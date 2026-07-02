(GLO)- Đội tuyển Anh đã chơi một trận đấu tương đối bế tắc trước Cộng hòa Congo ở vòng 32 đội. Tuy nhiên Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc khi hóa người hùng để giải cứu Tam Sư tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Cộng hòa Congo được dự đoán sẽ khiến cho Tam Sư gặp không ít khó khăn trong cuộc thư hùng trên sân Atlanta Stadium. Song với một lực lượng hùng hậu với nhiều ngôi sao, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều đại diện của khu vực Trung Phi.

Harry Kane hóa người hùng giải cứu Tam Sư. Ảnh: Reuters

Nhưng những gì diễn ra trên sân đấu đã vượt qua trí tưởng tượng của giới mộ điệu khi chính Congo là những người đã sớm vươn lên dẫn trước khi người Anh dường như chưa sẵn sàng nhập cuộc.

Ngay ở phút thứ 7, Congo có pha tấn công khá đơn giản song hàng thủ Tam Sư đã chơi lỏng lẻo để Brian Cipenga thoải mái dứt điểm hiểm hóc đánh bại Pickford mở tỷ số 1-0.

Cộng hòa Congo mở tỷ số từ khá sớm

Bàn thắng như dội gáo nước lạnh vào tham vọng của đội bóng xứ sở sương mù. Dù Harry Kane cùng đồng đội cố gắng đẩy cao đội hình dồn ép đối phương song không có nhiều tình huống tiếp cận khung thành của Congo.

Trong một vài tình huống tạo ra những cú sút, các mũi nhọn của đội tuyển Anh cũng đành bất lực trước đôi tay của thủ thành Mpasi.

Harry Kane đánh đầu hiểm hóc san bằng cách biệt 1-1

Ngay cả khi thay đổi, tăng cường thêm nhân sự cho hàng công ở hiệp 2, đội tuyển Anh cũng gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự có thừa sự quyết liệt của Cộng hòa Congo.

Không những tranh chấp tốt, bọc lót kín kẽ, đội bóng Trung Phi cũng luôn sẵn sàng cho những pha phản công nguy hiểm. Cùng với đó, trong khung gỗ Mpasi vẫn là điểm tựa vững chắc làm nản lòng các cầu thủ của Tam Sư.

Trong bối cảnh đó, ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Anh là Harry Kane đã biết cách lên tiếng đúng lúc. Phút 75, tiền đạo của Bayern Munich đã có pha đánh đầu hiểm hóc san bằng cách biệt 1-1.

Harry Kane tung cú sút quyết đoán ấn định tỷ số 2-1

Khi trận đấu đang không có nhiều sự khác biệt, Harry Kane tiếp tục có pha ra chân quyết đoán khiến Mpasi đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới.

Lội ngược dòng chỉ trong vòng 11 phút, đội tuyển Anh đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng 2-1. Đối thủ của họ ở vòng 16 đội sẽ là chủ nhà Mexico.