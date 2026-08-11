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LPBank Hoàng Anh Gia Lai tham gia Giải U16 Quốc gia

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Theo thông tin từ Học viện LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đơn vị sẽ cử đội bóng tham gia Giải Bóng đá vô địch lứa tuổi U16 Quốc gia - Cúp Trường Tươi 2026.

Giải năm nay có 10 đội bóng U16 tranh tài được chia làm 2 bảng. Trong đó, bảng A gồm các đội: Công an Hà Nội, Thể Công - Viettel, Hà Nội, PVF CAND, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng.

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Các cầu thủ U16 LPBank HAGL tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ảnh: Hoàng Tùng

U16 LPBank HAGL ở bảng B với các đội Ninh Bình, Công an TP. Hồ Chí Minh và Becamex TP. Hồ Chí Minh.

Ở bảng A, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt trên sân khách và sân nhà. Trong khi đó, ở bảng B, các đội thi đấu vòng tròn 3 lượt cũng với thể thức sân khách sân nhà.

Sau vòng bảng diễn ra từ 22-8 đến 29-11, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 4 đội nhất, nhì ở 2 bảng để vào thi đấu vòng chung kết được tổ chức ở TP. Đồng Nai từ ngày 12 đến 18-12.

Tại vòng chung kết, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch sẽ giành giải thưởng 100 triệu đồng, đội á quân được thưởng 80 triệu đồng và đội hạng 3 được thưởng 50 triệu đồng.

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Huấn luyện viên Trịnh Duy Quang sẽ dẫn dắt U16 LPBank HAGL. Ảnh: Hoàng Tùng

Theo điều lệ giải, các cầu thủ ở lứa tuổi 15-16 và tối đa 3 cầu thủ ở tuổi 14.

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