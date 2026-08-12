Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/8: PSG - Aston Villa tranh Siêu cúp châu Âu

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/8/2026 đáng chú ý với PSG - Aston Villa tranh Siêu cúp châu Âu, cùng các trận của MU, Arsenal và Newcastle.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/8/2026 đáng chú ý với màn ngược dòng của Lyon tại vòng loại Champions League. Đêm nay, MU, Arsenal, Newcastle tiếp tục giao hữu trước mùa giải, trong khi PSG và Aston Villa bước vào trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Hình minh họa (AI).

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá đáng chú ý rạng sáng 12/8

Loạt trận lượt về vòng loại thứ ba Champions League đã xác định những đội bóng giành quyền bước tiếp vào vòng play-off.

Trận đấu Kết quả Tổng tỷ số Kairat Almaty - Levski Sofia 0-1 0-2 Sabah - Aarhus 4-0 5-2 Bodø/Glimt - Union SG 3-2 sau hiệp phụ 6-5 Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 1-2 1-7 NEC Nijmegen - Olympiacos 2-1 sau hiệp phụ 2-1 Crvena Zvezda - Hapoel Beer-Sheva 0-2 0-3 Slovan Bratislava - Mjällby 2-0 4-1 Celje - Ararat-Armenia 2-0 3-2 Sturm Graz - Fenerbahce 0-1 0-3 Lyon - Sparta Praha 3-0 4-2

UEFA xác nhận Lyon, Fenerbahce, NEC và Bodø/Glimt đều giành quyền vào vòng play-off theo nhánh League Path, trong khi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Hapoel Beer-Sheva, Slovan Bratislava, Celje và Sabah đi tiếp ở Champions Path.

Lyon thắng 3-0, hoàn tất màn ngược dòng

Một trong những kết quả đáng chú ý nhất rạng sáng nay là chiến thắng 3-0 của Lyon trước Sparta Praha.

Đội bóng Pháp bước vào trận lượt về trong thế bị dẫn 1-2, vì vậy cần một màn trình diễn khác hẳn so với lượt đi. Lyon đã làm được nhiều hơn thế, thắng cách biệt ba bàn để đảo ngược tổng tỷ số thành 4-2.

Đây là chiến thắng mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé đi tiếp. Lyon vừa phải chịu áp lực về tỷ số, vừa không được phép để Sparta có bàn thắng khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn.

Khi hàng công tìm được sự hiệu quả, đội chủ nhà đã biến lợi thế sân bãi thành sức ép thực sự.

Phần thưởng dành cho Lyon là một cặp đấu rất đáng chờ đợi tại vòng play-off: Fenerbahce.

Fenerbahce đi tiếp thuyết phục

Nếu Lyon phải ngược dòng, Fenerbahce bước vào lượt về với tâm thế dễ chịu hơn nhiều sau khi thắng Sturm Graz 2-0 ở trận đầu tiên.

Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thắng 1-0 trên đất Áo, qua đó khép lại hai lượt trận với tổng tỷ số 3-0.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Fenerbahce bảo vệ lợi thế. Họ không cần lao lên tìm một chiến thắng lớn mà ưu tiên sự chắc chắn, buộc Sturm Graz phải mạo hiểm nhiều hơn.

Kết quả này đưa Fenerbahce vào cuộc đối đầu với Lyon ở vòng play-off. Lượt đi dự kiến diễn ra ngày 18/8 trên sân Fenerbahce, lượt về ngày 26/8 tại Lyon. Đội thắng chung cuộc sẽ giành vé vào vòng phân hạng Champions League.

NEC loại Olympiacos sau 120 phút

Bất ngờ đáng kể khác đến từ Hà Lan.

Sau trận hòa 0-0 ở lượt đi, NEC Nijmegen và Olympiacos tiếp tục tạo nên thế trận giằng co. NEC cuối cùng thắng 2-1 sau hiệp phụ, đồng thời giành vé đi tiếp với chính tổng tỷ số này.

Olympiacos có kinh nghiệm dày dạn ở các cúp châu Âu, vì vậy việc NEC loại đại diện Hy Lạp có thể xem là một trong những kết quả nổi bật của vòng loại thứ ba.

NEC sẽ gặp Bodø/Glimt tại vòng play-off.

Bodø/Glimt và Union SG tạo cặp đấu 11 bàn

Nếu cần tìm cặp đấu giàu kịch tính nhất, Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise là ứng viên hàng đầu.

Hai đội hòa 3-3 ở lượt đi, sau đó Bodø/Glimt thắng 3-2 sau hiệp phụ ở lượt về. Tổng cộng hai trận xuất hiện tới 11 bàn thắng, với tỷ số chung cuộc 6-5 nghiêng về đại diện Na Uy.

Đây cũng là lời cảnh báo dành cho NEC trước vòng play-off: Bodø/Glimt chơi tấn công rất quyết liệt và đặc biệt khó chịu khi được thi đấu trên sân nhà.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/8/2026

Ngày 12/8 có lịch thi đấu hấp dẫn hơn hẳn ngày trước đó. Ngoài loạt giao hữu của các đội Premier League, tâm điểm tuyệt đối là PSG - Aston Villa tại Siêu cúp châu Âu.

Những trận đáng chú ý theo giờ Việt Nam

Giờ Trận đấu Giải 23h15, 12/8 Newcastle - Everton Giao hữu 1h30, 13/8 Manchester United - Leeds United Giao hữu 1h30, 13/8 Arsenal - Como Giao hữu 1h45, 13/8 Nottingham Forest - Bayer Leverkusen Giao hữu 2h00, 13/8 PSG - Aston Villa Siêu cúp châu Âu 3h30, 13/8 Inter Miami - León Leagues Cup

Lịch giao hữu ngày 12/8 của các CLB Premier League được Premier League và các câu lạc bộ xác nhận, trong đó Arsenal, Newcastle, MU và Nottingham Forest đều ra sân.

PSG - Aston Villa: Tâm điểm bóng đá hôm nay

Không phải giao hữu, PSG - Aston Villa lúc 2h00 rạng sáng 13/8 là trận đấu chính thức tranh danh hiệu UEFA Super Cup 2026 tại Stadion Salzburg, Áo.

PSG góp mặt với tư cách nhà vô địch Champions League 2025/26, trong khi Aston Villa là nhà vô địch Europa League.

Đây cũng là cuộc đối đầu khá thú vị bởi hai đội từng tạo nên cặp tứ kết Champions League rất hấp dẫn mùa 2024/25, khi PSG thắng chung cuộc 5-4.

PSG được đánh giá nhỉnh hơn

Về chất lượng và kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, PSG có lý do để được xếp cửa trên.

Đội bóng của Luis Enrique là nhà đương kim vô địch Champions League và đang hướng tới mục tiêu bảo vệ Siêu cúp châu Âu sau chức vô địch năm 2025. Nếu thành công, PSG sẽ trở thành đội thứ hai trong kỷ nguyên hiện đại bảo vệ được danh hiệu này sau Real Madrid.

Khvicha Kvaratskhelia là cái tên đáng chú ý trên hàng công. UEFA cho biết ngôi sao người Georgia có quá trình chuẩn bị mùa giải tương đối liền mạch, trong khi một số cầu thủ khác của PSG như Dembélé, Doué, Hakimi hay Barcola còn phải được đánh giá thêm về thể trạng.

PSG có khả năng kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục. Nếu đội bóng Pháp tạo được nhịp độ cao từ đầu, Aston Villa sẽ phải chịu sức ép đáng kể ở hai biên.

Aston Villa không phải đối thủ dễ chịu

Aston Villa đến Salzburg với vị thế nhà vô địch Europa League sau khi đánh bại Freiburg trong trận chung kết mùa trước.

Đội bóng của Unai Emery đã có những thay đổi đáng kể về nhân sự. João Gomes, Modou Kéba Cissé và Alejandro Garnacho nằm trong số các tân binh, dù lực lượng Villa trước trận Super Cup không hoàn toàn đầy đủ.

Điều khiến Villa nguy hiểm là cách Emery tổ chức những trận đấu cúp.

Đội bóng Anh không nhất thiết phải kiểm soát bóng nhiều hơn PSG. Khả năng phòng ngự có tổ chức rồi đưa bóng nhanh lên phía trên có thể tạo ra những khoảng thời gian khiến nhà vô địch Champions League gặp khó khăn.

Nếu tỷ số hòa sau 90 phút, trận Siêu cúp không đá hiệp phụ mà chuyển thẳng sang luân lưu.

Dự đoán: PSG thắng Aston Villa 2-1.

MU - Leeds: Không chỉ là một trận giao hữu

Manchester United gặp Leeds United tại Croke Park, Dublin. Trận đấu bắt đầu lúc 19h30 giờ Anh ngày 12/8, tương ứng 1h30 sáng 13/8 theo giờ Việt Nam.

Dù mang tính chất tiền mùa giải, MU - Leeds luôn có màu sắc cạnh tranh riêng nhờ lịch sử đối đầu lâu năm giữa hai đội.

Với MU, đây là một trong những cơ hội cuối để rà soát đội hình trước khi mùa giải Premier League bắt đầu. Đội bóng còn trận gặp AC Milan ngày 15/8 trong chương trình chuẩn bị mùa hè.

Một trận giao hữu lúc này không nên được đánh giá chỉ bằng tỷ số. Điều đáng quan tâm hơn là cách MU vận hành hàng công, khả năng pressing và mức độ hòa nhập của những nhân tố mới.

Arsenal - Como: Bài tổng duyệt của Pháo thủ

Arsenal tiếp Como tại Emirates lúc 1h30 sáng 13/8 theo giờ Việt Nam. CLB London xác nhận đây là trận cuối cùng của họ trong giai đoạn tiền mùa giải.

“Pháo thủ” vừa trải qua thất bại 2-3 trước Dortmund ở Emirates Cup, vì vậy trận gặp Como là cơ hội cuối để điều chỉnh trước trận Community Shield với Man City.

Como không phải một tên tuổi thuộc nhóm đầu bóng đá châu Âu, nhưng đội bóng Italy đủ chất lượng để buộc Arsenal phải thi đấu nghiêm túc.

Với Arsenal, một màn trình diễn chắc chắn ở hàng phòng ngự có lẽ quan trọng hơn một chiến thắng đậm.

Newcastle - Everton: Premier League thử lửa trước mùa mới

Newcastle gặp Everton tại Murrayfield Stadium ở Edinburgh lúc 23h15 tối 12/8 theo giờ Việt Nam. Newcastle xác nhận giờ bóng lăn tại địa phương là 17h15.

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội Premier League nên tính tham khảo chuyên môn cao hơn khá nhiều trận giao hữu thông thường.

Newcastle vừa thắng Valencia 2-1 trên sân Mestalla. Trận gặp Everton tiếp tục là cơ hội để họ hoàn thiện bộ khung trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Nottingham Forest - Bayer Leverkusen

Nottingham Forest tiếp Bayer Leverkusen tại City Ground lúc 1h45 sáng 13/8 theo giờ Việt Nam.

Đội bóng Anh xác nhận trận đấu bắt đầu lúc 19h45 BST ngày 12/8.

Leverkusen mang đến bài kiểm tra có chất lượng cao về khả năng tổ chức đội hình và phòng ngự chuyển trạng thái. Đây cũng là giai đoạn Forest cần nhanh chóng ổn định hệ thống trước ngày Premier League trở lại.

Leagues Cup: Inter Miami tiếp León

Một trận đấu khác được người hâm mộ Việt Nam quan tâm là Inter Miami - León tại Leagues Cup.

Trang chính thức của giải xác nhận trận đấu diễn ra lúc 16h30 giờ địa phương ngày 12/8 tại Nu Stadium, tương ứng khoảng 3h30 sáng 13/8 theo giờ Việt Nam.

Leagues Cup 2026 đang ở giai đoạn Phase One, nơi các câu lạc bộ MLS đối đầu trực tiếp các đại diện Liga MX. Giai đoạn này diễn ra từ ngày 4 đến 13/8 trước khi tám đội bước vào tứ kết.

Inter Miami vẫn là một trong những đội bóng thu hút sự chú ý lớn nhất tại giải, vì vậy đây là lựa chọn đáng theo dõi sau trận Siêu cúp châu Âu.

Bóng đá Việt Nam ngày 12/8: ASEAN Cup nghỉ trước bán kết

Ngày 12/8 chưa có vòng đấu V.League mới. VFF xác nhận mùa bóng chuyên nghiệp Việt Nam 2026/27 dự kiến bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia ngày 30/8, còn V.League 1 khởi tranh từ 4/9.

Sự chú ý vì vậy tiếp tục hướng về đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026.

Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở bán kết. Malaysia tiếp Việt Nam ở lượt đi ngày 16/8 tại Kuala Lumpur Football Stadium, trước khi hai đội đá lượt về ngày 19/8.

Cặp bán kết còn lại là Singapore - Thái Lan, với lượt đi ngày 15/8 và lượt về ngày 18/8.

Việt Nam bước vào vòng knock-out sau khi ghi 13 bàn trong bốn trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới một lần. Malaysia, trong khi đó, giành vị trí thứ hai bảng B sau chiến thắng 1-0 trước Philippines.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 12/8

Nếu lựa chọn những khung giờ đáng xem nhất, người hâm mộ Việt Nam có thể bắt đầu với Newcastle - Everton lúc 23h15, sau đó là MU - Leeds và Arsenal - Como cùng lúc 1h30.

Tuy nhiên, trận đấu quan trọng nhất chắc chắn là PSG - Aston Villa lúc 2h00 rạng sáng 13/8.

Khác với các trận giao hữu tiền mùa giải, đây là cuộc tranh danh hiệu chính thức giữa nhà vô địch Champions League và nhà vô địch Europa League. Với Kvaratskhelia cùng dàn sao PSG đối đầu đội bóng của Unai Emery, Siêu cúp châu Âu trở thành tâm điểm nổi bật nhất của lịch bóng đá ngày 12/8.