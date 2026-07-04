(GLO)- Quốc đảo Cape Verde đã có một trận đấu kỳ diệu trước nhà đương kim vô địch Argentina. Tuy nhiên như vậy vẫn không đủ để cản bước Messi cùng đồng đội bước vào vòng 1/8.

Cape Verde là một trong những bất ngờ thú vị nhất ở World Cup 2026 khi chuyến phiêu lưu của quốc đảo này lại có thể kéo dài đến vòng knock-out. Trước đó, việc góp mặt ở giải đấu lớn nhất hành tinh đã là câu chuyện cổ tích với đất nước đến từ khu vực Tây Phi.

Chơi kiên cường, Cape Verde vẫn không thể ngăn cản Messi và đồng đội. Ảnh: Reuters

Dẫu vậy, trước nhà đương kim vô địch Argentina, ngay cả những người mộng mơ cũng sẽ phải nghĩ rằng hành trình của Cape Verde sẽ dừng lại khi sự chênh lệch giữa 2 đội là quá lớn.

Thực tế La Albiceleste đã thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình ở hiệp 1. Đội bóng Nam Mỹ nắm giữ hoàn toàn thế trận buộc đối thủ phải co cụm phòng ngự.

Messi mở tỷ số 1-0 cho Argentina sau đường chuyền chuẩn xác của Martinez

Và Cape Verde cũng chỉ cầm cự được hơn 28 phút khi không thể ngăn cản siêu sao Messi. Từ pha phất bóng dài chuẩn xác của Lisandro Martinez, Messi khống chế bóng gọn gàng rồi dứt điểm đầy tinh tế mở tỷ số 1-0.

Có lợi thế dù mỏng manh, Argentina đã giảm nhịp trận đấu như một kịch bản đã được lường trước. Song sự chắc chắn nơi hàng thủ của La Albiceleste đã không được duy trì khi họ bất ngờ để đối thủ xuyên thủng mành lưới.

Duarte gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde

Phút 59, từ một pha phối hợp bên cánh phải, Duarte đã có pha dứt điểm quyết đoán không cho Emiliano Martinez một cơ hội cản phá nào.

Đến lúc này, Argentina không còn cơ sở để chơi thong dong nữa. Họ buộc phải tiếp tục dồn ép đối thủ nếu không muốn đối mặt với những rủi ro tương tự.

Tuy nhiên, hàng thủ của Cape Verde đã chơi kiên cường để kéo những nhà đương kim vô địch tới hiệp phụ. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, Argentina đã có bàn thắng vươn lên 2-1 sau cú dứt điểm quyết đoán của Lisandro Martinez.

Siêu phẩm gỡ hòa 2-2 của Cape Verde

Lúc này, tất cả đã nghĩ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho quốc đảo nhỏ bé ở Tây Phi. Nhưng họ đã tràn sang phần sân đối phương để tấn công và hưởng trái ngọt sau siêu phẩm bằng chân phải của Sidny Cabral ở phút 103.

Argentina tiếp tục phải rơi vào thế trận giằng co với đội bóng tí hon Cape Verde. Song đây cũng là lúc bản lĩnh của La Albiceleste lên tiếng. Phút 111, từ pha đá phạt góc của Messi, Romero bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2.

Cape Verde vùng lên chơi như không còn gì để mất. Họ đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của đối phương nhưng trong khung gỗ, Emiliano Martinez vẫn chơi xuất sắc để bảo toàn tỷ số 3-2.

Thất bại với tỷ số sát sao, Cape Verde vẫn nhận được sự tôn trọng của làng túc cầu thế giới sau màn trình diễn quả cảm trước Messi và đồng đội.