng tất cả các trận và sở hữu hàng công rất mạnh. Đặc biệt, bản lĩnh của nhà vô địch đã được đội bóng xứ sở Tango thể hiện trong những thời điểm bị dồn vào thế đường cùng.

Từ Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sỹ hay Anh đều có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ Argentina run rẩy. Nhưng đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn khuất phục tất cả để tạo ra những màn lội ngược dòng khó tin hết lần này đến lần khác.

Liệu rằng Messi và Argentina có thể một lần nữa chinh phục cúp vàng hay Tây Ban Nha sẽ “nhất thống giang sơn”? Tất cả sẽ có sau trận chung kết kinh điển diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng 20-7 theo giờ Việt Nam trên sân New York New Jersey (Mỹ).