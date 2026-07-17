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Hoàng Anh Gia Lai thử việc 3 ngoại binh người Brazil

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(GLO)- Ngày 17-7, 3 ngoại binh người Brazil đã đến Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng để thử việc tại Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Trước đó, đội bóng phố núi đã “thay máu” toàn bộ ngoại binh với việc chia tay tất cả 4 cầu thủ mùa trước gồm: Jairo, Marciel, Conceicao và Batista. Nhằm bổ sung nhân sự cho mùa giải mới, HAGL đã tiến hành thử việc với 3 cầu thủ người Brazil.

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3 ngoại binh người Brazil đã có mặt tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó nổi bật có tiền vệ Wendel Jr sinh năm 1997 cao 1,8 m. Wendel Jr được biết đến là mẫu cầu thủ đa năng có thể chơi ở cả vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo.

Trước khi đến với HAGL, ở mùa giải 2025-2026, anh thi đấu cho câu lạc bộ Confianca ở Brazil. Tại đây, Wendel Jr ra sân tổng cộng 20 trận và ghi được 4 bàn thắng.

Ngoài ra, cùng vị trí tiền vệ tấn công có cầu thủ Luann Augusto sinh năm 2001. Ở mùa giải 2025-2026, anh thi đấu cho Lokomotiv Sofia tại Bulgaria. Anh cũng từng thi đấu cho CSKA 1948 Sofia ở Bulgaria ở mùa giải trước đó sau khi chinh chiến qua nhiều câu lạc bộ ở Brazil.

Để thay thế cho đội trưởng Jairo, HAGL đã tiến hành thử việc với Robson Ries sinh năm 2000 với chiều cao ấn tượng lên đến 1,95 m. Từ năm 2021-2025, anh thuộc biên chế của câu lạc bộ Santos thi đấu ở Giải Vô địch quốc gia Brazil.

Tuy nhiên, vì không tìm được chỗ đứng chính thức, Robson Ries thường xuyên bị mang cho mượn. Trước khi đến với Việt Nam, Robson Ries chơi cho đội bóng Retro ở giải hạng 3 của Brazil.

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