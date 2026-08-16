Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/8: Việt Nam đấu Malaysia

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/8/2026 nổi bật với bán kết Malaysia - Việt Nam tại ASEAN Cup, cùng đại chiến Arsenal - Man City và loạt đội lớn châu Âu ra sân.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/8/2026 nổi bật với bán kết lượt đi ASEAN Cup giữa Malaysia và Việt Nam lúc 20h00. Sau đó, người hâm mộ còn được theo dõi Arsenal - Man City tranh Community Shield, Barcelona, Real Madrid, Liverpool và PSG cùng ra sân.

Hình minh họa (AI)

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý ngày 15 và rạng sáng 16/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả ASEAN Cup 2026 Singapore - Thái Lan 1-3 Giao hữu Chelsea - Real Sociedad 3-1 Telekom Cup Bayern Munich - RB Leipzig 3-1 Giao hữu Tottenham - Hoffenheim 3-0 Giao hữu Manchester United - AC Milan 2-4 Giao hữu Newcastle - Bayer Leverkusen 1-2 Giao hữu Borussia Mönchengladbach - Aston Villa 2-1 Giao hữu Brighton - Bologna 1-0

Thái Lan tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào chung kết ASEAN Cup khi thắng Singapore 3-1 ngay tại Jalan Besar. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp, giúp đội bóng xứ chùa vàng bước vào lượt về với cách biệt hai bàn.

Ở nhóm các đội bóng lớn châu Âu, Chelsea khép lại giai đoạn chuẩn bị bằng chiến thắng 3-1 trước Real Sociedad, Bayern Munich vượt RB Leipzig cùng tỷ số, còn Tottenham thắng Hoffenheim 3-0. Trái lại, Manchester United nhận thất bại 2-4 trước AC Milan và Newcastle thua Leverkusen 1-2.

Thái Lan đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup

Chiến thắng 3-1 trên sân Singapore là kết quả rất có lợi cho Thái Lan trước trận lượt về ngày 18/8.

Thái Lan vốn đã gây ấn tượng mạnh từ vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đến bán kết, họ tiếp tục thể hiện khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn và không để lợi thế sân khách trở thành trở ngại.

Singapore vẫn còn 90 phút lượt về nhưng nhiệm vụ lúc này khá nặng nề. Để đảo ngược tình thế, đội bóng đảo quốc sư tử phải thắng với cách biệt ít nhất hai bàn tại Thái Lan mới có thể đưa cặp đấu trở lại thế cân bằng.

Kết quả này cũng khiến nhánh chung kết trở nên rõ ràng hơn. Nếu đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia, khả năng gặp Thái Lan ở trận tranh chức vô địch đang ngày càng lớn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/8/2026

Những trận đáng chú ý nhất

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải 20h00 Malaysia - Việt Nam Bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 20h00 Nottingham Forest - Brest Giao hữu 21h00 Arsenal - Manchester City Community Shield 21h30 FC Basel - Barcelona Giao hữu 22h00 Schalke 04 - Real Madrid Giao hữu 22h00 Newcastle - Strasbourg Giao hữu 0h00, 17/8 Liverpool - Como Giao hữu 1h45, 17/8 Lens - PSG Siêu cúp Pháp

Premier League xác nhận Arsenal - Man City bắt đầu lúc 15h00 giờ Anh, tương ứng 21h00 Việt Nam. Liverpool, Newcastle và Nottingham Forest cũng có trận chuẩn bị trong ngày 16/8.

Barcelona xác nhận làm khách của Basel lúc 16h30 giờ Trung Âu, còn Real Madrid gặp Schalke tại Veltins-Arena lúc 17h00.

Malaysia - Việt Nam: Tâm điểm lớn nhất ngày 16/8

Không có trận nào được người hâm mộ Việt Nam quan tâm hơn cuộc đối đầu Malaysia - Việt Nam lúc 20h00 tại Kuala Lumpur Football Stadium.

Ban tổ chức ASEAN Cup xác nhận trận bán kết lượt đi bắt đầu lúc 21h00 giờ Malaysia, tức 20h00 giờ Việt Nam. Trận lượt về diễn ra tại Hà Nội ngày 19/8.

Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế nhà đương kim vô địch và là đội nhất bảng A. Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik xác nhận đội hình Việt Nam đạt trạng thái thể lực tốt trước bán kết.

Malaysia gặp khó về lực lượng

Đội chủ nhà đang đối mặt với bài toán nhân sự đáng kể.

HLV Tan Cheng Hoe có thể thiếu tới sáu cầu thủ. Jimmy Raymond, Endrick, Aliff Haiqal và Engku Nur Shakir được xác nhận vắng mặt vì chấn thương, Wan Kuzain đã được CLB ở Mỹ triệu hồi, còn Mohamadou Sumareh phải kiểm tra thể lực trước trận.

Đây là bất lợi đáng kể khi Malaysia phải đối đầu một tuyển Việt Nam đang có lực lượng đầy đủ.

Tuy nhiên, chính tâm thế cửa dưới có thể khiến Malaysia chơi quyết liệt hơn. HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội chủ nhà phải đặc biệt đề phòng khả năng chuyển trạng thái nhanh và những pha phối hợp của Việt Nam, đồng thời nhắc trực tiếp tới Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Việt Nam không nên vội vàng

Bán kết ASEAN Cup diễn ra trong hai lượt, vì vậy cách tiếp cận trận đấu sẽ khác hoàn toàn vòng bảng.

Việt Nam có chất lượng đội hình và phong độ tốt hơn, nhưng không nhất thiết phải lao lên tìm bàn thắng bằng mọi giá ngay từ đầu.

Kuala Lumpur Football Stadium cùng mặt cỏ khác với những sân đội tuyển thường thi đấu cũng là yếu tố cần thời gian thích nghi. HLV Kim Sang-sik đã nhấn mạnh điều này trước trận.

Một thế trận hợp lý với Việt Nam là giữ cấu trúc đội hình chắc chắn, kiểm soát khu vực giữa sân và buộc Malaysia phải chủ động dâng cao.

Khi khoảng trống xuất hiện, tốc độ của các cầu thủ tấn công Việt Nam có thể phát huy hiệu quả hơn.

Malaysia thường sử dụng hệ thống 4-4-2 khá cân bằng. Nếu đội chủ nhà chơi thấp, Việt Nam cần kiên nhẫn thay vì cố đưa bóng quá nhanh vào khu vực đông người.

Lịch sử đang ủng hộ Việt Nam

Malaysia đã không thắng Việt Nam trong hơn một thập kỷ tại những cuộc đối đầu được ban tổ chức giải thống kê; chiến thắng gần nhất của họ trước Việt Nam ở ASEAN Championship là tại bán kết năm 2014.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang sở hữu chuỗi 22 trận bất bại trước khi bước vào bán kết. HLV Kim Sang-sik xem đây là một cột mốc đáng tự hào, nhưng đồng thời nhấn mạnh kết quả của từng trận đấu hiện tại quan trọng hơn lịch sử.

Đó là cách tiếp cận phù hợp.

Việt Nam được đánh giá cao hơn nhưng một trận bán kết sân khách luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Malaysia cũng không còn gì để mất và chắc chắn muốn tạo lợi thế trước khi phải hành quân tới Hà Nội.

Dự đoán: Malaysia 0-2 Việt Nam.

Arsenal - Man City: Danh hiệu đầu tiên của bóng đá Anh

Chỉ một giờ sau khi Malaysia - Việt Nam bắt đầu, Arsenal và Manchester City gặp nhau lúc 21h00 tại Principality Stadium ở Cardiff.

Đây không còn là một trận giao hữu.

Arsenal tham dự Community Shield với tư cách đương kim vô địch Premier League, còn Manchester City là nhà vô địch FA Cup. Trận đấu cũng là trận chính thức đầu tiên của Enzo Maresca trên cương vị HLV Man City.

Arsenal có cơ hội khẳng định vị thế

Arsenal bước vào mùa giải mới với tâm thế khác trước. Họ không còn đơn thuần là đội thách thức Man City mà là nhà vô địch nước Anh.

Tuy nhiên, kết quả giao hữu mùa hè chưa thực sự ổn định: Arsenal từng thua Real Betis, Dortmund trước khi hòa Como.

Community Shield vì thế là cơ hội để Mikel Arteta kiểm tra xem đội bóng đã thực sự sẵn sàng cho việc bảo vệ chức vô địch hay chưa.

Man City bắt đầu thời kỳ mới

Man City cũng bước vào giai đoạn chuyển giao.

Maresca coi Community Shield là cơ hội đầu tiên giành danh hiệu cùng đội bóng. HLV người Italy cho biết lực lượng City nhìn chung sẵn sàng, dù một số cầu thủ mới trở lại sau World Cup và cần được cân nhắc về khối lượng thi đấu.

City đã có bước chạy đà tốt khi thắng Atletico Madrid 3-1 trong trận giao hữu cuối cùng.

Một bên là nhà vô địch Premier League, bên kia là nhà vô địch FA Cup và đang bước vào triều đại HLV mới. Đây xứng đáng là trận cầu lớn nhất của bóng đá châu Âu tối 16/8.

Dự đoán: Arsenal 1-1 Man City sau 90 phút.

Basel - Barcelona: Barça tiếp tục thử nghiệm

Barcelona làm khách của FC Basel lúc 21h30 giờ Việt Nam tại St. Jakob-Park.

CLB xứ Catalonia xác nhận đây là trận giao hữu thứ ba trong chương trình tiền mùa giải, trước khi đá Joan Gamper Trophy với Al Ahly ngày 19/8.

Barça vẫn đang ở giai đoạn tìm nhịp thi đấu, vì vậy kết quả chưa phải yếu tố quan trọng nhất.

Điều người hâm mộ quan tâm hơn sẽ là cách Hansi Flick bố trí đội hình, thời lượng thi đấu của các trụ cột và màn thể hiện của nhóm cầu thủ trẻ.

Basel được chơi tại St. Jakob-Park và có lợi thế về nhịp thi đấu. Vì thế, đây không phải một trận đấu Barcelona có thể coi nhẹ.

Nhận định: Barça nhỉnh hơn về chất lượng, nhưng nhiều khả năng tiếp tục xoay vòng mạnh.

Schalke - Real Madrid: Mourinho tiếp tục rà đội hình

Real Madrid gặp Schalke 04 lúc 22h00 giờ Việt Nam tại Veltins-Arena.

Trang chính thức Real Madrid xác nhận đây là trận chuẩn bị thứ tư của đội bóng trước mùa giải mới.

Cuộc đối đầu cũng gợi lại nhiều ký ức Champions League. Real từng thắng Schalke 6-1 tại chính sân đấu này năm 2014 và tiếp tục thắng 2-0 trong lần trở lại một năm sau đó.

Tất nhiên, một trận giao hữu năm 2026 có bối cảnh hoàn toàn khác.

Điều quan trọng với Real Madrid là hoàn thiện đội hình trước khi bước vào La Liga. Với một sân vận động có hơn 60.000 chỗ và bầu không khí thường rất sôi động, Schalke mang tới bài kiểm tra có giá trị hơn một buổi tập thông thường.

Nhận định: Real Madrid có đủ chất lượng để kiểm soát trận đấu, nhưng mục tiêu chính vẫn là thử nghiệm nhân sự và tránh chấn thương.

Newcastle - Strasbourg: Cơ hội sửa sai ngay sau thất bại

Newcastle tiếp Strasbourg lúc 22h00 tại St. James' Park.

Đội bóng Anh vừa thua Bayer Leverkusen 1-2 ngày 15/8 và phải ra sân trở lại chỉ sau khoảng 24 giờ.

Khả năng xoay vòng đội hình vì thế gần như chắc chắn.

Newcastle cũng vừa bổ nhiệm Dan Burn làm đội trưởng trước trận gặp Strasbourg.

Với lịch thi đấu sát nhau, kết quả không phải điều đáng quan tâm nhất. Đây chủ yếu là cơ hội để những cầu thủ ít thi đấu hôm trước được kiểm tra trước mùa giải mới.

Liverpool - Como: Màn tổng duyệt tại Anfield

Liverpool tiếp Como lúc 0h00 ngày 17/8 theo giờ Việt Nam.

CLB Liverpool xác nhận trận đấu tại Anfield bắt đầu lúc 18h00 giờ Anh ngày 16/8 và là trận cuối trong chương trình chuẩn bị trước mùa giải 2026/27.

Liverpool từng thua Monaco 2-3 trong lần ra sân gần nhất trước đó.

Vì vậy, trận gặp Como sẽ là dịp để đội bóng vùng Merseyside tìm lại cảm giác chiến thắng, đồng thời giải quyết những vấn đề ở khả năng bảo vệ lợi thế và tổ chức phòng ngự.

Como đã gây khó khăn cho Arsenal vài ngày trước, nên đây không hẳn là đối thủ nhẹ ký.

Nhận định: Liverpool nhiều khả năng sử dụng đội hình mạnh trong phần lớn trận đấu và chủ động đẩy cao tốc độ ngay từ đầu.

Lens - PSG: Nhà vô địch châu Âu săn thêm danh hiệu

Khép lại một ngày bóng đá dày đặc là trận Lens - PSG lúc khoảng 1h45 rạng sáng 17/8, tranh Trophée des Champions - Siêu cúp Pháp.

Lens dự giải với tư cách nhà vô địch Coupe de France, còn PSG là nhà vô địch Ligue 1. Trận đấu diễn ra tại Stade Bollaert-Delelis.

PSG vừa đánh bại Aston Villa 2-1 để giành Siêu cúp châu Âu ngày 12/8.

Nếu tiếp tục vượt Lens, đội bóng Paris sẽ có thêm một danh hiệu chỉ trong vài ngày.

PSG cũng đang sở hữu thành tích vượt trội ở Trophée des Champions với 14 lần vô địch, đồng thời thắng bốn kỳ gần nhất. Lens mới có lần thứ hai góp mặt ở trận đấu này.

Tuy nhiên, Lens có lợi thế sân nhà và chính họ đã giành Coupe de France mùa trước. PSG vì vậy khó có một trận đấu dễ dàng.

Lịch bán kết ASEAN Cup còn lại

Ngày Giờ Việt Nam Trận đấu 16/8 20h00 Malaysia - Việt Nam 18/8 20h00 Thái Lan - Singapore 19/8 20h00 Việt Nam - Malaysia

Thái Lan đang dẫn Singapore 3-1 sau lượt đi. Trong khi đó, cặp Malaysia - Việt Nam mới bắt đầu tối nay.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 16/8

Ngày 16/8 là một trong những ngày bóng đá đáng xem nhất giai đoạn tiền mùa giải.

Với độc giả Việt Nam, Malaysia - Việt Nam lúc 20h00 chắc chắn đứng ở vị trí số một. Một kết quả tốt tại Kuala Lumpur sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik mở rộng cánh cửa vào chung kết trước trận lượt về tại Hà Nội.

Ngay sau đó là Arsenal - Man City lúc 21h00, trận tranh danh hiệu chính thức đầu tiên của bóng đá Anh mùa 2026/27. Tiếp nối là Barcelona lúc 21h30, Real Madrid và Newcastle lúc 22h00, Liverpool lúc 0h00 và PSG tranh Siêu cúp Pháp vào rạng sáng 17/8.

Nếu theo dõi trọn vẹn, người hâm mộ có thể có gần như một mạch bóng đá liên tục từ 20h00 tối 16/8 đến gần 4h00 sáng hôm sau.