Truyền thông Indonesia điểm mặt chỉ tên 3 nhân vật đáng sợ nhất bên phía tuyển Việt Nam

Ấn phẩm thể thao hàng đầu Indonesia, Bola vừa đưa ra những phân tích đáng chú ý về lực lượng của đội tuyển Việt Nam trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai đội tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Họ muốn các tuyển thủ nước nhà đặc biệt phải chú ý đến 3 cái tên sau.

TPO - Ấn phẩm thể thao hàng đầu Indonesia, Bola vừa đưa ra những phân tích đáng chú ý về lực lượng của đội tuyển Việt Nam trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp giữa hai đội tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Họ muốn các tuyển thủ nước nhà đặc biệt phải chú ý đến 3 cái tên sau.

Nhân tố đầu tiên Bola nói đến là tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. “Chân sút sinh năm 2004 đang trở thành gương mặt quan trọng trong chiến thuật của . Tại giải đấu năm nay, Đình Bắc dẫn đầu danh sách ghi bàn của Việt Nam với 3 pha lập công, đều được thực hiện trong chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste. Màn trình diễn siêu hạng này giúp anh nhận về số điểm ấn tượng 9,8 từ các trang chấm điểm quốc tế”.

Ở tuyến giữa, cái tên khiến tuyển Indonesia phải đặc biệt dè chừng là tiền vệ Hoàng Hên. “Tiền vệ tấn công nhập tịch người Brazil gần đây đã bắt đầu có được sự tin tưởng hoàn toàn từ HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ 32 tuổi ghi 2 bàn thắng trong trận đấu với Timor Leste. Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào giữa tháng 3, Hoàng Hên gần như là nhân tố không thể thay thế với Việt Nam.

Cầu thủ tên thật là Hendrio Araujo da Silva sẽ là một trong những người thách thức hàng phòng ngự của Indonesia do Rizky Ridho chỉ huy”, Bola khẳng định.

Hoàng Hên là nhân tố gây đột biến hàng đầu của Việt Nam

Và Bola đặc biệt nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của . “Vẫn còn một tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam sẽ rất nguy hiểm nếu không được ngăn chặn. Không ai khác, đó là Rafaelson, hoặc Xuân Son.

Thật vậy, anh chỉ ghi được 1 bàn thắng trong 2 trận đấu đã qua. Tuy nhiên, tiền đạo này vẫn tiềm tàng mối nguy nhờ kỹ năng dứt điểm đa dạng và sự nhạy bén trước khung thành. Kể từ khi ra mắt tại 2024, anh đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng trong 11 trận đấu. Tại sự kiện 2 năm trước, anh đã giành được danh hiệu Vua phá lưới với 7 bàn thắng”, Bola nhấn mạnh.

Trận đấu giữa sẽ diễn ra vào 20h30 tối 3/8. Đây chính là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam. Nếu thắng, đội sẽ mở toang cửa đi tiếp còn nếu hoà, đội vẫn nắm thế chủ động.

Theo Đặng Lai (Báo Tiền Phong)