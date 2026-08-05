Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) mới nhất: Việt Nam cần gì để vào bán kết?

(GLO)- ASEAN Cup 2026 bước vào lượt cuối vòng bảng, Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia để vào bán kết, còn Indonesia, Myanmar và Malaysia phải quyết đấu trong cuộc đua nghẹt thở.

Sau loạt trận tối 4/8, cục diện hai bảng đấu ASEAN Cup 2026 đã rõ ràng hơn nhưng chưa xác định đủ bốn đội vào bán kết. Thái Lan duy trì thành tích toàn thắng nhờ bàn quyết định ở cuối trận trước Philippines, còn Myanmar tạo ra “cơn mưa bàn thắng” khi vượt qua Lào 7-2.

Hình minh họa (AI)

Tại bảng A, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu sau chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần một điểm trước Campuchia để chắc chắn đi tiếp, trong khi Singapore và Indonesia phải đối đầu trực tiếp ở trận đấu cùng giờ.

Kết quả ASEAN Cup 2026 mới nhất

Ngày Bảng Trận đấu Kết quả 3/8/2026 A Campuchia - Timor-Leste 3-0 3/8/2026 A Indonesia - Việt Nam 0-3 4/8/2026 B Myanmar - Lào 7-2 4/8/2026 B Philippines - Thái Lan 0-1

Myanmar đã trải qua một trận đấu nhiều biến động trước Lào. Hai đội hòa 2-2 chỉ sau hơn 20 phút, trước khi Myanmar tăng tốc và ghi thêm năm bàn. Win Naing Tun lập hat-trick, nhưng đội bóng này chịu tổn thất khi Maung Maung Lwin nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt ở trận quyết định gặp Thái Lan.

Ở trận còn lại, Thái Lan thay đổi tới tám vị trí trong đội hình xuất phát nhưng vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Waris Choolthong đánh đầu ghi bàn ở phút 84, giúp “Voi chiến” có 9 điểm tuyệt đối sau ba trận.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất

Bảng xếp hạng được cập nhật sau các trận đấu ngày 4/8. Việt Nam đứng đầu bảng A, trong khi Thái Lan dẫn đầu bảng B.

Bảng A

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua BT-BB Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10-0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4-1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8-4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5-7 -2 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0-15 -15 0

Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế nhờ hiệu số vượt trội. Indonesia đứng ngay phía sau với 6 điểm, còn Campuchia và Timor-Leste không còn cơ hội lọt vào top 2.

Bảng B

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 8 0 +8 9 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 3 2 0 1 12 5 +7 6 4 Philippines 3 1 0 2 5 6 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 3 20 -17 0



Malaysia tạm đứng trên Myanmar khi hai đội cùng có 6 điểm do đã thắng đối đầu trực tiếp 2-1 ở lượt mở màn. Vì vậy, chiến thắng 7-2 trước Lào giúp Myanmar cải thiện mạnh hiệu số nhưng chưa thể vượt qua Malaysia trên bảng xếp hạng.

Thái Lan chưa chính thức giành vé dù toàn thắng ba trận. Theo tính toán trước lượt cuối, một trận hòa với Myanmar sẽ bảo đảm cho đội bóng của HLV Anthony Hudson vị trí trong top 2.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 sắp tới

Giờ thi đấu được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Thời gian Bảng/Vòng Trận đấu Địa điểm 20h00, 7/8/2026 Bảng A Việt Nam - Campuchia Sân Mỹ Đình, Hà Nội 20h00, 7/8/2026 Bảng A Singapore - Indonesia Sân Jalan Besar, Singapore 20h00, 8/8/2026 Bảng B Thái Lan - Myanmar Sân Rajamangala, Bangkok 20h00, 8/8/2026 Bảng B Malaysia - Philippines Sân Kuala Lumpur Football, Kuala Lumpur 15/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng A - Nhất bảng B Chưa xác định 16/8/2026 Bán kết lượt đi Nhì bảng B - Nhất bảng A Chưa xác định 18/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng B - Nhì bảng A Chưa xác định 19/8/2026 Bán kết lượt về Nhất bảng A - Nhì bảng B Chưa xác định 22/8/2026 Chung kết lượt đi Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 Chưa xác định 26/8/2026 Chung kết lượt về Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 Chưa xác định

Hai trận cuối mỗi bảng diễn ra đồng thời vào lúc 20h00 để bảo đảm tính công bằng. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về.

Nhận định Việt Nam - Campuchia: Chủ nhà nắm quyền tự quyết

Tuyển Việt Nam trở lại sân Mỹ Đình với tâm lý thuận lợi sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia. Sau ba trận, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã ghi 10 bàn và chưa một lần để thủng lưới.

Chỉ cần hòa Campuchia, Việt Nam chắc chắn giành vé bán kết mà không cần quan tâm kết quả trận Singapore - Indonesia. Nếu chiến thắng, đội tuyển sẽ có 10 điểm và chiếm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giữ ngôi đầu bảng A.

Đây là điều quan trọng bởi đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, còn đội nhì bảng A phải đối đầu đội đứng đầu bảng B. Với phong độ hiện tại, Thái Lan đang là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí số một bảng B.

Không nên nhập cuộc với tâm lý chỉ cần hòa

Lợi thế điểm số có thể khiến tuyển Việt Nam lựa chọn cách tiếp cận an toàn. Tuy nhiên, việc quá chú trọng bảo vệ một điểm dễ làm giảm nhịp độ thi đấu và tạo cơ hội để Campuchia gây sức ép.

Đội khách vừa có chiến thắng 3-0 trước Timor-Leste, qua đó giải tỏa đáng kể áp lực sau hai thất bại đầu tiên. Hav Soknet lập cú đúp trong trận đấu này và là một trong những vị trí hàng thủ Việt Nam phải theo sát.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Campuchia không phải chịu áp lực về vé bán kết. Tâm lý thoải mái có thể giúp họ chơi phòng ngự phản công và chờ sai lầm của đội chủ nhà.

Việt Nam vẫn vượt trội về chất lượng nhân sự, khả năng kiểm soát tuyến giữa và chiều sâu đội hình. Bài toán của HLV Kim Sang-sik là cân bằng giữa mục tiêu chiến thắng với việc giữ thể lực cho vòng bán kết.

Dự đoán: Việt Nam thắng Campuchia 2-0.

Nhận định Singapore - Indonesia: Trận “sinh tử” đúng nghĩa

Singapore bước vào lượt cuối với lợi thế rõ ràng hơn. Một trận hòa sẽ đưa đội bóng đảo quốc sư tử lên 8 điểm và chắc chắn có mặt tại bán kết.

Indonesia không có lựa chọn an toàn tương tự. Sau thất bại 0-3 trước Việt Nam, đội bóng của HLV John Herdman cần thắng Singapore để tự quyết định số phận. Nếu hòa, Indonesia phải trông chờ Campuchia tạo ra bất ngờ lớn trước Việt Nam.

Singapore có thể chủ động chơi chặt chẽ

Singapore mới để lọt lưới một bàn qua ba trận. Trước Việt Nam, họ giữ được tỷ số 0-0 nhờ hệ thống phòng ngự có cự ly tốt, tranh chấp quyết liệt và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Khi chỉ cần hòa, Singapore nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên sự chắc chắn. Sân Jalan Besar với mặt cỏ nhân tạo cũng có thể tạo ra những khác biệt nhất định về tốc độ bóng và khả năng xử lý.

Ngược lại, Indonesia phải tấn công nhưng không được phép mất cân bằng. Ba bàn thua trước Việt Nam đều cho thấy vấn đề của đội bóng xứ vạn đảo khi hàng phòng ngự dâng cao và để lộ khoảng trống phía sau.

Trận đấu có thể trở nên căng thẳng nếu Indonesia không ghi được bàn sớm. Khi thời gian trôi đi, đội khách càng phải đẩy cao đội hình, còn Singapore có thêm cơ hội phản công.

Dự đoán: Singapore hòa Indonesia 1-1.

Nhận định Thái Lan - Myanmar: “Voi chiến” đối mặt hàng công ghi 12 bàn

Thái Lan đang sở hữu thành tích tốt nhất giải với ba trận toàn thắng, ghi tám bàn và chưa để thủng lưới. Đội bóng này thậm chí vẫn thắng Philippines dù HLV Anthony Hudson thực hiện tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Điều đó cho thấy Thái Lan có chiều sâu lực lượng đáng kể. Một trận hòa ở Rajamangala sẽ giúp họ giành vé bán kết, nhưng mục tiêu của đội chủ nhà nhiều khả năng vẫn là chiến thắng để bảo vệ ngôi đầu.

Myanmar cũng đang có sự hưng phấn cao. Sau thất bại trước Malaysia, họ lần lượt thắng Philippines 4-1 và Lào 7-2, ghi tới 11 bàn trong hai trận.

Thẻ đỏ của Maung Maung Lwin có thể tạo bước ngoặt

Tổn thất đáng kể nhất của Myanmar là sự vắng mặt của Maung Maung Lwin. Đội trưởng 31 tuổi vừa ghi bàn, kiến tạo và giữ vai trò quan trọng trong cách tổ chức tấn công nhưng bị truất quyền thi đấu ở trận gặp Lào.

Không có Maung Maung Lwin, Myanmar mất một cầu thủ có thể tạo đột biến từ biên và thực hiện các tình huống cố định. Gánh nặng tấn công sẽ dồn nhiều hơn lên Win Naing Tun, người vừa lập hat-trick.

Myanmar cần chiến thắng để mở rộng cánh cửa bán kết, đặc biệt trong trường hợp Malaysia cũng đánh bại Philippines. Tuy nhiên, việc buộc phải dâng cao trước một Thái Lan chuyển trạng thái tốt có thể khiến đội khách gặp rủi ro.

Dự đoán: Thái Lan thắng Myanmar 2-1.

Nhận định Malaysia - Philippines: Chủ nhà không được phép tính toán

Malaysia có cùng 6 điểm với Myanmar và đang đứng trên nhờ kết quả đối đầu. Nếu thắng Philippines, Malaysia sẽ đạt 9 điểm và giành vé trong trường hợp Thái Lan không thua Myanmar.

Tuy nhiên, nếu Myanmar đánh bại Thái Lan, cục diện có thể xuất hiện ba đội cùng 9 điểm. Khi đó, các tiêu chí đối đầu và chỉ số phụ giữa Thái Lan, Malaysia, Myanmar sẽ được sử dụng để xác định hai đội đi tiếp.

Malaysia có ưu thế sân nhà và được nghỉ nhiều hơn đối thủ. Trận gần nhất của họ diễn ra ngày 1/8, trong khi Philippines vừa phải thi đấu với Thái Lan tối 4/8.

Philippines vẫn còn cơ hội nhưng rất hẹp

Với 3 điểm, Philippines bắt buộc phải thắng Malaysia. Ngay cả khi giành trọn ba điểm, đội bóng này vẫn cần Thái Lan đánh bại Myanmar và phải chờ so sánh các tiêu chí phụ.

Thất bại 0-1 trước Thái Lan cho thấy Philippines có thể tổ chức phòng ngự khá tốt. Họ chỉ nhận bàn thua ở phút 84 và từng tạo ra một số tình huống chuyển trạng thái đáng chú ý.

Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề. Trước một Malaysia có thể hình, sức mạnh tranh chấp và lợi thế sân nhà, Philippines cần chơi hiệu quả hơn ở những tình huống cuối cùng.

Malaysia được đánh giá cao hơn nhưng khó có một trận đấu dễ dàng. Đội chủ nhà phải tấn công để tìm chiến thắng, trong khi Philippines cũng không còn gì để mất.

Dự đoán: Malaysia thắng Philippines 2-1.

Việt Nam có thể gặp đội nào ở bán kết?

Nếu giữ ngôi đầu bảng A, tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B. Đó có thể là Malaysia hoặc Myanmar, trong khi khả năng Philippines vươn lên vị trí thứ hai khá thấp.

Nếu kết thúc bảng A ở vị trí thứ hai, Việt Nam nhiều khả năng phải đối đầu Thái Lan. Đây là kịch bản khó khăn hơn bởi “Voi chiến” đang toàn thắng và chưa thủng lưới.

Bởi vậy, trận gặp Campuchia không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Một chiến thắng đủ thuyết phục còn giúp Việt Nam bảo vệ lợi thế hiệu số, duy trì ngôi đầu và có phương án thuận lợi hơn tại vòng đấu loại trực tiếp.