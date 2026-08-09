Tin chuyển nhượng hôm nay 9/8: Arsenal nổ “bom tấn”, Liverpool tiến gần Araújo

(GLO)- Thị trường chuyển nhượng ngày 9/8/2026 tiếp tục sôi động khi Arsenal hoàn tất thương vụ Bruno Guimarães, Liverpool tiến gần Ronald Araújo, còn tương lai Rodri thu hút sự chú ý.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 tiếp tục sôi động trong những ngày đầu tháng 8. Arsenal đã hoàn tất thương vụ Bruno Guimarães, trong khi Liverpool tiến gần Ronald Araújo. Barcelona, Man City, PSG và hàng loạt đội bóng lớn khác cũng đang đứng trước những quyết định quan trọng về nhân sự.

Hình minh họa (AI)

Arsenal hoàn tất thương vụ Bruno Guimarães

Arsenal trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi hoàn tất việc chiêu mộ Bruno Guimarães từ Newcastle United.

Tiền vệ người Brazil ký hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Emirates. Mức phí của thương vụ được cho là vào khoảng 75 triệu bảng, biến Guimarães thành một trong những bản hợp đồng đáng chú ý của Premier League trong mùa hè 2026.

Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho tuyến giữa Arsenal. Guimarães đã chứng minh khả năng tranh chấp, tổ chức lối chơi và hỗ trợ tấn công trong nhiều mùa giải tại Ngoại hạng Anh.

Việc bổ sung cầu thủ 28 tuổi giúp HLV Mikel Arteta sở hữu thêm lựa chọn bên cạnh Declan Rice, Martin Zubimendi, Martin Odegaard và Mikel Merino.

Newcastle ban đầu không muốn chia tay một trong những cầu thủ quan trọng nhất đội hình. Tuy nhiên, mong muốn tìm kiếm thử thách mới của Guimarães khiến thương vụ cuối cùng được thúc đẩy.

Liverpool đạt thỏa thuận với Ronald Araújo

Liverpool cũng đang tiến gần một bản hợp đồng đáng chú ý cho hàng phòng ngự.

Đội bóng thành phố cảng được cho là đã đạt thỏa thuận với Barcelona về trường hợp của Ronald Araújo. Trung vệ người Uruguay có thể chuyển tới Liverpool theo hợp đồng cho mượn một mùa giải, đi kèm điều khoản mua đứt.

Araújo dự kiến hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi thương vụ được công bố chính thức.

Đây là sự bổ sung được đánh giá phù hợp với nhu cầu của Liverpool trong bối cảnh hàng thủ cần thêm chiều sâu. Araújo có thể chơi trung vệ và hậu vệ phải, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở Champions League và các trận đấu lớn.

Nếu không xuất hiện vấn đề vào phút cuối, trung vệ Barcelona có thể trở thành tân binh tiếp theo của Liverpool trong kỳ chuyển nhượng hè.

Liverpool chưa từ bỏ Bradley Barcola

Không chỉ củng cố hàng thủ, Liverpool còn tiếp tục tìm kiếm một cầu thủ tấn công chất lượng cao.

Bradley Barcola của PSG đang nằm trong nhóm mục tiêu được đội bóng Anh theo đuổi. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở mức giá của tuyển thủ Pháp.

PSG chưa cho thấy ý định bán rẻ Barcola và được cho là đưa ra mức định giá rất cao. Liverpool vì thế vẫn phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra đề nghị đủ sức thuyết phục nhà vô địch Pháp.

Ở thời điểm hiện tại, thương vụ mới dừng ở giai đoạn đàm phán và chưa có thỏa thuận cuối cùng.

Barcelona tiếp tục theo đuổi Rodri

Tương lai của Rodri cũng đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Barcelona muốn đưa tiền vệ người Tây Ban Nha trở lại La Liga và đang cân nhắc nâng mức đề nghị dành cho Manchester City.

Man City không muốn dễ dàng để Rodri ra đi. Tiền vệ này vẫn được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng Anh.

Do khoảng cách giữa hai bên vẫn còn đáng kể, khả năng thương vụ được giải quyết nhanh chưa cao. Tuy nhiên, nếu Barcelona thực sự nâng giá, đây có thể trở thành một trong những cuộc đàm phán đáng chú ý nhất ở phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Arsenal và MU cùng chú ý Pio Esposito

Sau Bruno Guimarães, Arsenal vẫn chưa đóng cửa thị trường chuyển nhượng.

Một trong những cầu thủ được nhắc tới là Francesco Pio Esposito của Inter Milan. Tiền đạo trẻ người Italy cũng đang nhận được sự quan tâm từ Manchester United.

Pio Esposito được đánh giá cao nhờ thể hình, khả năng hoạt động trong vòng cấm và tiềm năng phát triển lâu dài.

Tuy nhiên, cả Arsenal lẫn MU hiện mới ở giai đoạn tìm hiểu. Chưa xuất hiện thông tin về việc một trong hai đội đã đạt thỏa thuận với Inter Milan.

Cristian Romero được liên hệ với Arsenal

Một cái tên khác bất ngờ được đặt cạnh Arsenal là Cristian Romero.

Trung vệ người Argentina đang là nhân tố quan trọng của Tottenham. Việc một cầu thủ trụ cột chuyển trực tiếp từ Tottenham sang Arsenal luôn là vấn đề đặc biệt nhạy cảm bởi sự kình địch giữa hai đội bóng Bắc London.

Tottenham hiện không muốn mất Romero, càng không muốn bán cầu thủ cho đối thủ cùng thành phố.

Vì vậy, đây mới chỉ được xem là thông tin đáng theo dõi hơn là một thương vụ có khả năng sớm hoàn tất.

Kenan Yildiz trở lại tầm ngắm Arsenal

Arsenal cũng được liên hệ với Kenan Yildiz của Juventus.

Cầu thủ trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những tài năng tấn công được đánh giá cao tại Serie A. Khả năng chơi rộng, xử lý bóng kỹ thuật và tạo đột biến khiến Yildiz phù hợp với mẫu cầu thủ Arsenal thường tìm kiếm.

Dù vậy, Juventus không có áp lực phải bán cầu thủ này. Arsenal vì thế có thể phải chi khoản tiền lớn nếu muốn biến sự quan tâm thành một thương vụ thực tế.

Ipswich tăng cường tuyến giữa với Saša Lukić

Ở nhóm các thương vụ đã hoàn thành, Ipswich Town bổ sung tiền vệ Saša Lukić từ Fulham.

Tuyển thủ Serbia ký hợp đồng dài hạn với đội bóng mới. Kinh nghiệm thi đấu tại Premier League của Lukić được kỳ vọng sẽ giúp Ipswich tăng chất lượng tuyến giữa trong mùa giải mới.

Đây tiếp tục là một bước đi cho thấy Ipswich đang tích cực nâng cấp đội hình để cạnh tranh tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Sergi Roberto gia nhập LA Galaxy

Một cái tên quen thuộc khác của bóng đá châu Âu cũng đã thay đổi bến đỗ.

Sergi Roberto gia nhập LA Galaxy sau quãng thời gian thi đấu tại Italy. Cựu cầu thủ Barcelona mang tới đội bóng MLS kinh nghiệm dày dạn cùng khả năng chơi nhiều vị trí.

Roberto từng có nhiều năm thi đấu đỉnh cao tại Barcelona, góp mặt ở cả hàng tiền vệ lẫn hàng phòng ngự.

Ở tuổi 34, việc chuyển sang MLS mở ra một chương mới trong sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha.

Những thương vụ nào đáng chờ đợi?

Sau loạt diễn biến ngày 8 và sáng 9/8, Ronald Araújo tới Liverpool là thương vụ có khả năng tiến gần thông báo chính thức nhất nếu các thủ tục cuối cùng diễn ra thuận lợi.

Trong khi đó, tương lai Rodri có thể trở thành câu chuyện lớn nếu Barcelona tiếp tục nâng giá hỏi mua tiền vệ của Man City.

Liverpool cũng phải đưa ra quyết định đối với Bradley Barcola khi PSG đang giữ lập trường cứng rắn. Arsenal sau khi sở hữu Bruno Guimarães vẫn xuất hiện trong hàng loạt thông tin liên quan đến các cầu thủ tấn công và phòng ngự.

Càng tiến gần giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng hè, áp lực hoàn thiện đội hình càng lớn. Điều đó hứa hẹn tạo thêm nhiều thương vụ đáng chú ý trong những ngày tới.