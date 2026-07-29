Đội tuyển Việt Nam đua ngôi đầu với Indonesia: Cẩn thận "ám ảnh" ASEAN Cup 2020

Đội tuyển Việt Nam cần tích lũy từng chiến thắng và từng bàn thắng để đủ vốn cạnh tranh với Indonesia cho ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

3 ngày sau khởi đầu hoành tráng của đội tuyển Việt Nam (thắng Timor Leste 7-0), Indonesia cũng đáp trả khi đánh bại Campuchia với tỷ số 5-1. Dù vẫn xếp trên Indonesia do hơn hiệu số bàn thắng bại, nhưng có thể khẳng định, học trò HLV Kim Sang-sik phải rất nỗ lực để chiếm được ngôi đầu bảng A.

Bên cạnh ẩn số Singapore (đội đã thắng Timor Leste và Campuchia để tạm chiếm ngôi đầu), đội tuyển Việt Nam còn phải gặp phiên bản toàn diện và thiện chiến của Indonesia.

Với 12 cầu thủ gốc gác nước ngoài (7 cầu thủ đá chính trước Campuchia), Indonesia hiển nhiên rất mạnh. Thom Haye cùng đồng đội cuốn phăng đối thủ Campuchia với lối đá tấn công tốc độ và rực lửa, đan xen kiểm soát bóng bài bản và pressing dồn dập, với hình hài hiện đại như một đội tuyển mang hơi thở châu Âu.

Indonesia rất mạnh. Ảnh: Nam Trung

Đội tuyển Việt Nam đủ sức thắng Singapore để vượt lên đối thủ, nhưng cuộc cạnh tranh với Indonesia sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Việt Nam đối đầu Indonesia ngày 3.8 trên sân Pakansari (lượt bốn), trong trận "chung kết" bảng A. Hành quân đến Indonesia chưa bao giờ đơn giản, khi đội tuyển Việt Nam thường từ hòa đến thua.

10 năm trước, cũng tại Pakansari, Indonesia thắng Việt Nam 2-1 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2016, rồi đoạt vé vào chung kết khi hòa 2-2 ở lượt về. Indonesia cũng hòa Việt Nam 0-0 tại AFF Cup 2020 và 2022. Còn hiện tại, khi lực lượng đã "thay máu" gần như toàn diện nhờ dàn cầu thủ gốc Hà Lan, Indonesia sẽ không đá để kiếm trận hòa 0-0, mà ra sân để thắng.

Ngay cả khi có 1 điểm trước Indonesia ở lượt bốn tại Pakansari, chưa chắc đội tuyển Việt Nam đã dẫn đầu bảng.

Hãy nhớ bài học tại AFF Cup 2020, khi Việt Nam cũng có trận hòa 0-0 với Indonesia ở lượt bốn, nhưng sau cùng phải đứng nhì bảng vì ghi ít bàn hơn (hai đội cùng có 10 điểm, hiệu số +9, song Indonesia xếp trên do ghi 13 bàn, Việt Nam chỉ ghi 9 bàn).

Sự phung phí khi gặp các đối thủ dưới cơ, đặc biệt là Lào với chiến thắng khiêm tốn 2-0 (Indonesia thắng Lào tới 5-1), đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể đoạt ngôi đầu. Học trò HLV Park Hang-seo sau đó phải gặp Thái Lan hùng mạnh, còn Indonesia đối đầu Singapore non trẻ.

Đội tuyển Việt Nam cần chắt chiu từng trận. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Kết quả không ngoài dự đoán, khi Việt Nam thua Thái Lan tổng tỷ số 0-2, còn Indonesia hạ Singapore để vào chung kết. Đây cũng là giải duy nhất trong 14 năm qua, đội tuyển Việt Nam đứng nhì bảng.

Bài học quá khứ chỉ ra, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần tối thiểu 1 điểm khi gặp đối thủ ngang tầm, mà còn cần tích lũy càng nhiều bàn càng tốt ở các trận "nhỏ". 7 bàn trước Timor Leste mang tới khởi đầu tốt, nhưng còn cần ghi nhiều bàn ở các trận gặp Singapore và Campuchia.

Với ưu thế nghỉ dài hơn Singapore và được đá sân nhà, đội tuyển Việt Nam có thể thắng cách biệt ở màn so tài ngày 31.7. Tập trung từng trận một, học trò ông Kim sẽ đạt mục tiêu.

Theo Hồng Nam (thanhnien.vn)