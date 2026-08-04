2 cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai được triệu tập lên đội tuyển U20 Việt Nam

Theo đó, trong đợt tập trung quan trọng để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2027, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triệu tập 2 cầu thủ của HAGL là tiền vệ Lê Nguyễn Phương Nam và tiền đạo Trần Gia Bảo.
Cả 2 cầu thủ trẻ này đều trưởng thành từ lò đào tạo của Học viện LPBank HAGL. Trong đó, Gia Bảo sớm được đôn lên thi đấu cùng đội 1 HAGL. Ở V.League 2025/2026, tiền đạo sinh năm 2008 đã ghi được 3 bàn thắng.
Trong khi đó, Lê Nguyễn Phương Nam (SN 2007) đã thi đấu cho Quy Nhơn United trong mùa giải hạng nhất 2025/2026. Trong đợt tập trung tháng 5-2026 của đội tuyển U19 Việt Nam, Phương Nam cũng được huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi triệu tập.
Vòng loại U20 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến 6-9. U20 Việt Nam là chủ nhà của bảng C cùng với các đội bóng Iran, Triều Tiên và Palestine. Các trận đấu được tổ chức ở sân Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).
Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tập. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.