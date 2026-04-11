Đội thôn Nam Tượng 2 đoạt giải nhất Giải kéo co Đại hội TDTT xã An Nhơn Tây năm 2026

(GLO)- Sáng 11-4, tại Nhà thi đấu xã An Nhơn Tây, Giải kéo co Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã An Nhơn Tây lần thứ I - năm 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, khép lại nội dung thi đấu cuối cùng thuộc chương trình đại hội Đại hội TDTT xã.

Giải kéo co Đại hội TDTT xã An Nhơn Tây lần thứ I - năm 2026 thu hút 10 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã tham gia, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao giải nhất cho thôn Nam Tượng 2, thôn Tân Lập giành giải nhì và thôn Đông Lâm nhận giải ba.

Đội thôn Nam Tượng 2 đoạt giải nhất Giải kéo co Đại hội TDTT phường An Nhơn Tây năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, trong ngày 9 và 10-4, Giải bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội TDTT xã An Nhơn Tây cũng đã diễn ra với sự tham gia của 10 đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn. Các đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng và 1 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết.

Kết quả, thôn Tráng Long giành giải nhất, thôn Cù Lâm đạt giải nhì và thôn Nam Thượng 2 xếp thứ ba.

Đại hội TDTT xã An Nhơn Tây tổ chức 5 môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, bida và kéo co. Trong đó, môn kéo co là nội dung thi đấu cuối cùng, khép lại toàn bộ chương trình đại hội.

Thông qua các nội dung thi đấu, địa phương có điều kiện đánh giá phong trào tập luyện TDTT trong thời gian; đồng thời tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.