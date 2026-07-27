Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Cuộc đua Vua phá lưới ASEAN Cup 2026: Đình Bắc, Hoàng Hên cạnh tranh chân sút Thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau lượt trận đầu tiên vòng bảng ASEAN Cup 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tạm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Trong trận thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick. Chân sút của CLB Công an Hà Nội đang là người ghi nhiều bàn nhất giải. Ngoài ra, anh còn đóng góp 1 kiến tạo.

Xếp ngay sau Đình Bắc là Đỗ Hoàng Hên. Anh lập một cú đúp trong hiệp 1 trận gặp Timor Leste và đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của toàn đội.

Đình Bắc, Hoàng Hên chia nhau 2 vị trí dẫn đầu
Đình Bắc, Hoàng Hên chia nhau 2 vị trí dẫn đầu
Xuân Son nỗ lực bám đuổi 2 đồng đội
Xuân Son nỗ lực bám đuổi 2 đồng đội

Kakana Khamyok của đội tuyển Thái Lan cũng có cùng 2 bàn như Hoàng Hên. Cú đúp của chân sút trẻ giúp "Voi chiến" đánh bại Lào 5-0, vươn lên ngôi đầu bảng B. Trong khi đó, Paulo Josue ghi 2 bàn, giúp Malaysia thắng ngược Myanmar 2-1 để xếp nhì bảng B.

Một số cái tên đáng gờm cũng dần "nóng máy" là Nguyễn Xuân Son (đội tuyển Việt Nam, 1 bàn), Yotsakorn Burapha, Terasak Poeiphimai (Thái Lan, 1 bàn). Với Son, anh có cơ hội cải thiện thành tích khi đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam là Singapore, đối thủ mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chạm trán ở bán kết ASEAN Cup 2024. Khi đó, tiền đạo của CLB Nam Định đã ghi 3 bàn sau 2 lượt trận.

Những tiền đạo đang xếp đầu danh sách Vua phá lưới đều thuộc các đội bóng thuộc nhóm ứng cử viên vô địch. Chưa có chân sút nào của Indonesia xuất hiện do đội bóng xứ vạn đảo được nghỉ ở lượt đầu tiên. Các học trò của HLV John Herdman sẽ bắt đầu nhảy vào cuộc đua này vào ngày 27.7 khi Indonesia chạm trán Campuchia trên sân nhà Pakansari.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

5 bất ngờ lớn nhất World Cup 2026

5 bất ngờ lớn nhất World Cup 2026

World Cup 2026

World Cup 2026 khép lại với hàng loạt dấu ấn khó quên, từ hành trình cổ tích của Cabo Verde, những cú sốc dành cho các ông lớn châu Âu đến màn trình diễn phi thường của Lionel Messi ở tuổi 39.

Cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

Cùng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai dự đoán nhà vô địch World Cup 2026

World Cup 2026

(GLO)- Chỉ còn một trận đấu nữa là World Cup 2026 sẽ tìm ra nhà vô địch mới. Trước giờ bóng lăn, cuộc đối đầu giữa Argentina và Tây Ban Nha đang được giới chuyên môn đánh giá là màn so tài cân tài, cân sức giữa bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và sức trẻ của một tập thể giàu khát vọng.

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?!

Giới hạn nào cho Messi và Argentina?

World Cup 2026

(GLO)- Messi và Argentina đã có mặt ở bán kết của World Cup 2026 sau những thử thách ngặt nghèo. Liệu rằng họ có tìm thấy giới hạn của mình khi đối thủ tiếp theo trên hành trình bảo vệ ngôi vương là một Tam Sư hùng mạnh.

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

Tây Ban Nha hóa “ông kẹ” gieo sầu cho người Pháp

World Cup 2026

(GLO)- Trận bán kết trong mơ đã diễn ra không kịch tính như người ta đã mong đợi khi Tây Ban Nha đã khiến người Pháp vỡ vụn hoàn toàn. Đội bóng xứ sở bò tót đã ghi tên mình vào trận chung kết sau khi hóa “ông kẹ” để gieo sầu cho đối thủ.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp.

Trông chờ màn “phục thù” của người Pháp

World Cup 2026

(GLO)- 2 năm trước trên đất Đức tại Euro 2024, người Pháp từng gục ngã trước Tây Ban Nha ngay ngưỡng cửa trận chung kết. Cũng tại nấc thang ấy ở World Cup 2026, Mbappe cùng các đồng đội đang sẵn sàng cho một màn “phục thù”.

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

Đội tuyển Anh hưởng lợi lớn nhờ quy định của FIFA

World Cup 2026

Theo quy định FIFA và điều lệ của World Cup 2026, những cầu thủ Anh và Argentina đang dính một thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được "xóa thẻ" ở giai đoạn này. Việc xóa toàn bộ thẻ vàng tích lũy sau vòng tứ kết được xem là yếu tố giúp cả hai đội tuyển bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái hơn.

null