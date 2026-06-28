(GLO)- Trước một Panama nhỏ bé, đội tuyển Anh đã có một thế trận vượt trội hoàn toàn trong lượt đấu cuối cùng của bảng L. Harry Kane đã ghi bàn giúp Tam Sư giành lấy ngôi đầu tương đối dễ dàng.

Đội tuyển Anh đã chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Nhưng để có một nhánh đi tốt cho mình, họ cần đánh bại Panama để giành lấy ngôi đầu bảng.

Harry Kane “nổ súng” giúp đội tuyển Anh giữ ngôi đầu. Ảnh: Reuters

So với đội bóng xứ sở sương mù, đại diện của khu vực Trung Mỹ trở nên tương đối nhỏ bé. Song hàng công của đội tuyển Anh đã gặp vô vàn khó khăn trước hàng thủ đông người của đối phương.

Các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã kiểm soát hoàn toàn thế trận để áp đặt về phía Panama. Tuy nhiên, những pha tấn công của Tam Sư không đủ tốc độ để khiến hệ thống phòng ngự bên phía Panama xuất hiện những kẽ hở.

Trong suốt hiệp 1, Harry Kane cùng đồng đội tỏ ra tương đối bế tắc. Cùng thời điểm đó, Croatia đang dẫn trước Ghana với tỷ số 1-0 đẩy đội tuyển Anh xuống vị trí thứ 2.

Bellingham mở tỷ số 1-0 cho Tam Sư

Trong tình thế có thể mất ngôi đầu, Tam Sư đã buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu. Và ở ngay đầu hiệp 2, nước cờ này đã mang lại cho họ liên tiếp 2 bàn thắng.

Phút 62, từ tình huống phạt góc, Bellingham có cú ra chân rất nhanh làm tung lưới thủ thành đối phương mở tỷ số 1-0.

Chỉ 5 phút sau, cũng chính tiền vệ của Real Madrid treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm địa cho Harry Kane bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt 2-0.

Harry Kane bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Anh

Những phút cuối trận, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã cho các trụ cột của mình nghỉ ngơi bởi tỷ số 2-0 là quá đủ giúp Tam Sư giữ vững ngôi đầu bảng L.

Trong khi đó, Croatia đã giành vị trí nhì bảng sau khi vượt qua Ghana với tỷ số 2-1. Đại diện của châu Phi dù thất bại nhưng cũng giành vé đi tiếp khi lọt vào tốp những đội bóng đứng thứ 3 xuất sắc nhất.