Timor Leste vs Indonesia 17h ngày 31/7: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)- Nhận định Timor Leste vs Indonesia lúc 17h00 ngày 31/7: Indonesia vượt trội lực lượng, phong độ và rộng cửa giành chiến thắng tại ASEAN Cup 2026 trong bảng A.

Timor Leste tiếp Indonesia lúc 17h00 ngày 31/7 tại Chonburi, trong thế buộc phải phòng ngự chặt trước hàng công đang thăng hoa của đội bóng xứ vạn đảo ở ASEAN Cup 2026.

Hình minh họa (AI)

Thời gian, địa điểm thi đấu Timor Leste vs Indonesia

Hạng mục Thông tin Trận đấu Timor Leste vs Indonesia Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Vòng đấu Vòng bảng – bảng A Thời gian 17h00 ngày 31/7/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Chonburi, Thái Lan Sân vận động Chonburi Stadium

Dù được xếp là đội chủ nhà, Timor Leste không thi đấu trên sân nhà mà phải tiếp Indonesia tại Chonburi Stadium, Thái Lan. Điều này khiến lợi thế về địa điểm gần như không còn với đội bóng của HLV José Pedro.

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Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận Timor Leste vs Indonesia trên các kênh và nền tảng được công bố:

FPT Play

Kênh truyền hình VTV6

Tại Indonesia, trận đấu còn được phát sóng trên RCTI, GTV, iNews và nền tảng Vision+. Đường dẫn trực tiếp cụ thể thường được đăng hoặc ghim gần thời điểm bóng lăn.

Nhận định Timor Leste vs Indonesia

Indonesia bước vào lượt trận thứ hai với sự tự tin cao sau chiến thắng 5-1 trước Campuchia. Tân binh Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt đội tuyển, trong khi Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn còn lại.

Không chỉ thắng đậm, Indonesia còn cho thấy khả năng tấn công khá đa dạng. Họ có thể đưa bóng xuống biên, thực hiện những quả tạt sớm hoặc khai thác khoảng trống bằng các đường chuyền của Thom Haye. Khả năng không chiến của Mitchell Baker trở thành phương án đặc biệt nguy hiểm trước những hàng phòng ngự không có lợi thế về thể hình.

Baker sở hữu chiều cao và khả năng chọn vị trí tốt trong vòng cấm. Khi tiền đạo này thu hút các trung vệ, khoảng trống có thể xuất hiện cho Beckham Putra, Eliano Reijnders hoặc Marc Klok băng lên từ tuyến hai.

Hai hậu vệ biên Sandy Walsh và Shayne Pattynama cũng có xu hướng dâng cao. Điều đó giúp Indonesia duy trì sức ép liên tục, đồng thời tạo thêm người ở khu vực một phần ba cuối sân.

Ở chiều ngược lại, Timor Leste đã thua Việt Nam 0-7 trong trận ra quân. Đội bóng này chơi tiến bộ hơn khi gặp Singapore nhưng vẫn nhận thất bại 0-2 sau những tình huống hàng thủ không kiểm soát tốt bóng bổng và các pha xâm nhập vòng cấm.

Điểm tích cực của Timor Leste là khả năng duy trì đội hình được cải thiện. Các cầu thủ giữ cự ly gần nhau hơn, tranh chấp quyết liệt và không còn để đối phương liên tục xuyên phá trung lộ như trận đầu tiên.

HLV José Pedro nhiều khả năng tiếp tục yêu cầu học trò phòng ngự với khối đội hình thấp. Timor Leste sẽ tập trung quân số trước vòng cấm, hạn chế khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, sau đó tìm cơ hội phản công bằng tốc độ của Zion Cruz, João Rangel hoặc Zenivio Mota.

Tuy nhiên, việc chỉ lùi sâu phòng ngự cũng tiềm ẩn rủi ro. Indonesia có những cầu thủ chuyền bóng tốt và đủ khả năng kéo giãn hệ thống phòng ngự bằng những pha đổi cánh liên tục. Nếu Timor Leste để thủng lưới sớm, thế trận có thể nhanh chóng trở nên một chiều.

HLV John Herdman cho biết những cầu thủ góp mặt trong trận thắng Campuchia đều không gặp vấn đề đáng kể về thể trạng. Indonesia vì thế có đủ lựa chọn để vừa duy trì sức mạnh, vừa thực hiện một số điều chỉnh trước trận gặp Việt Nam ở lượt đấu tiếp theo.

Dù được đánh giá cao hơn nhiều, Indonesia vẫn cần tránh tâm lý nóng vội. Mục tiêu quan trọng nhất là ba điểm, thay vì mải mê tìm kiếm một chiến thắng thật đậm rồi để lộ khoảng trống phía sau.

Xét về lực lượng, thể hình, kinh nghiệm và khả năng tổ chức tấn công, Indonesia đều vượt trội. Timor Leste có thể gây khó khăn trong một khoảng thời gian nếu giữ được sự tập trung, nhưng rất khó đứng vững trong suốt 90 phút.

Thông tin lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste

Timor Leste chưa ghi nhận trường hợp nào bị treo giò trước trận đấu. Tuy nhiên, tình trạng của Luis Figo Pereira Ribeiro cần được theo dõi sau khi cầu thủ này phải rời sân sớm trong trận gặp Singapore.

Nếu Luis Figo Pereira Ribeiro không thể đá chính, Vabio Canavaro có thể được lựa chọn thay thế. Dylan Niski tiếp tục là phương án trong khung thành, trong khi Eric Silva, Ryan Jom và J. Fowler tạo thành bộ khung phòng ngự.

Trên hàng công, Zion Cruz, João Rangel và Zenivio Mota là những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra các pha phản công hiếm hoi cho Timor Leste.

Indonesia

Indonesia có lực lượng ổn định sau chiến thắng trước Campuchia. Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, Beckham Putra và Mitchell Baker đều có khả năng tiếp tục được sử dụng.

Mitchell Baker gần như chắc chắn giữ vị trí cao nhất trên hàng công sau cú hat-trick ở trận ra quân. Jens Raven là phương án thay thế nếu ban huấn luyện muốn xoay vòng tiền đạo.

Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen và Justin Hubner không xuất hiện trong nhóm 23 cầu thủ di chuyển tới Thái Lan theo những thông tin trước giải. Vì vậy, khả năng góp mặt của ba cầu thủ này vẫn bỏ ngỏ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Timor Leste

Ngày Trận đấu Kết quả 27/7/2026 Singapore – Timor Leste 2-0 24/7/2026 Timor Leste – Việt Nam 0-7 9/6/2026 Timor Leste – Brunei 3-1 2/6/2026 Brunei – Timor Leste 0-3 31/3/2026 Maldives – Timor Leste 2-1

Phong độ: Timor Leste thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 7 bàn và để thủng lưới 12 lần.

Hai chiến thắng trước Brunei cho thấy Timor Leste vẫn có thể chơi hiệu quả khi gặp đối thủ vừa sức. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của đội bóng này thường gặp khó trước những đội có tốc độ luân chuyển bóng và khả năng không chiến tốt.

Kết quả 5 trận gần nhất của Indonesia

Ngày Trận đấu Kết quả 27/7/2026 Indonesia – Campuchia 5-1 9/6/2026 Indonesia – Mozambique 1-0 5/6/2026 Indonesia – Oman 3-0 30/3/2026 Indonesia – Bulgaria 0-1 27/3/2026 Indonesia – Saint Kitts và Nevis 4-0

Phong độ: Indonesia thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, ghi 13 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Indonesia giữ sạch lưới trong ba trong năm trận gần nhất. Sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát bóng và tốc độ tấn công giúp đội bóng xứ vạn đảo trở thành một trong những ứng viên cạnh tranh hai vị trí đầu bảng A.

Kết quả đối đầu Timor Leste vs Indonesia gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 30/1/2022 Indonesia – Timor Leste 3-0 27/1/2022 Indonesia – Timor Leste 4-1 13/11/2018 Indonesia – Timor Leste 3-1 11/11/2014 Indonesia – Timor Leste 4-0 14/11/2012 Indonesia – Timor Leste 1-0

Indonesia toàn thắng cả năm lần đối đầu gần nhất, ghi 15 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Timor Leste chưa từng giành điểm trước đội bóng xứ vạn đảo trong chuỗi trận này.

Kết quả đối đầu phản ánh khoảng cách đáng kể giữa hai nền bóng đá. Dù vậy, Indonesia vẫn phải duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những tình huống Timor Leste phản công hoặc được hưởng bóng cố định.

Đội hình xuất phát Timor Leste vs Indonesia dự kiến

Timor Leste, sơ đồ 4-3-3

Dylan Niski; Ryan Jom, J. Fowler, Eric Silva, L. Farrugia; Tristan Arrarte, Claudio Osorio, Luis Figo Pereira Ribeiro; Zion Cruz, João Rangel, Zenivio Mota.

Trong trường hợp Luis Figo Pereira Ribeiro chưa đạt thể trạng tốt nhất, Vabio Canavaro có thể được sử dụng. Khi không có bóng, hệ thống của Timor Leste nhiều khả năng chuyển thành 4-5-1 nhằm tăng quân số ở tuyến giữa.

Indonesia, sơ đồ 4-2-3-1

Nadeo Argawinata; Sandy Walsh, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama; Ivar Jenner, Thom Haye; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Marc Klok; Mitchell Baker.

Indonesia có thể thực hiện một vài thay đổi so với trận gặp Campuchia. Tuy nhiên, Thom Haye vẫn đóng vai trò điều phối, còn Mitchell Baker là điểm đến chính trong các tình huống tạt bóng và cố định.

Đội hình chính thức được công bố gần thời điểm trận đấu bắt đầu.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste nhiều khả năng dành phần lớn thời gian để phòng ngự và cố gắng giữ sạch lưới càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, khả năng chống bóng bổng cùng cự ly giữa các tuyến vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Indonesia có thể kiểm soát thế trận ngay từ đầu, đưa bóng liên tục sang hai cánh và khai thác lợi thế thể hình của Mitchell Baker. Nếu sớm mở tỷ số, đội bóng xứ vạn đảo sẽ có thêm khoảng trống để tổ chức những đợt tấn công tiếp theo.

Indonesia vượt trội về chất lượng nhân sự và đang có phong độ cao, nhưng có thể không sử dụng toàn bộ sức lực do còn trận đấu quan trọng phía trước.