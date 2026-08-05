(GLO)- Chiều 4-8, tại khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026.

Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026 quy tụ 60 đội bóng đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Không khí sôi động bao trùm các trận đấu tại Giải vô địch bóng rổ 3x3 U16 và U18 quốc gia năm 2026. Ảnh: H.V

Cụ thể, nội dung U16 có 35 đội (23 đội nam, 12 đội nữ) thi đấu từ ngày 3 đến 6-8; nội dung U18 có 25 đội (15 đội nam, 10 đội nữ) tranh tài từ ngày 7 đến 11-8.

Trong đó, đoàn Gia Lai góp mặt với 7 đội, gồm 4 đội U16 và 3 đội U18, tranh tài ở cả nội dung nam và nữ.

Một pha bóng giữa đội Đồng Nai 2 và Sơn La Read&Go (áo trắng) tại giải. Ảnh: H.V

Ngay sau lễ khai mạc, các đội U16 tiếp tục bước vào các lượt trận của vòng bảng.

Theo điều lệ, nội dung U16 nam có 5 bảng đấu, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. 3 bảng A, B, C lấy 2 đội nhất, nhì; 2 bảng D và E lấy đội nhất vào tứ kết, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định các đội vào bán kết và chung kết.

Ở lứa tuổi U16 nữ, các đội được chia thành 4 bảng và thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm.

Kết thúc vòng bảng, 4 đội xếp nhì và 4 đội xếp thứ ba sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp để chọn ra 4 đội vào tứ kết. Tại đây, 4 đội vượt qua vòng loại sẽ gặp 4 đội nhất bảng. Các đội thắng ở tứ kết tiếp tục tranh tài tại vòng bán kết và chung kết.

Giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia thường niên nhằm đánh giá công tác đào tạo, xây dựng và phát triển phong trào bóng rổ 3x3 tại các địa phương, đơn vị trên cả nước. Qua đó, các vận động viên có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Đây còn là cơ hội quan trọng để Gia Lai giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc, tiềm năng du lịch, cảnh quan thiên nhiên cùng hình ảnh con người thân thiện, nghĩa tình, mến khách; góp phần quảng bá thương hiệu du lịch của địa phương, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội.