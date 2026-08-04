Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) hôm nay 4/8

Sau khi tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A, sự chú ý tại ASEAN Cup 2026 chuyển sang cuộc đua nhiều biến số ở bảng B.

Hình minh họa (AI)

Hai trận Myanmar - Lào và Philippines - Thái Lan trong ngày 4/8 có thể tạo ra bước ngoặt lớn. Myanmar cần ba điểm để tiếp tục cạnh tranh với Malaysia, trong khi Philippines đứng trước cơ hội trở lại nhóm dẫn đầu nếu đánh bại Thái Lan trên sân nhà.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 hôm nay 4/8

Thời gian Trận đấu Bảng Địa điểm 17h00, 4/8/2026 Myanmar - Lào B Sân Thuwunna, Yangon 20h00, 4/8/2026 Philippines - Thái Lan B Sân New Clark City Athletics, Capas

Các trận đấu được phát sóng tại Việt Nam trên VTV6 và FPT Play. Giờ thi đấu trong bảng đã được quy đổi sang giờ Việt Nam.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng xếp hạng dưới đây được tính từ toàn bộ kết quả chính thức đến hết ngày 3/8/2026. Ở lượt đấu gần nhất, Việt Nam thắng Indonesia 3-0, còn Campuchia vượt qua Timor-Leste với cùng tỷ số.

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10-0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4-1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8-4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5-7 -2 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0-15 -15 0

Chiến thắng trên sân Indonesia giúp tuyển Việt Nam có 7 điểm, bằng Singapore nhưng đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son là ba cầu thủ ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.

Ở lượt cuối ngày 7/8, Việt Nam gặp Campuchia còn Singapore đối đầu Indonesia. Chỉ cần giành một điểm, tuyển Việt Nam chắc chắn có mặt tại bán kết mà không phụ thuộc vào trận đấu còn lại.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7-0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6-3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5-3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5-5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1-13 -12 0

Thái Lan dẫn đầu nhờ hiệu số vượt trội sau hai chiến thắng trước Lào và Malaysia. Malaysia cũng có 6 điểm nhưng đã thi đấu ba trận, trong khi Myanmar và Philippines cùng có 3 điểm sau hai lượt đấu.

Điều này khiến cả hai trận ngày 4/8 đều có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé bán kết.

Nhận định Myanmar - Lào: Chủ nhà không được phép mất điểm

Myanmar bước vào trận đấu với mệnh lệnh phải thắng. Đội bóng của HLV Jørn Andersen khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Malaysia nhưng nhanh chóng trở lại bằng chiến thắng 4-1 trước Philippines.

Ba điểm trước Lào sẽ giúp Myanmar nâng tổng điểm lên 6, tiếp tục gây sức ép lên Malaysia trước khi phải làm khách của Thái Lan ở lượt đấu cuối.

HLV Jørn Andersen thừa nhận đây là trận đấu quan trọng nhất của Myanmar ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các học trò không được chủ quan trước một đối thủ có thể lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Myanmar có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng. Đội chủ nhà sở hữu nền tảng thể lực tốt, chơi trực diện và đặc biệt nguy hiểm khi chuyển trạng thái. Chiến thắng 4-1 trước Philippines cho thấy các cầu thủ Myanmar có thể tạo áp lực mạnh nếu giành được quyền kiểm soát khu vực giữa sân.

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Myanmar. Đội tuyển này đã thắng cả bốn lần gặp Lào trước đây tại giải vô địch Đông Nam Á, trong đó cuộc đối đầu gần nhất kết thúc với tỷ số 3-2.

Lào khó tạo bất ngờ

Lào đã thua cả ba trận, ghi một bàn và để thủng lưới 13 lần. Đội bóng của HLV Vladica Grujić còn gặp khó khăn vì phải chơi thiếu người trong hai trận sau các thẻ đỏ.

HLV Grujić cho rằng những tình huống mất người và phản lưới đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các cầu thủ trẻ. Dù vậy, Lào vẫn có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Myanmar nếu đội chủ nhà quá nóng vội dâng cao.

Vấn đề lớn nhất của Lào là khả năng duy trì sự tập trung. Khi thể lực giảm sút, khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ thường bị kéo giãn, tạo điều kiện để đối phương tổ chức những pha đánh thẳng vào trung lộ.

Myanmar nhiều khả năng sẽ cầm bóng nhiều và gây sức ép ngay từ đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần tránh biến trận đấu thành cuộc đua ghi bàn. Một chiến thắng vừa đủ nhưng giữ được thể lực sẽ có ý nghĩa hơn trước chuyến làm khách Thái Lan.

Dự đoán: Myanmar thắng Lào 3-0.

Nhận định Philippines - Thái Lan: Thử thách thực sự cho “Voi chiến”

Thái Lan đang thể hiện phong độ thuyết phục nhất bảng B. Sau hai trận, đội bóng của HLV Anthony Hudson ghi 7 bàn, chưa để thủng lưới và lần lượt đánh bại Lào 5-0, Malaysia 2-0.

Một chiến thắng tại Philippines sẽ đưa Thái Lan lên 9 điểm, tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào bán kết trước lượt cuối gặp Myanmar.

Dù vậy, HLV Anthony Hudson không xem đây là trận đấu dễ dàng. Nhà cầm quân người Anh đánh giá Philippines là đội bóng có tổ chức, được dẫn dắt tốt và đủ khả năng gây khó khăn cho những ứng viên vô địch.

Philippines từng đánh bại Thái Lan trên sân nhà ở ASEAN Cup 2024. Kết quả đó là lời nhắc nhở rằng ưu thế về lực lượng không bảo đảm cho “Voi chiến” một trận đấu thuận lợi tại New Clark City.

Philippines cần chơi tỉnh táo hơn

Đội chủ nhà trải qua hai trận đấu có diễn biến trái ngược. Philippines thua Myanmar 1-4 trong ngày hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi, trước khi thắng ngược Lào 4-1 nhờ màn trình diễn tốt hơn trong hiệp hai.

Chiến thắng trước Lào giúp Philippines trở lại cuộc đua, nhưng chưa thể che lấp những vấn đề trong khả năng chống phản công. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống giữa hai tuyến, đội chủ nhà có thể bị các cầu thủ tốc độ của Thái Lan trừng phạt.

Thái Lan nhỉnh hơn ở khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức pressing và chất lượng xử lý trong khu vực cấm địa. Điểm đáng chú ý là đội bóng này không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn giữ được sự cân bằng, thể hiện qua hai trận liên tiếp không thủng lưới.

Philippines cần tận dụng lợi thế sân nhà, tranh chấp quyết liệt ở giữa sân và đưa bóng lên phía trên nhanh nhất có thể. Nếu để Thái Lan thoải mái phối hợp, đội chủ nhà khó tránh khỏi việc phải lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Đây có thể là trận đấu chặt chẽ hơn những gì chênh lệch trên bảng xếp hạng thể hiện. Philippines có khả năng ghi bàn, nhưng chiều sâu đội hình và bản lĩnh thi đấu vẫn giúp Thái Lan được đánh giá cao hơn.

Dự đoán: Philippines thua Thái Lan 1-2.

Hai trận đấu có thể làm thay đổi bảng B

Nếu thắng Lào, Myanmar sẽ có 6 điểm và duy trì thế bám đuổi Malaysia. Khi ấy, cuộc đối đầu Thái Lan - Myanmar ở lượt cuối sẽ mang ý nghĩa đặc biệt lớn.

Một chiến thắng của Philippines trước Thái Lan cũng sẽ đưa đội chủ nhà lên 6 điểm. Kịch bản này có thể khiến bốn đội Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Philippines cùng cạnh tranh quyết liệt đến ngày cuối.

Ngược lại, nếu Thái Lan giành trọn ba điểm, “Voi chiến” sẽ tiến rất gần bán kết. Philippines khi đó buộc phải thắng Malaysia ở lượt cuối và chờ kết quả trận Thái Lan - Myanmar.

Lào đã không còn khả năng vào top 2 do mới có 0 điểm và chỉ còn một trận. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn có thể tác động mạnh đến cục diện nếu lấy điểm trước Myanmar.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 còn lại

Ngày, giờ Bảng/Vòng Trận đấu 17h00, 4/8/2026 Bảng B Myanmar - Lào 20h00, 4/8/2026 Bảng B Philippines - Thái Lan 20h00, 7/8/2026 Bảng A Việt Nam - Campuchia 20h00, 7/8/2026 Bảng A Singapore - Indonesia 20h00, 8/8/2026 Bảng B Thái Lan - Myanmar 20h00, 8/8/2026 Bảng B Malaysia - Philippines 15/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B 16/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A 18/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A 19/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B 22/8/2026 Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 26/8/2026 Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1

Hai trận cuối của mỗi bảng được tổ chức cùng giờ. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về.

Việt Nam chờ xác định đối thủ cạnh tranh ở bán kết

Tuyển Việt Nam hiện nắm quyền tự quyết tại bảng A sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Tuy nhiên, vị trí nhất hay nhì bảng của thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đối thủ ở vòng bán kết.

Bởi vậy, hai trận bảng B tối 4/8 không chỉ quan trọng với bốn đội trực tiếp thi đấu. Kết quả của Myanmar, Philippines và Thái Lan cũng sẽ giúp Việt Nam có thêm dữ liệu để chuẩn bị cho vòng loại trực tiếp.

Thái Lan vẫn là đối thủ được đánh giá cao nhất bảng B, nhưng Myanmar và Philippines đều còn cơ hội tạo bất ngờ. Cuộc đua bán kết vì thế có thể chỉ được giải quyết ở hai trận cuối ngày 8/8.