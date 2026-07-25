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Đình Bắc lập hattrick, tuyển Việt Nam 'khởi động' ASEAN Cup với chiến thắng 7-0

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Ngày thi đấu chói sáng của những tiền đạo như Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu tưng bừng ở ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.

Tối 24/7, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (AFF Cup), với trận ra quân gặp đối thủ Timor Leste ở bảng A.

Với chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn, đội tuyển Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận và sớm có được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7.

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Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026. Ảnh: aseanutdfc

Đình Bắc đi bóng từ cánh trái trước khi tung ra pha dứt điểm, bóng trúng hậu vệ bên phía Timor Leste nhưng nảy đến đúng tầm dứt điểm của Hoàng Hên và tiền đạo mang áo số 10 không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cự ly cận thành, đưa nhà đương kim vô địch vượt lên dẫn trước 1-0.

Dù bị dẫn trước nhưng các cầu thủ Timor Leste vẫn bình tĩnh triển khai những tình huống thoát pressing bên phần sân nhà và tổ chức phản công. Tuy nhiên trước sức ép cường độ cao của tuyển Việt Nam, đội chủ nhà vẫn phải nhận thêm bàn thua.

Phút thứ 31, Đình Bắc tiếp tục đi bóng cắt từ bên cánh trái và tự mình thực hiện pha dứt điểm. Cú sút lần này của tiền đạo mang áo số 9 đã hiểm hóc hơn, đưa bóng vào góc xa đánh bại thủ môn Dylan Niski và nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Những phút tiếp theo, bàn thắng liên tiếp đến với "Binh đoàn Rồng Vàng". Hoàng Hên hoàn tất cú đúp ở phút thứ 41. Chỉ 2 phút sau, Đình Bắc nhận đường chuyền của Quang Hải và dứt điểm nhẹ nhàng qua tay thủ môn, nâng tỷ số lên 4-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

"Show diễn" trong hiệp một của các tiền đạo đội tuyển Việt Nam khép lại với bàn thắng của Xuân Son ở phút bù giờ cuối cùng, một pha dứt điểm cận thành sau nỗ lực đưa bóng vào của Văn Vĩ.

Bước sang hiệp hai, Timor Leste nỗ lực phản công và tạo được một số tình huống lên bóng nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là pha bóng ở phút thứ 58, khi tiền vệ mang áo số 23 Oatnasio da Silva có pha dứt điểm cận thành, bóng đập chân Văn Hậu và đi trúng cột dọc bật ra.

Đội tuyển Việt Nam dù giảm nhịp độ nhưng vẫn tiếp tục có được bàn thắng. Phút thứ 65, Hoàng Hên treo bóng vào vòng cấm, Xuân Son tung người dứt điểm không trúng bóng nhưng Bùi Hoàng Việt Anh vẫn theo kịp tình huống để chuyền vào cho Đình Bắc dứt điểm, hoàn tất cú hattrick trong ngày "chào sân" đấu trường ASEAN Cup.

Tỷ số 7-0 được ấn định cho đội tuyển Việt Nam ở phút thứ 79 với bàn thắng từ góc hẹp của đội trưởng Quang Hải.

Chiến thắng với tỷ số đậm, hàng công vận hành hiệu quả khi các chân sút như Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son đều lên tiếng là những tín hiệu lạc quan với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở đấu trường ASEAN Cup./.

Theo Việt Anh (Vietnam+)

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