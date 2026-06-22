Kết quả Uruguay vs Cape Verde: Tân binh World Cup viết tiếp cổ tích

Uruguay bước vào trận đấu với Cape Verde bằng vị thế của một ông lớn Nam Mỹ, đội bóng từng hai lần vô địch thế giới và sở hữu dàn cầu thủ quen mặt ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng sau 90 phút tại Miami, điều đọng lại không phải là sức nặng lịch sử của Uruguay, mà là câu hỏi đang khiến cả World Cup 2026 phải nhìn lại: Cape Verde thực sự là hiện tượng hay họ đang chứng minh một trật tự mới?

Kết quả 2-2 trước Uruguay không phải cú sốc đơn lẻ. Trước đó, Cape Verde đã cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 trong trận ra mắt World Cup. Hai trận, hai đối thủ lớn, hai kết quả hòa. Với một đội bóng lần đầu dự World Cup, đó không còn là câu chuyện “đá hay một trận”, mà là dấu hiệu của một tập thể biết mình là ai, biết phải chơi thế nào và biết cách khiến đối thủ lớn mất kiểm soát.

Kết quả trận đấu Uruguay vs Cape Verde

Uruguay 2-2 Cape Verde

Ghi bàn:

Cape Verde: Kevin Pina 21’, Hélio Varela 61’

Uruguay: Maxi Araújo 44’, Agustín Canobbio 45+6’

Kết quả này khiến bảng H trở nên rất khó lường. Tây Ban Nha tạm dẫn đầu với 4 điểm, trong khi Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm. Saudi Arabia xếp cuối với 1 điểm. Lượt cuối sẽ mang tính quyết định: Uruguay gặp Tây Ban Nha, còn Cape Verde gặp Saudi Arabia.

Diễn biến đáng chú ý: Cape Verde không sợ Uruguay

Điểm đáng nói nhất của trận đấu không nằm ở tỷ số, mà nằm ở cách Cape Verde nhập cuộc. Họ không co cụm một cách bị động, cũng không đá với tâm lý “cầu hòa”. Cape Verde chọn thời điểm để pressing, sẵn sàng đưa bóng lên nhanh và khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ Uruguay.

Phút 21, Kevin Pina tạo ra khoảnh khắc lịch sử. Từ một quả đá phạt ở khoảng cách xa, anh tung cú sút quyết đoán đưa bóng đi hiểm, mở tỷ số cho Cape Verde. Đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của đội bóng này tại World Cup, mà còn là lời tuyên bố: Cape Verde không đến giải để làm nền.

Uruguay sau đó vùng lên. Đội bóng của Marcelo Bielsa đẩy tốc độ cao hơn, tận dụng thể hình và khả năng gây áp lực liên tục ở hai biên. Phút 44, Maxi Araújo có mặt đúng lúc để đánh đầu gỡ hòa 1-1. Chỉ ít phút sau, chính Araújo tiếp tục tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng của Agustín Canobbio ở phút bù giờ hiệp 1, đưa Uruguay dẫn 2-1.

Ở thời điểm đó, kịch bản tưởng như đã trở lại đúng trật tự quen thuộc: đội lớn bị dẫn trước, rồi dùng bản lĩnh để lật ngược thế trận. Nhưng Cape Verde không vỡ trận.

Phút 61, Hélio Varela, người vừa vào sân, tận dụng sai lầm trong đường chuyền về của hàng thủ Uruguay. Anh thoát xuống, vượt qua tình huống lao ra thiếu hợp lý của thủ môn Fernando Muslera rồi đưa bóng vào lưới trống. Một pha bóng lạnh lùng, nhanh và chính xác đến mức khiến Uruguay trả giá đắt.

Những phút cuối, Uruguay gây sức ép lớn, đưa Darwin Núñez và các phương án tấn công vào sân. Nhưng Cape Verde vẫn đứng vững. Có thời điểm họ loạng choạng, có thời điểm bị dồn ép, nhưng không đánh mất cấu trúc. Đó là khác biệt giữa một đội “may mắn cầm hòa” và một đội biết chịu đựng để giành kết quả.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Hélio Varela

Nếu chỉ nhìn thống kê, Maxi Araújo của Uruguay xứng đáng được nhắc đến nhiều: 1 bàn thắng, 1 kiến tạo và là điểm nổ quan trọng trong hiệp 1. Tuy nhiên, xét về tác động lên cục diện trận đấu, Hélio Varela là lựa chọn nổi bật nhất.

Varela vào sân ở phút 59 và chỉ hai phút sau đã ghi bàn gỡ hòa 2-2. Điều quan trọng là anh không chỉ “đệm bóng vào lưới trống”. Pha xử lý của Varela cho thấy sự bình tĩnh hiếm thấy: đọc sai lầm, tăng tốc đúng nhịp, vượt qua thủ môn rồi dứt điểm gọn gàng. Trong một trận đấu mà Cape Verde cần người biến cơ hội nhỏ thành khoảnh khắc lớn, Varela đã làm đúng điều đó.

Đây là kiểu bàn thắng làm thay đổi cả câu chuyện của trận đấu. Từ chỗ Uruguay chuẩn bị kiểm soát thế trận sau khi dẫn 2-1, Cape Verde kéo trận đấu trở lại thế cân bằng và buộc đối thủ phải đá trong trạng thái sốt ruột. Varela không chơi nhiều phút nhất, nhưng anh tạo ra khoảnh khắc có giá trị nhất.

Giải mã hiện tượng Cape Verde

Cape Verde không mạnh theo cách của các ông lớn. Họ không kiểm soát bóng áp đảo, không sở hữu dàn sao đắt giá, cũng không chơi bóng bằng sự hào nhoáng. Nhưng họ có ba thứ rất nguy hiểm ở một giải đấu lớn: kỷ luật, tốc độ chuyển trạng thái và niềm tin tập thể.

Trước Tây Ban Nha, Cape Verde gây bất ngờ bằng khả năng phòng ngự tập trung. Trước Uruguay, họ chứng minh mình không chỉ biết phòng ngự. Bàn thắng của Kevin Pina đến từ một khoảnh khắc cá nhân xuất sắc, nhưng cả trận đấu cho thấy Cape Verde có kế hoạch rõ ràng: không để Uruguay kéo mình vào cuộc đấu thể lực thuần túy, đồng thời chờ các khoảng trống khi đối thủ dâng cao.

Cái hay của Cape Verde là họ không đá như một đội nhỏ đang sợ hãi. Họ chấp nhận có những giai đoạn chịu trận, nhưng mỗi khi có cơ hội, họ đưa bóng lên rất nhanh. Họ cũng không bị sụp đổ sau khi thủng lưới liên tiếp cuối hiệp 1. Đây là chi tiết quan trọng nhất: nhiều đội tân binh có thể chơi hay 30 phút, nhưng không nhiều đội đủ bản lĩnh để đứng dậy sau khi bị một ông lớn lật ngược thế trận.

Cape Verde đang trở thành câu chuyện đẹp của World Cup 2026 vì họ đại diện cho tinh thần của một giải đấu mở rộng: những nền bóng đá nhỏ hơn không chỉ đến để góp mặt. Họ có cầu thủ đang thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp, có tổ chức chiến thuật và có sự tự tin rằng khoảng cách với các đội lớn có thể được thu hẹp trong 90 phút.

Uruguay trả giá vì điều gì?

Uruguay không chơi tệ hoàn toàn. Họ phản ứng tốt sau bàn thua, có hai bàn trong cuối hiệp 1 và tạo ra sức ép đáng kể ở cuối trận. Nhưng vấn đề của Uruguay là sự thiếu ổn định trong kiểm soát rủi ro.

Sai lầm dẫn đến bàn gỡ 2-2 là hình ảnh thu nhỏ cho trận đấu của Uruguay: họ đủ sức áp đảo, nhưng cũng đủ sơ hở để đối thủ trừng phạt. Trong một bảng đấu có Tây Ban Nha, Cape Verde và Saudi Arabia, hai trận hòa liên tiếp khiến Uruguay tự đẩy mình vào thế khó. Lượt cuối gặp Tây Ban Nha sẽ không còn là trận đấu được phép tính toán quá nhiều.