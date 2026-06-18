Chấm điểm cầu thủ Bồ Đào Nha sau trận hòa CHDC Congo: Ronaldo gây thất vọng

(GLO)- Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, kết quả khiến thầy trò HLV Roberto Martinez chịu nhiều áp lực. João Neves là điểm sáng hiếm hoi, trong khi Cristiano Ronaldo có trận đấu mờ nhạt dù đi vào lịch sử với lần thứ 6 dự World Cup.

Bồ Đào Nha tưởng như sẽ có trận ra quân thuận lợi khi João Neves đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 6 sau quả tạt của Pedro Neto. Tuy nhiên, thế trận sau đó không diễn ra theo kịch bản mà đội bóng châu Âu mong muốn.

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha thiếu tốc độ trong các pha xử lý cuối cùng. Họ luân chuyển bóng nhiều ở khu vực giữa sân nhưng không tạo đủ sức ép thực chất lên hàng thủ CHDC Congo. Trước giờ nghỉ, Yoane Wissa đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 45+5, mang về điểm số lịch sử cho đại diện châu Phi.

Điểm đáng lo nhất với Bồ Đào Nha là hiệu quả tấn công. Một đội hình gồm Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Pedro Neto và João Cancelo nhưng chỉ tạo được quá ít cơ hội rõ ràng. Trong bối cảnh bảng K còn Uzbekistan và Colombia, trận hòa này là lời cảnh báo nghiêm túc cho tham vọng đi sâu của Bồ Đào Nha.

Hình minh họa

Chấm điểm cầu thủ Bồ Đào Nha sau trận hòa CHDC Congo

Bảng chấm điểm dưới đây sử dụng điểm cầu thủ theo DAZN News US, thang điểm 10, sau trận Bồ Đào Nha hòa CHDC Congo 1-1 ở lượt mở màn bảng K World Cup 2026. Phần nhận xét được biên tập, đối chiếu thêm với diễn biến trận đấu từ Reuters và dữ liệu thống kê trận từ Sofascore.

Cần lưu ý, điểm số của DAZN là đánh giá chuyên môn sau trận, trong khi Sofascore là hệ thống chấm điểm tự động dựa trên hành động của cầu thủ như chuyền bóng, tranh chấp, dứt điểm, tạo cơ hội, phòng ngự và lỗi cá nhân. Vì vậy, bài viết dùng DAZN làm nguồn điểm chính, còn Sofascore và Reuters làm nguồn kiểm chứng diễn biến, thông số và bối cảnh trận đấu.

Chấm điểm cầu thủ Bồ Đào Nha

Cầu thủ Điểm Nhận xét Diogo Costa 6,4 Không có quá nhiều việc phải làm nhưng phản xạ tốt ở một số tình huống CHDC Congo phản công. Bàn thua đến từ pha đánh đầu quá trống của Wissa, lỗi lớn thuộc về hệ thống phòng ngự. João Cancelo 6,8 Tích cực dâng cao, từng đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì việt vị. Tuy nhiên, khả năng tạo đột biến ở biên phải chưa đủ sắc. Tomás Araújo 6,3 Có vài tình huống can thiệp cần thiết nhưng cuối trận nhận thẻ vàng. Anh vẫn thiếu sự chắc chắn và kinh nghiệm trong một trận đấu World Cup căng thẳng. Renato Veiga 6,5 Chơi tương đối bình tĩnh, chuyền bóng ổn, nhưng chưa tạo được cảm giác an toàn tuyệt đối khi CHDC Congo phản công nhanh. Nuno Mendes 7,1 Một trong những cầu thủ năng nổ nhất của Bồ Đào Nha. Liên tục leo biên trái, tạo áp lực và có vài pha căng ngang nguy hiểm. João Neves 8,0 Cầu thủ hay nhất bên phía Bồ Đào Nha. Ghi bàn mở tỷ số, chuyền bóng chính xác, di chuyển thông minh và giữ nhịp tốt ở tuyến giữa. Vitinha 6,8 Kiểm soát nhịp độ tốt, chuyền bóng an toàn nhưng thiếu những đường chuyền xuyên tuyến đủ sát thương. Việc anh bị thay ra cuối trận cho thấy Bồ Đào Nha cần thêm phương án trực diện. Bernardo Silva 5,8 Trận đấu dưới sức. Bị cảnh cáo sớm, ít tạo đột biến, không xuyên phá được khối phòng ngự thấp của CHDC Congo và bị rút ra sau hiệp 1. Bruno Fernandes 6,4 Nỗ lực kết nối lối chơi, có một vài pha dứt điểm nhưng chất lượng quyết định cuối cùng chưa đạt yêu cầu. Anh cũng bị ảnh hưởng khi Bồ Đào Nha quá tập trung đưa bóng cho Ronaldo. Pedro Neto 7,2 Tạo dấu ấn rõ nhất trên hàng công với pha kiến tạo cho João Neves. Chơi tốc độ, tạt bóng tốt, nhưng sau bàn mở tỷ số không được khai thác đủ nhiều. Cristiano Ronaldo 6,1 Trận đấu đáng quên. Dứt điểm 3 lần nhưng không trúng đích, ít chạm bóng trong vòng cấm, không tạo cơ hội và không thắng tranh chấp trong hiệp 1. Điểm nhấn tiêu cực là pha cắt mặt Bruno Fernandes ở phút 68 rồi sút chệch khung thành.

Cầu thủ vào sân

Cầu thủ Điểm Nhận xét Francisco Conceição 7,0 Tạo khác biệt rõ sau khi vào sân thay Bernardo Silva. Có tốc độ, dám đi bóng và là nguồn lên bóng tốt nhất của Bồ Đào Nha trong hiệp 2. Rafael Leão 6,2 Có tốc độ nhưng chưa tạo được khác biệt lớn. Những pha xử lý cuối còn thiếu độ chính xác. Nélson Semedo 6,1 Vào sân để tăng sức cơ động bên cánh, nhưng dấu ấn không nhiều và nhận thẻ vàng ở cuối trận. Gonçalo Ramos 6,0 Vào sân muộn, thời gian quá ít để tạo ảnh hưởng rõ rệt.

Ronaldo và Bernardo Silva bị chấm thấp nhất

Theo điểm số của DAZN, Bernardo Silva là cầu thủ Bồ Đào Nha bị chấm thấp nhất trong nhóm được đánh giá, với 5,8 điểm. Cristiano Ronaldo xếp ngay sau với 5,9 điểm. Đây là hai điểm số phản ánh khá đúng thế trận: Bồ Đào Nha kiểm soát bóng nhiều nhưng hai ngôi sao giàu kinh nghiệm nhất lại không tạo đủ khác biệt ở 1/3 cuối sân.

Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý khi lập cột mốc dự World Cup ở tuổi 41, nhưng màn trình diễn chuyên môn không thuyết phục. Anh không có cú sút trúng đích, ít nhận bóng thuận lợi trong vòng cấm và không thắng được hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của CHDC Congo.

Bernardo Silva cũng có ngày thi đấu nhạt nhòa. Việc anh bị thay ra sau hiệp 1 cho thấy HLV Roberto Martinez không hài lòng với khả năng tạo đột biến bên cánh phải. Khi Francisco Conceição vào sân, Bồ Đào Nha lập tức có thêm tốc độ và sự trực diện.

João Neves là điểm sáng lớn nhất

Dù Bồ Đào Nha chỉ có 1 điểm, João Neves vẫn là điểm sáng lớn nhất. Tiền vệ trẻ này được DAZN chấm 7,4 điểm, cao nhất bên phía Bồ Đào Nha trong nhóm cầu thủ được công bố điểm.

Bàn thắng của Neves không chỉ đến từ khả năng chọn vị trí tốt mà còn cho thấy sự tự tin của một cầu thủ trẻ ở sân chơi lớn. Trong bối cảnh Ronaldo, Bernardo Silva và Bruno Fernandes đều chưa đạt mức kỳ vọng, Neves đem lại tín hiệu tích cực cho tuyến giữa Bồ Đào Nha ở những trận tiếp theo.