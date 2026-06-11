Chàng bình luận viên trẻ Gia Lai “truyền lửa” ở World Cup 2026

(GLO)- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa công bố 12 bình luận viên (BLV) giọng Nam bộ cho World Cup 2026. Chàng trai trẻ Tô Nhật Minh (SN 2002, phường Diên Hồng, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương) lần đầu tiên sẽ sắm vai “người truyền lửa” tại sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong các kỳ World Cup trước, VTV hầu hết sử dụng các BLV giọng Bắc bộ với những cái tên quen thuộc gần như đã được “đóng đinh”. Tuy nhiên, World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên đơn vị nắm giữ bản quyền ở Việt Nam này phá cách với một hướng đi mới.

BLV người Gia Lai Tô Nhật Minh (trái) sẽ đồng hành cùng người hâm mộ ở World Cup 2026. Ảnh: NVCC

Theo đó, VTV sẽ có một luồng bình luận riêng với chất giọng Nam bộ được phát sóng trên VTV9, VTV10 và ứng dụng VTVgo. Theo VTV, sự kết hợp giữa chuyên môn, phong cách dẫn dắt đa dạng và nét gần gũi đặc trưng của người miền Nam hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ, góp phần đưa không khí World Cup đến gần hơn với khán giả cả nước.

VTV đã công bố 12 BLV sẽ tham gia “truyền lửa” ở giải đấu lần này với những cái tên kỳ cựu xen lẫn BLV trẻ. Trong số này có chàng cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương - Tô Nhật Minh, thường được biết đến với tên gọi BLV Tô Minh.

Minh sinh ra và lớn lên tại TP. Pleiku (cũ), sớm có niềm đam mê với bóng đá ngay từ khi còn đang học tiểu học. Vừa thích thú với việc xỏ giày ra sân đá bóng, Minh vừa say mê theo dõi các trận đấu qua màn ảnh nhỏ.

Tô Nhật Minh (giữa) là cựu học sinh chuyên Anh của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Ảnh: NVCC

Khác với hầu hết các cậu bé chỉ tập trung vào diễn biến trận đấu hay những ngôi sao đình đám và đội bóng yêu thích, Minh còn tập trung theo dõi các BLV. Cậu thật sự ấn tượng với những kiến thức chuyên sâu, những hiểu biết rộng rãi về bóng đá và đặc biệt là cách họ truyền được bầu không khí hấp dẫn của trận đấu đến với khán giả.

“Một trận đấu có hấp dẫn hay không cũng có một phần không nhỏ đến từ vai trò của BLV. Từ nhỏ tôi đã rất thích nghe các BLV rồi tìm hiểu về họ. Cũng từ ấy tôi luôn mơ ước một ngày sẽ trở thành BLV bóng đá để được truyền đạt diễn biến trận đấu một cách cuồng nhiệt, hấp dẫn nhất đến với khán giả” - Minh bộc bạch.

Cũng chính từ ảnh hưởng của việc đam mê nghề BLV, cậu đã chọn thi vào ngành Quan hệ Quốc tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Đó là thời điểm BLV Anh Quân khá nổi tiếng trên màn ảnh cũng như trên các trang mạng xã hội khi tiên phong thành lập kênh Youtube chuyên sâu về bóng đá.

Tô Nhật Minh đã trải qua nhiều vai trò tại Truyền hình cáp SCTV. Ảnh: NVCC

Qua tìm hiểu, Minh biết được rằng BLV Anh Quân cũng từng là sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế; tuy nhiên sau khi ra trường, anh đã trở thành một BLV nổi tiếng. Do đó, trong rất nhiều ngã rẽ của cuộc đời, cậu học sinh chuyên Anh đã chọn thi vào ngành Quan hệ Quốc tế đơn giản như một BLV tiền bối.

Trong khoảng thời gian sinh viên, ngoài giờ học các môn chính quy theo chương trình đại học, Minh còn tự rèn luyện kỹ năng luyện giọng, kiến thức về bóng đá, cộng tác với các tờ báo thể thao và bình luận các trận đấu bóng đá phong trào.

Cậu đã tham gia bình luận ở nhiều giải phong trào trong khu vực TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai… Qua những màn “thực chiến” ấy, Minh vừa nuôi dưỡng đam mê trở thành BLV chuyên nghiệp, vừa trui rèn kỹ năng cho bản thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cơ duyên đến với Minh khi Truyền hình cáp SCTV tuyển nhân sự chuyên về thể thao. Minh thi tuyển vào đây và trải qua nhiều vai trò như biên tập viên, phát thanh viên hay làm “host” cho các talkshow.

Khi đã thành thạo ở các vị trí trên, Minh thử sức với vai trò của BLV và nhanh chóng được đơn vị tin tưởng. Anh đã khởi đầu sự nghiệp bình luận của mình với trận đấu giữa Alaves và Villarreal ở La Liga vào ngày 14-3. Mới nhất, chàng trai 24 tuổi còn được giao bình luận trận đấu rất quan trọng khi Bayern Munich gặp Stuttgart ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Tô Minh (thứ 3 từ phải qua) góp mặt trong đội hình các BLV giọng Nam Bộ ở World Cup 2026 lần này. Ảnh: NVCC

Và sắp tới, cái tên Tô Minh sẽ là một trong những BLV đồng hành cùng người hâm mộ ở World Cup 2026. Minh chia sẻ: “Là BLV trẻ với những hạn chế nhất định, tôi đang cố gắng dần hoàn thiện kỹ năng của mình. Tôi chưa từng dám mơ sẽ được bình luận 1 sự kiện lớn như World Cup nên khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi có một chút hồi hộp, bởi nó sẽ rất khác với những trận đấu trước đó tôi đã trải qua.

Tham gia World Cup năm nay là 48 quốc gia, với 48 nền văn hóa khác nhau trên toàn thế giới, trong khi nghề BLV giống như "làm dâu trăm họ", nên sự kỳ vọng và áp lực sẽ lớn hơn. Tôi sẽ tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ "truyền lửa" cho mỗi trận đấu”.

Khi biết thông tin World Cup 2026 sẽ có BLV người Gia Lai, anh Nguyễn Đồng Hưng (ở phường Pleiku) hồ hởi: “Tôi đã theo dõi Minh bình luận nhiều trận đấu và ấn tượng với sự nhiệt huyết, đam mê cũng như kiến thức về bóng đá của chàng BLV trẻ này. Khi VTV công bố các BLV cho World Cup lần này, là người Gia Lai, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào, thêm hào hứng khi giải đấu đã cận kề”.