45 VĐV tranh tài tại Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT xã Tuy Phước năm 2026

(GLO)- Tối 14-4, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã Tuy Phước đã diễn ra lễ khai mạc Giải võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã Tuy Phước lần thứ I năm 2026.

Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT xã Tuy Phước năm 2026 thu hút 45 vận động viên (VĐV) đến từ 5 cụm liên thôn trên địa bàn xã tham gia; tranh tài ở 4 nội dung: hội thi quyền, binh khí, đối luyện và đối kháng.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào thi đấu ở các nội dung: hội thi quyền quy định dành cho lứa tuổi 7-11, 12-15, trên 16 tuổi và nội dung đối kháng.

Các trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ đông đảo của người dân, góp phần tạo không khí sôi nổi cho Đại hội TDTT địa phương.

Các VĐV thi đấu nội dung đối kháng tại Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT xã Tuy Phước năm 2026. Ảnh: H.V

Giải đấu được tổ chức nhằm khuyến khích phong trào tập luyện võ cổ truyền phát triển sâu rộng; tạo sân chơi bổ ích để các võ sinh giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó, địa phương có dịp phát hiện, tuyển chọn những nhân tố tiềm năng để bồi dưỡng, kiện toàn lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.