World Cup 2026: Mbappe giành giải Vua phá lưới, vĩ đại nhất lịch sử

Với 10 bàn thắng, Kylian Mbappe không chỉ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 mà còn trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử với tổng cộng 22 bàn.

Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kylian Mbappe đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 sau khi trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina khép lại.

Khép lại hành trình World Cup 2026, Mbappe đã tỏa sáng để độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua với 10 bàn thắng và 4 kiến tạo.

Mbappe có màn bứt phá và vượt qua Lionel Messi sau khi có được cú đúp vào lưới tuyển Anh ở trận tranh hạng ba.

Tại giải đấu này, Lionel Messi đã có được 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Nhiều người đã đặt kỳ vọng anh có thể bùng nổ ở chung kết nhưng điều đó đã không xảy ra.

Mbappe cũng trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần kết thúc một kỳ World Cup ở vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn. Cách đây 4 năm, cầu thủ này cũng giành Vua phá lưới với 8 bàn.

Ngoài việc giành Vua phá lưới, Mbappe còn vượt qua chính Lionel Messi để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Chân sút người Pháp đã có được tổng cộng 22 bàn thắng sau ba kỳ World Cup, nhiều hơn Messi đúng 1 bàn.

Mbappe ghi được 4 bàn ở World Cup năm 2018 tại Nga, bùng nổ với 8 bàn vào năm 2022 tại Qatar và chạm mốc 10 bàn thắng ở World Cup 2026.

Với 10 pha lập công ở giải đấu năm nay, Kylian Mbappe đã trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được từ 10 bàn thắng trở lên trong một vòng chung kết World Cup, kể từ sau kỳ tích của huyền thoại người Đức Gerd Müller lập được vào năm 1970.

Kylian Mbappe vẫn có thể tạo nên những kỷ lục ghi bàn mới trong sự nghiệp khi anh còn cơ hội tham dự World Cup 2030.

Theo Vietnam+