Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/8: Thái Lan vs Singapore quyết vé chung kết

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/8/2026 nổi bật với Thái Lan - Singapore ở bán kết ASEAN Cup và Fenerbahçe - Lyon tại play-off Champions League.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/8/2026 nổi bật với bán kết lượt về ASEAN Cup giữa Thái Lan và Singapore, trước loạt trận play-off Champions League rạng sáng 19/8.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 18/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả La Liga Deportivo La Coruña - Elche 1-1 Championship Cardiff City - Wrexham 1-1

Deportivo và Elche chia điểm trong ngày ra quân La Liga. Pierre-Emerick Aubameyang đưa Deportivo vượt lên ở phút 21, nhưng Marc Aguado đánh đầu gỡ hòa cho Elche ở phút 76.

Ở Championship, trận derby xứ Wales giữa Cardiff và Wrexham cũng kết thúc 1-1. Wrexham tưởng như đã có trọn ba điểm nhưng Rubin Colwill thực hiện cú đá phạt ghi bàn ở phút 98, cứu Cardiff khỏi thất bại ngay trên sân nhà.

Hai trận hòa cùng tỷ số nhưng mang màu sắc khá khác nhau. Deportivo đánh mất lợi thế sau khi dẫn trước, còn Cardiff có được một điểm trong tình thế gần như không còn thời gian sửa sai.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/8/2026

Những trận đáng chú ý

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 20h00 Thái Lan - Singapore Bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 2h00, 19/8 Fenerbahçe - Lyon Play-off Champions League 2h00, 19/8 Levski Sofia - AEK Athens Play-off Champions League 2h00, 19/8 Dinamo Zagreb - Viking Play-off Champions League

ASEAN United FC xác nhận Thái Lan - Singapore diễn ra lúc 20h00 tại Rajamangala National Stadium, với Thái Lan đang dẫn 3-1 sau lượt đi. UEFA cũng xếp ba trận Fenerbahçe - Lyon, Levski Sofia - AEK Athens và Dinamo Zagreb - Viking vào lượt đi vòng play-off Champions League ngày 18/8 theo giờ châu Âu.

Thái Lan - Singapore: Cánh cửa chung kết đã mở rộng với chủ nhà

Đây là trận đấu đáng chú ý nhất tối 18/8 đối với người hâm mộ Việt Nam.

Thái Lan trở về Rajamangala với lợi thế 3-1 sau chiến thắng ngay trên sân Singapore. Teerasak Poeiphimai lập cú đúp và Seksan Ratree ghi bàn còn lại ở lượt đi; Ilhan Fandi rút ngắn tỷ số cho Singapore ở phút 84.

Lợi thế hai bàn cho phép Thái Lan có quyền tính toán, nhưng HLV Anthony Hudson khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp cận trận lượt về như khi tổng tỷ số vẫn là 0-0. Nhà cầm quân người Anh cũng cho biết sẽ thay đổi một số vị trí để làm mới đội hình.

Điều đáng chú ý là Thái Lan đang có chuỗi phong độ rất ổn định. Chiến thắng ở lượt đi giúp họ nối dài mạch bất bại dưới thời Hudson lên 11 trận và có chiến thắng thứ năm liên tiếp tại ASEAN Cup 2026. Bàn của Ilhan Fandi cũng mới là lần đầu hàng thủ Thái Lan bị xuyên thủng tại giải năm nay.

Singapore phải tấn công, nhưng không thể lao lên bằng mọi giá

Singapore đối mặt bài toán rất khó: cần thắng với cách biệt ít nhất hai bàn để cân bằng tổng tỷ số.

Tuy nhiên, HLV Gavin Lee không muốn các học trò biến trận đấu thành một cuộc tấn công thiếu kiểm soát. Singapore từng cầm bóng nhiều hơn ở lượt đi, nhưng vẫn để Thái Lan ghi ba bàn - nghịch lý mà ban huấn luyện phải giải quyết trước cuộc tái đấu.

Đó cũng là điểm mấu chốt của trận đấu.

Nếu Singapore đẩy toàn bộ đội hình lên quá sớm, khoảng trống phía sau sẽ xuất hiện và Thái Lan sở hữu đủ tốc độ để kết liễu cặp đấu bằng một pha phản công. Nhưng nếu quá thận trọng, thời gian sẽ dần trở thành đối thủ của đội khách.

Vì vậy, Singapore nhiều khả năng phải tăng tốc từng bước thay vì chơi tất tay ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Dự đoán: Thái Lan 2-1 Singapore.

Nếu kịch bản này xảy ra, Thái Lan sẽ vào chung kết với tổng tỷ số 5-2.

Việt Nam chờ đối thủ ở nhánh còn lại

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong ngày 18/8. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp Malaysia ở bán kết lượt về vào 20h00 ngày 19/8.

Việt Nam đang dẫn 2-0 nhờ chiến thắng tại Kuala Lumpur. Nguyễn Xuân Son ghi bàn bằng cú đánh đầu lao người, trước khi Faris Danish phản lưới nhà cuối trận. Lịch chính thức của ASEAN Cup xác nhận lượt về Việt Nam - Malaysia diễn ra ngày 19/8.

Cục diện hiện tại khiến kịch bản Việt Nam - Thái Lan tái ngộ ở chung kết đang khá sáng.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lợi thế sau lượt đi. HLV Kim Sang-sik cũng đã nhấn mạnh rằng cuộc đấu với Malaysia chưa kết thúc, nên Việt Nam khó có lý do để bước vào trận lượt về với tư tưởng chỉ bảo vệ tỷ số.

Nếu Thái Lan giành vé tối nay, áp lực ở trận Việt Nam - Malaysia ngày mai càng lớn bởi người hâm mộ sẽ bắt đầu nghĩ tới cuộc tái đấu giữa hai thế lực hàng đầu khu vực.

Theo lịch mới nhất của ban tổ chức, chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8 và lượt về ngày 26/8.

Champions League trở lại với vòng play-off

Sau bán kết ASEAN Cup, tâm điểm chuyển sang châu Âu vào rạng sáng 19/8.

Vòng play-off Champions League là chặng cuối cùng trước vòng phân hạng. Tổng cộng bảy tấm vé cuối cùng vào vòng đấu chính sẽ được xác định qua hai lượt trận ngày 18-19 và 25-26/8. Các đội thất bại sẽ chuyển xuống vòng phân hạng Europa League.

Fenerbahçe - Lyon: Đại chiến đáng xem nhất rạng sáng 19/8

Fenerbahçe - Lyon lúc 2h00 là cặp đấu có sức hút lớn nhất.

Fenerbahçe đã vượt qua Górnik Zabrze và Sturm Graz để có mặt ở play-off, trong khi Lyon trải qua vòng loại thứ ba kịch tính khi đảo ngược thất bại lượt đi trước Sparta Praha.

CLB Fenerbahçe xác nhận trận lượt đi trên sân nhà bắt đầu lúc 22h00 giờ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/8, tương ứng 2h00 sáng 19/8 tại Việt Nam.

Lyon có lịch sử đối đầu rất tốt

Hai đội từng gặp nhau bốn lần tại vòng đấu chính Champions League trong những năm 2000 và Lyon thắng cả bốn.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại Europa League tháng 1/2025, khi trận đấu kết thúc 0-0.

Nhưng lịch sử chỉ mang giá trị tham khảo.

Fenerbahçe có lợi thế rất lớn từ bầu không khí sân nhà tại Istanbul. Đây thường là nơi các đội khách chịu sức ép đáng kể ngay từ những phút đầu.

Lyon lại vừa chứng minh họ đủ bản lĩnh để vượt qua tình thế khó. Sau khi thua Sparta Praha ở lượt đi vòng trước, đại diện Pháp thắng 3-0 trong trận lượt về để giành quyền đi tiếp.

Nhận định: Fenerbahçe nhiều khả năng chủ động gây sức ép ngay từ đầu, nhưng Lyon đủ chất lượng để khiến cặp đấu chưa thể được định đoạt sau trận lượt đi.

Dự đoán: Fenerbahçe 1-1 Lyon.

Dinamo Zagreb - Viking: Kinh nghiệm đối đầu khát vọng

Dinamo Zagreb là cái tên quen thuộc ở vòng loại cúp châu Âu. UEFA cho biết đội bóng Croatia bước vào mùa giải châu Âu thứ 21 liên tiếp, kinh nghiệm rất khác so với Viking.

Viking lại đến với Champions League sau khi giành chức vô địch Na Uy lần đầu tiên sau 34 năm.

Đội bóng Na Uy chưa từng vượt qua một cặp đấu European Cup/Champions League trong bảy lần thử sức trước đây. Chính điều đó khiến chuyến làm khách tại Zagreb vừa là thử thách, vừa là cơ hội tạo nên một dấu mốc lịch sử.

Dinamo được đánh giá nhỉnh hơn bởi kinh nghiệm và lợi thế sân nhà, nhưng Viking có thể chơi với tâm thế thoải mái hơn.

Levski Sofia - AEK Athens: Cơ hội trở lại sân khấu lớn

Levski Sofia đang hướng đến lần đầu góp mặt ở vòng đấu chính Champions League kể từ năm 2006.

Đối thủ AEK Athens lại bước vào mùa giải sau khi vô địch Hy Lạp và từng tiến đến tứ kết Conference League mùa trước.

Đây là cặp đấu có tương quan khá cân bằng.

Levski có lợi thế sân nhà ở lượt đi, nhưng AEK sở hữu nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu loại trực tiếp châu Âu gần đây. Vì vậy, khả năng hai đội chơi thận trọng trong khoảng đầu trận khá cao.

Vì sao lịch bóng đá ngày 18/8 không quá dày?

Các giải lớn đang ở những thời điểm khởi tranh khác nhau.

Premier League 2026/27 bắt đầu từ 21/8, còn Serie A mở màn vào cuối tuần 22-23/8. Vì vậy, khoảng giữa tuần này chủ yếu dành sự chú ý cho vòng play-off cúp châu Âu.

Điều đó khiến lịch ngày 18/8 không có hàng loạt đại chiến như cuối tuần vừa qua, nhưng đổi lại các trận diễn ra đều có tính chất rất rõ ràng: Thái Lan - Singapore quyết vé chung kết ASEAN Cup, còn Fenerbahçe, Lyon, Dinamo Zagreb, Viking, Levski và AEK bắt đầu cuộc chiến giành vé Champions League.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 18/8

Với độc giả Việt Nam, trận cần ưu tiên số một là Thái Lan - Singapore lúc 20h00.

Thái Lan đang dẫn 3-1 và chỉ còn cách chung kết 90 phút. Nếu “Voi chiến” hoàn thành nhiệm vụ, người hâm mộ Việt Nam sẽ biết chính xác đội đầu tiên góp mặt ở trận tranh chức vô địch trước khi Việt Nam tiếp Malaysia vào tối 19/8.

Sau đó, những người muốn tiếp tục theo dõi bóng đá châu Âu có thể chuyển sang Fenerbahçe - Lyon lúc 2h00 sáng 19/8, trận đáng chờ đợi nhất ở lượt đi play-off Champions League.