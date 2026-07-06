U18 nữ Gia Lai giành huy chương vàng Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia 2026

Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 10-7 tại bãi biển phía Nam Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng).
Giải quy tụ 14 đội bóng (8 đội nam và 6 đội nữ) đến từ các địa phương, đơn vị gồm: TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng. Tham dự giải, Gia Lai góp mặt ở 2 nội dung nữ U18 và U20.
Các đội thi đấu ở 2 nhóm tuổi U18 và U20 theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết.
Theo kế hoạch, ngày 7-7, các đội sẽ bước vào tranh tài ở nội dung U20.