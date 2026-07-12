(GLO)- Na Uy đã gây bất ngờ với giới túc cầu khi có một thế trận trên cơ trước đội tuyển Anh. Tuy nhiên họ đã phải gục ngã trong một ngày Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp đưa Tam Sư vào bán kết.

Tam Sư đã lọt vào đến tứ kết của 1 giải đấu lớn như thường lệ nhưng cách họ thể hiện vẫn khiến người hâm mộ xứ sở sương mù lo lắng. Đặc biệt các trận đấu ở vòng knock-out luôn khiến họ phải thót tim với lối chơi thực dụng mà huấn luyện viên Thomas Tuchel xây dựng.

Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp đưa Tam Sư vào bán kết. Ảnh: Reuters

Trong khi Anh phải gánh chịu khá nhiều áp lực đến từ sự kỳ vọng thì Na Uy thoải mái hơn rất nhiều. Việc vào đến vòng 8 đội mạnh nhất World Cup đã là một thành công với “Những chiến binh Viking”.

Bởi vậy, họ chơi khá tự tin trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Na Uy sẵn sàng nhường khu vực trung tuyến cho đối thủ nhưng luôn chủ động trong các tình huống phản công.

Schjelderup mở tỷ số 1-0 cho Na Uy

Và chính họ mới là những người có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút 35 sau cú sút đẹp mắt của Andreas Schjelderup.

Trong thế bế tắc, đội tuyển Anh cũng kịp có được bàn gỡ cho mình ở phút bù giờ của hiệp 1 với tình huống tỏa sáng cá nhân. Jude Bellingham tự tin đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm chéo góc san bằng tỷ số 1-1.

Jude Bellingham dứt điểm hiểm hóc san bằng cách biệt 1-1

Những tưởng bàn thắng sẽ khai thông các “nòng súng” bên phía Tam Sư thì đội tuyển Anh đã đánh mất thế trận vào Na Uy trong hiệp 2. Chính đại diện của Bắc Âu mới là những người cầm bóng chơi ép sân vào tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Phút 55, mành lưới của Tam Sư đã rung và phải nhờ đến công nghệ VAR mới cứu cho họ khỏi 1 bàn thua khi trọng tài xác định cầu thủ Na Uy đã phạm lỗi trong vòng cấm.

Phút 76, từ cú đánh đầu của Moller Wolfe, Jordan Pickford đã bay người trong bất lực nhưng rất may xà ngang đã từ chối bàn thắng 2-1 cho Na Uy.

May mắn đứng vững trong 90 phút, Anh kéo Na Uy vào hiệp phụ. Trong thời khắc ngặt nghèo này, một lần nữa Jude Bellingham đã tỏa sáng để đưa Tam Sư vươn lên.

Phút 93, thủ thành Nyland để bóng ói ra sau pha sút xa của Rogers để tiền vệ Real Madrid ập vào đá bồi ở cự ly gần ghi bàn thắng 2-1.

Gần 30 phút còn lại của hiệp phụ, Na Uy cố gắng tạo sức ép lên khung thành của Jordan Pickford. Tuy nhiên trước hàng thủ dày đặc những cái bóng áo trắng, "Những chiến binh Viking" đành bất lực và nhìn đối thủ đi tiếp vào vòng bán kết.