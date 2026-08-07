Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey: “Võ cổ truyền Việt Nam là một đại gia đình”

(GLO)- Là người kế tục cố Đại võ sư Nguyễn Đức Mộc, Chưởng môn đời thứ hai của môn phái Sơn Long Quyền Thuật - Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey (Thụy Sĩ) không chỉ đưa võ cổ truyền lan tỏa đến nhiều quốc gia mà còn xem mỗi chuyến trở về “đất Võ” là một hành trình trở về cội nguồn.

Bên lề Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026, ông đã chia sẻ với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về tình yêu dành cho võ cổ truyền và niềm hạnh phúc mỗi lần được trở về “gia đình” của mình.

* Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong lần hội ngộ này?

Đại võ sư quốc tế Oliver Barbey. Ảnh: H.V Võ cổ truyền là niềm đam mê và cũng là cả cuộc đời tôi. Vùng đất Bình Định được xem là cái nôi của võ cổ truyền Việt Nam, còn người thầy đã truyền dạy võ học cho tôi cũng là người Việt Nam. Tôi đến Bình Định lần đầu tiên vào năm 1989, có lẽ còn trước cả khi bạn ra đời (cười). Gần bốn mươi năm trôi qua, mỗi lần trở về đều mang đến cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt, nhất là khi được chứng kiến mảnh đất ngày càng phát triển. Nơi đây đổi thay từng ngày nhưng vẫn gìn giữ được tinh thần võ học, sự hiếu khách và tình cảm dành cho những người yêu võ cổ truyền Việt Nam. Mỗi lần trở về Việt Nam, đặc biệt là tham dự Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, tôi đều có cảm giác như được trở về với “gia đình” của chính mình. Đây không chỉ là dịp giao lưu võ thuật, mà còn là cơ hội để tri ân những thế hệ tiền bối đã gìn giữ và truyền lại những giá trị quý báu của võ Việt. Được trở về luôn là một niềm vinh dự đối với tôi.

Các võ sư, võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật từ nhiều quốc gia trở về Gia Lai tham gia Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

* Gắn bó nhiều năm với võ cổ truyền, theo ông, đâu là giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của võ cổ truyền Việt Nam giữa nền võ học thế giới?

Chắc chắn là có sự khác biệt rất rõ và điều đó bắt nguồn từ chính lịch sử phát triển đặc biệt của Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, người dân đất Việt luôn phải đấu tranh để bảo vệ non sông trước các thế lực bên ngoài. Chính hoàn cảnh ấy đã hình thành và nuôi dưỡng võ cổ truyền Việt Nam, làm môn võ này phát triển song hành cùng dòng chảy lịch sử dân tộc. Đặc biệt, mỗi bài quyền, mỗi kỹ thuật đều gắn với tinh thần tự vệ, lòng yêu nước và ý chí vượt qua khó khăn. Đó không đơn thuần là những động tác chiến đấu, mà còn là kết tinh của văn hóa, lịch sử và bản lĩnh của dân tộc Việt Nam.

* Võ cổ truyền Việt Nam hiện được đón nhận như thế nào tại Thụy Sĩ và các quốc gia nơi môn phái Sơn Long Quyền Thuật đang phát triển?

Đây không phải là môn võ xuất hiện sớm nhất ở đất nước tôi, nhưng qua từng năm, ngày càng có nhiều người biết đến và tìm hiểu. Không chỉ quan tâm đến võ thuật nói chung, nhiều người còn lựa chọn theo học võ cổ truyền Việt Nam. Nhờ đó, môn võ này cũng có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Có thể nói, võ cổ truyền Việt Nam thu hút người tập ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt là các võ sinh trẻ vì các bạn rất yêu thích rèn luyện thể lực. Ai cũng có thể tham gia tập luyện. Ngay tại đây, bạn có thể thấy các võ sinh của tôi đủ mọi lứa tuổi, từ nhỏ đến lớn, có người mới 6 tuổi, cũng có người đã 67 tuổi đang cùng nhau tập luyện. Đó cũng chính là tinh thần chung của võ cổ truyền Việt Nam: mọi người xem nhau như một đại gia đình.

Màn biểu diễn của các võ sinh, võ sư môn phái Sơn Long Quyền Thuật tại Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: H.V

* Trong quá trình truyền dạy võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài, ông gặp những thuận lợi và khó khăn gì?

Về khó khăn, tôi nghĩ đây không chỉ là vấn đề của riêng Thụy Sĩ mà cũng là thực trạng ở nhiều quốc gia. Giới trẻ ngày nay có quá nhiều lựa chọn giải trí và đam mê khác, khiến việc duy trì sự tập trung cho luyện võ không còn dễ như trước. Vì vậy, công tác truyền dạy võ thuật cho thế hệ trẻ cũng gặp nhiều thách thức hơn. Còn về thuận lợi, tôi luôn tin rằng những ai thực sự kiên trì và nghiêm túc với võ thuật sẽ cảm nhận được những giá trị mà môn võ mang lại. Việc luyện tập không chỉ giúp con người đạt được sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần, mà còn rèn luyện tính kỷ luật, sự kiên trì và bản lĩnh trong cuộc sống. Võ thuật giúp cơ thể dẻo dai, khỏe mạnh, đồng thời khiến đầu óc minh mẫn và tinh thần vững vàng hơn. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của võ cổ truyền Việt Nam và là điều mà mỗi võ sinh sẽ cảm nhận được trong suốt quá trình rèn luyện.

* Theo ông, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng võ Việt trên thế giới?

Sự góp mặt của đoàn môn phái Sơn Long Quyền Thuật (ở giữa) đã góp thêm sắc màu quốc tế cho Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026. Ảnh: H.V

Tôi luôn xem Liên hoan là ngày hội của những người cùng chung tình yêu với võ cổ truyền. Mỗi lần trở về, chúng tôi không chỉ gặp lại những người bạn cũ hay cùng nhau biểu diễn, thi đấu, mà còn được trở về với cội nguồn của môn võ mà mình đã dành cả cuộc đời theo đuổi. Đó là dịp để các thế hệ võ sư, võ sinh cùng giao lưu, học hỏi và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã dày công gìn giữ. Năm nay, tôi rất vui khi được dẫn theo đoàn gồm các võ sư, huấn luyện viên và võ sinh đến từ năm quốc gia cùng trở về Việt Nam. Với tôi, đó không chỉ là một chuyến đi, mà còn là minh chứng cho sức sống và sức lan tỏa của võ cổ truyền Việt Nam trên trường quốc tế. Khi ngày càng có nhiều người từ nhiều quốc gia tìm đến, yêu mến và gắn bó với võ, tôi tin rằng những giá trị văn hóa, tinh thần và triết lý của môn võ này sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa qua nhiều thế hệ.