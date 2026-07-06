U18 nữ Gia Lai giành huy chương vàng Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 5-7, đội tuyển bóng ném U18 nữ Gia Lai xuất sắc đánh bại đội TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để giành huy chương vàng nội dung U18 nữ tại Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026.

Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 10-7 tại bãi biển phía Nam Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng).

Đội tuyển bóng ném U18 nữ Gia Lai giành huy chương vàng tại Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải quy tụ 14 đội bóng (8 đội nam và 6 đội nữ) đến từ các địa phương, đơn vị gồm: TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng. Tham dự giải, Gia Lai góp mặt ở 2 nội dung nữ U18 và U20.

Các đội thi đấu ở 2 nhóm tuổi U18 và U20 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết.

Theo kế hoạch, ngày 7-7, các đội sẽ bước vào tranh tài ở nội dung U20.