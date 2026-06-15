Quang Kiệt, Trung Kiên lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

(GLO)- Ngày 15-6, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik đã công bố danh sách những cái tên được triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Trong đó, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) góp mặt 2 cầu thủ là Đinh Quang Kiệt và Trần Trung Kiên.

Theo đó, trong đợt tập trung này, chiến lược gia người Hàn đã triệu tập 28 cầu thủ đến từ các câu lạc bộ trong nước.

Đinh Quang Kiệt (bìa trái) tiếp tục được tin tưởng triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển cũng như tại các giải quốc tế, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng triệu tập nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có trung vệ Đinh Quang Kiệt và thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL.

Dù thành tích của đội bóng phố núi ở mùa giải qua tương đối bết bát, tuy nhiên 2 cầu thủ này vẫn là những điểm sáng trong đội hình giúp HAGL trụ hạng thành công.

Đặc biệt, trung vệ Quang Kiệt được kỳ vọng sẽ tạo nên nền móng vững chắc cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam trong tương lai khi sở hữu chiều cao 1m95 ở độ tuổi 19. Ngoài chiều cao nổi bật, trung vệ này còn được đánh giá cao ở khả năng tranh chấp, sự tự tin trong triển khai bóng.

Thủ thành Trung Kiên sẽ phải cạnh tranh vị trí với Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik. Ảnh: Đức Đồng

Trong khi đó, thủ thành Trung Kiên sẽ có sự cạnh tranh vị trí quyết liệt với 2 người đồng nhiệm đàn anh là Đặng Văn Lâm và Lê Giang Patrik.

Theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22-6 tại Hà Nội. Sau thời gian tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7 và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.