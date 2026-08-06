Nhận định Singapore vs Indonesia 20h ngày 7/8: Trận chiến giành vé bán kết

(GLO)- Singapore tiếp Indonesia lúc 20h00 ngày 7/8 trong trận quyết định vé bán kết bảng A ASEAN Cup 2026, khi chủ nhà chỉ cần hòa còn đội khách buộc phải thắng.

Thời gian, địa điểm trận Singapore vs Indonesia

Nội dung Thông tin Trận đấu Singapore vs Indonesia Thời gian 20h00 ngày 7/8/2026, giờ Việt Nam Địa điểm Sân Jalan Besar, Singapore Giải đấu ASEAN Hyundai Cup 2026 Bảng đấu Bảng A Vòng đấu Lượt trận cuối vòng bảng Kênh trực tiếp dự kiến VTV3, VTVgo, FPT Play

Hình minh họa (AI)

Lịch thi đấu chính thức xác nhận Singapore tiếp Indonesia tại sân Jalan Besar ở lượt cuối bảng A. Trận đấu diễn ra cùng giờ với cuộc đối đầu Việt Nam vs Campuchia nhằm bảo đảm tính công bằng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Link xem trực tiếp Singapore vs Indonesia

Khán giả Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên các nền tảng:

FPT Play

VTVgo

TV360

FPT Play được xác nhận phát trực tiếp trọn vẹn giải đấu. Một số lịch phát sóng trong nước xếp trận Singapore vs Indonesia trên VTV3 và VTVgo. Link sự kiện cụ thể có thể được mở sát giờ bóng lăn.

Nhận định trận đấu Singapore vs Indonesia

Đây có thể xem là trận “chung kết” của bảng A. Singapore đang có 7 điểm, hơn Indonesia đúng một điểm. Đội chủ nhà chỉ cần hòa là chắc chắn giành vé vào bán kết, trong khi Indonesia phải thắng nếu muốn tự quyết định số phận.

Singapore bước vào trận đấu với trạng thái tâm lý thuận lợi hơn. Đội bóng của HLV Gavin Lee thắng Campuchia 2-1, vượt qua Timor-Leste 2-0 và cầm hòa Việt Nam 0-0 ngay tại Mỹ Đình. Sau ba trận, Singapore mới nhận một bàn thua.

Trận hòa Việt Nam cho thấy sức chịu đựng đáng kể của hàng phòng ngự Singapore. Đội bóng đảo quốc sư tử bị ép sân trong phần lớn thời gian, hai lần để đối thủ đưa bóng trúng xà ngang nhưng vẫn bảo toàn được tỷ số. Izwan Mahbud chơi chắc chắn trong khung thành, trong khi Hariss Harun, Irfan Fandi và các đồng đội duy trì cự ly đội hình tương đối tốt.

Gặp Indonesia, Singapore nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng. Họ không cần đẩy cao đội hình hoặc đôi công trong suốt 90 phút. Đội chủ nhà có thể ưu tiên bảo vệ khu vực trung lộ, giảm khoảng trống trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công thông qua Ilhan Fandi, Shawal Anuar hay Song Ui-young.

Một lợi thế khác của Singapore là thời gian hồi phục. Đội chủ nhà đã nghỉ thi đấu từ ngày 31/7, trong khi Indonesia vừa trải qua trận đấu với Việt Nam tối 3/8 rồi phải di chuyển sang Singapore.

Ở phía đối diện, Indonesia không được phép tính toán cho một kết quả hòa. Thất bại 0-3 trước Việt Nam đã đẩy đoàn quân của HLV John Herdman xuống vị trí thứ ba và buộc họ phải giành trọn ba điểm tại Jalan Besar.

Indonesia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng và tạo đột biến như Thom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangoen, Marc Klok hay Mitchell Baker. Tuy nhiên, trận thua Việt Nam đã bộc lộ vấn đề khi đội bóng này bị pressing quyết liệt và mất bóng trong quá trình triển khai từ tuyến dưới.

Hai bàn thua trong 14 phút đầu trước Việt Nam cho thấy hàng phòng ngự Indonesia có thể gặp khó khi đối phương chuyển trạng thái nhanh. Khi buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, khoảng trống phía sau hai biên của Indonesia càng dễ bị khai thác.

Mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng giữ sự bình tĩnh của đội khách. Indonesia cần chiến thắng nhưng không thể lao lên tấn công bằng mọi giá ngay từ đầu. Một bàn thua sớm sẽ khiến nhiệm vụ của họ trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026

Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng – bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10–0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4–1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8–4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5–7 -2 3 5 Timor-Leste 4 0 0 4 0–15 -15 0

Việt Nam dẫn đầu nhờ hiệu số tốt hơn Singapore. Indonesia đứng thứ ba và không còn khả năng đi tiếp bằng một kết quả hòa nếu Việt Nam có điểm trước Campuchia. Ban huấn luyện Indonesia vì thế xác định mục tiêu duy nhất là chiến thắng.

Thông tin lực lượng Singapore vs Indonesia

Singapore

Singapore vẫn thiếu thủ môn Rudy Khairullah và hậu vệ Irfan Najeeb vì chấn thương. Thủ môn kỳ cựu Ridhuan Barudin và hậu vệ Akram Azman được gọi bổ sung.

Các nhân tố quan trọng như Izwan Mahbud, Hariss Harun, Irfan Fandi, Kyoga Nakamura, Song Ui-young, Shawal Anuar và Ilhan Fandi vẫn sẵn sàng thi đấu. Chưa ghi nhận trường hợp bị treo giò trước lượt cuối.

HLV Gavin Lee có thể giữ bộ khung từng cầm hòa Việt Nam, đồng thời tăng thêm một tiền vệ có khả năng tranh chấp nhằm hạn chế sức mạnh ở trung tuyến của Indonesia.

Indonesia

Indonesia chắc chắn không có Marselino Ferdinan. Tiền vệ 21 tuổi gặp chấn thương trước giải và kết quả kiểm tra MRI xác định anh không thể thi đấu trong phần còn lại của ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của Marselino khiến Indonesia mất một cầu thủ có khả năng di chuyển giữa các tuyến và tạo đột biến gần vòng cấm. HLV John Herdman nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Thom Haye, Ivar Jenner và Marc Klok ở hàng tiền vệ.

Những cầu thủ còn lại trong bộ khung chính như Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Eliano Reijnders, Ragnar Oratmangoen và Mitchell Baker đều có thể ra sân.

Kết quả 5 trận gần nhất của Singapore

Ngày Trận đấu Kết quả 31/7/2026 Việt Nam vs Singapore 0-0 27/7/2026 Singapore vs Timor-Leste 2-0 24/7/2026 Campuchia vs Singapore 1-2 5/6/2026 Singapore vs Trung Quốc 1-2 31/5/2026 Singapore vs Mông Cổ 4-0

Singapore thắng ba, hòa một và thua một trong năm trận gần nhất. Đội bóng của HLV Gavin Lee giữ sạch lưới trong hai trận gần đây nhất tại ASEAN Cup.

Kết quả 5 trận gần nhất của Indonesia

Ngày Trận đấu Kết quả 3/8/2026 Indonesia vs Việt Nam 0-3 31/7/2026 Timor-Leste vs Indonesia 0-3 27/7/2026 Indonesia vs Campuchia 5-1 9/6/2026 Indonesia vs Mozambique 1-0 5/6/2026 Indonesia vs Oman 3-0

Indonesia thắng bốn trong năm trận gần nhất nhưng chuỗi trận tích cực đã bị chặn lại bởi thất bại trước Việt Nam. Đội bóng xứ vạn đảo ghi 12 bàn và nhận bốn bàn thua trong giai đoạn này.

Kết quả đối đầu Singapore vs Indonesia gần nhất

Ngày Trận đấu Kết quả 25/12/2021 Singapore vs Indonesia 2-4, sau hiệp phụ 22/12/2021 Singapore vs Indonesia 1-1 9/11/2018 Singapore vs Indonesia 1-0 25/11/2016 Singapore vs Indonesia 1-2 28/11/2012 Indonesia vs Singapore 1-0

Indonesia thắng ba, Singapore thắng một và hai đội hòa một trong năm lần đối đầu gần nhất. Cuộc chạm trán mới nhất là trận bán kết lượt về AFF Cup 2021, khi Indonesia thắng 4-2 sau hiệp phụ và giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 5-3.

Đội hình xuất phát Singapore vs Indonesia dự kiến

Singapore, sơ đồ 3-4-2-1

Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan; Ryhan Stewart, Shah Shahiran, Kyoga Nakamura, Nur Adam Abdullah; Song Ui-young, Shawal Anuar; Ilhan Fandi.

Glenn Kweh, Harhys Stewart và Jacob Mahler là những phương án có thể được sử dụng nếu Singapore muốn tăng tốc độ hoặc gia cố tuyến giữa.

Indonesia, sơ đồ 4-3-3

Nadeo Argawinata; Eliano Reijnders, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama; Marc Klok, Ivar Jenner, Thom Haye; Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Dony Tri Pamungkas.

Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani, Beckham Putra và Jens Raven có thể được tung vào sân trong hiệp hai nếu Indonesia cần tăng cường sức ép. Đội hình dự kiến có thể thay đổi sau buổi tập và cuộc họp kỹ thuật cuối cùng.

Dự đoán tỷ số Singapore vs Indonesia

Indonesia được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng cá nhân nhưng chịu áp lực rất lớn vì buộc phải thắng. Singapore có lợi thế sân nhà, thời gian hồi phục dài hơn và được phép triển khai lối chơi phòng ngự phản công sở trường.

Đội khách có thể kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự đã đứng vững trước Việt Nam không phải nhiệm vụ đơn giản. Singapore cũng đủ khả năng gây nguy hiểm khi Indonesia đẩy đội hình lên quá cao.

Dự đoán: Singapore 1-1 Indonesia.

Với kết quả này, Singapore sẽ giành vé vào bán kết, còn Indonesia dừng bước tại vòng bảng.