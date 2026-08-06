Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/8: Messi ra sân, cúp châu Âu sôi động

Ngày 6/8, tâm điểm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam hướng về trận ra quân của Inter Miami tại Leagues Cup, cùng loạt trận vòng loại Europa League và Conference League. Tại ASEAN Cup 2026, các đội tạm nghỉ trước lượt đấu quyết định vé vào bán kết.
Lịch thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam và cập nhật đến ngày 5/8. Kết quả sẽ được bổ sung sau khi các trận đấu kết thúc.
Kết quả bóng đá đáng chú ý gần nhất
ASEAN Cup 2026
- Indonesia 0-3 Việt Nam
- Philippines 0-1 Thái Lan
- Myanmar 7-2 Lào
- Campuchia 3-0 Timor-Leste
Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Trong khi đó, Thái Lan vẫn duy trì thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới tại bảng B. Các kết quả được công bố trên trang chính thức của ASEAN United FC.
Vòng loại cúp châu Âu
- Ferencváros 1-0 Górnik Zabrze
- Brann 0-1 Apollon Limassol
- Panathinaikos 1-1 CSKA 1948 Sofia
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/8/2026
Bóng đá Việt Nam
Ngày 6/8 không có trận đấu thuộc V.League, Giải hạng Nhất hay Cúp Quốc gia. Mùa giải chuyên nghiệp 2025/26 đã kết thúc, trong khi V.League 2026/27 dự kiến khởi tranh ngày 4/9. VPF cho biết trận Siêu cúp Quốc gia dự kiến diễn ra ngày 30/8.
Đội tuyển Việt Nam cũng không thi đấu tại ASEAN Cup trong ngày 6/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại vào tối 7/8, gặp Campuchia ở lượt cuối bảng A.
Leagues Cup 2026
- 06h30: Inter Miami - Atlético de San Luis
- 06h30: Orlando City - Monterrey
- 07h30: FC Dallas - Querétaro
- 07h30: Nashville SC - Club León
- 09h00: Toluca - Seattle Sounders
- 09h30: Los Angeles FC - Guadalajara
Inter Miami là cái tên được độc giả Việt Nam quan tâm nhất. Lionel Messi dự kiến góp mặt trong trận mở màn gặp Atlético de San Luis, đối thủ đang có phong độ không tốt tại giải vô địch Mexico. Được chơi trên sân nhà, Inter Miami nắm nhiều lợi thế nhưng vẫn cần thận trọng trước khả năng phản công của đội khách.
Đáng chú ý không kém là cuộc đối đầu giữa Toluca và Seattle Sounders. Seattle bước vào giải với tư cách đương kim vô địch Leagues Cup, nhưng chuyến làm khách tại Mexico luôn là thử thách khó chịu bởi độ cao, thời tiết và sức ép từ khán đài.
LAFC gặp Guadalajara cũng hứa hẹn giàu tốc độ. Đại diện MLS có lợi thế sân nhà, trong khi Guadalajara sở hữu lực lượng cầu thủ nội giàu kỹ thuật và luôn thi đấu quyết liệt khi gặp các câu lạc bộ Mỹ.
Leagues Cup 2026 diễn ra từ ngày 4/8 đến 6/9, quy tụ 18 đội MLS và toàn bộ 18 câu lạc bộ Liga MX. Các trận đấu được phát trực tiếp trên Apple TV, theo thông báo của ban tổ chức giải.
Vòng loại Europa League
- 22h00: KuPS Kuopio - Universitatea Craiova
- 23h00: Lincoln Red Imps - Omonia
- 23h00: Jagiellonia Białystok - Rangers
- 23h00: Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia
Rạng sáng 7/8
- 00h00: Lech Poznań - Klaksvík
- 00h00: Salzburg - Pafos
- 00h00: Hradec Králové - Beşiktaş
- 00h45: PAOK - Anderlecht
- 01h00: Thun - Víkingur Reykjavík
- 02h00: Benfica - Hearts
Rangers phải làm khách trước Jagiellonia và khó chờ đợi một trận đấu dễ dàng. Đại diện Ba Lan thường chơi giàu năng lượng trên sân nhà, trong khi Rangers cần hạn chế sai sót bởi đây mới là lượt đi.
Benfica được đánh giá cao hơn Hearts nhờ chất lượng đội hình và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, tính chất của vòng loại khiến đội bóng Bồ Đào Nha không thể chủ quan. Một chiến thắng đủ an toàn sẽ giúp Benfica giảm đáng kể áp lực khi hành quân tới Scotland ở lượt về.
Lịch thi đấu và giờ bóng lăn được đối chiếu từ UEFA.
Vòng loại Conference League
- 22h00: Inter Turku - Vaduz
- 23h00: Noah - Sion
- 23h00: HJK Helsinki - Motherwell
- 23h00: Paide - Rapid Wien
- 23h00: Jablonec - RFS
Rạng sáng 7/8
- 00h00: Žalgiris - Hajduk Split
- 00h00: CFR Cluj - Tromsø
- 00h00: Dynamo Kyiv - Qarabağ
- 00h00: Debrecen - Copenhagen
- 00h30: Beitar Jerusalem - Austria Wien
- 01h00: Ajax - Shelbourne
- 01h00: Twente - DAC 1904
- 01h30: Braga - Dinamo Minsk
- 01h45: Bohemians - Midtjylland
- 02h00: Partizan - Tobol
Ajax là đội thu hút nhiều sự chú ý nhất ở Conference League. Được chơi trên sân nhà trước Shelbourne, đội bóng Hà Lan có cơ hội tạo cách biệt ngay từ lượt đi. Với ưu thế về khả năng kiểm soát bóng và chiều sâu đội hình, Ajax được kỳ vọng sẽ chủ động đẩy cao tốc độ từ sớm.
Copenhagen, Braga và Twente cũng được đánh giá nhỉnh hơn các đối thủ. Dù vậy, vòng loại đầu mùa thường tiềm ẩn bất ngờ khi nhiều đội chưa đạt trạng thái thi đấu tốt nhất. UEFA xác nhận các cặp đấu được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về.
Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất
Bảng A
|Hạng
|Đội tuyển
|Trận
|Hiệu số
|Điểm
|1
|Việt Nam
|3
|+10
|7
|2
|Singapore
|3
|+3
|7
|3
|Indonesia
|3
|+4
|6
|4
|Campuchia
|3
|-2
|3
|5
|Timor-Leste
|4
|-15
|0
Việt Nam có cùng 7 điểm với Singapore nhưng đứng đầu nhờ hiệu số tốt hơn. Chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia không chỉ mang lại ba điểm mà còn giúp đội tuyển nắm quyền tự quyết.
Chỉ cần hòa Campuchia ở lượt cuối, Việt Nam chắc chắn vào bán kết. Tuy nhiên, mục tiêu hợp lý vẫn là chiến thắng để giữ ngôi đầu, qua đó tạo lợi thế khi xác định cặp đấu ở vòng loại trực tiếp.
Singapore và Indonesia sẽ đối đầu trực tiếp. Singapore chỉ cần hòa, còn Indonesia buộc phải thắng nếu muốn tự quyết định tấm vé đi tiếp.
Bảng B
|Hạng
|Đội tuyển
|Trận
|Hiệu số
|Điểm
|1
|Thái Lan
|3
|+8
|9
|2
|Myanmar
|3
|+7
|6
|3
|Malaysia
|3
|+3
|6
|4
|Philippines
|3
|-1
|3
|5
|Lào
|4
|-17
|0
Thái Lan dẫn đầu sau ba trận toàn thắng, ghi tám bàn và chưa thủng lưới. Myanmar tạo bất ngờ khi đứng thứ hai nhờ hàng công đã ghi 12 bàn, nhưng Malaysia vẫn bám sát với cùng 6 điểm.
Lượt cuối vì thế có ý nghĩa quyết định. Myanmar phải gặp Thái Lan, còn Malaysia đối đầu Philippines. Malaysia có lịch đấu thuận lợi hơn, nhưng Philippines vẫn còn cơ hội và có thể trở thành đội phá vỡ cục diện bảng B.
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới
Ngày 7/8 – Bảng A
- 20h00: Việt Nam - Campuchia
- 20h00: Singapore - Indonesia
Ngày 8/8 – Bảng B
- 20h00: Thái Lan - Myanmar
- 20h00: Malaysia - Philippines
Hai trận trong mỗi bảng diễn ra cùng giờ nhằm bảo đảm tính công bằng. Sau lượt cuối, bốn đội đứng nhất và nhì hai bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Lịch vòng bán kết dự kiến bắt đầu từ ngày 15/8, theo lịch chính thức của ASEAN Cup.