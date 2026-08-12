Gia Lai giành 4 huy chương vàng tại Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026

(GLO)- Tối 12-8, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia năm 2026 đã tổ chức Lễ trao thưởng và bế mạc giải.

Giải diễn ra từ ngày 5 đến 12-8, quy tụ 181 vận động viên thuộc 14 đoàn trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở 2 nhóm tuổi 14-16 và 17-18, với nội dung nam, nữ.

Ở nhóm tuổi 14-16, các võ sĩ thi đấu ở 9 hạng cân gồm 40 kg, 43 kg, 47 kg, 51 kg, 55 kg, 59 kg, 63 kg, 67 kg và 71 kg. Nhóm tuổi 17-18 có 11 hạng cân, từ 45 kg đến trên 80 kg.

Các võ sĩ trẻ thi đấu quyết tâm, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Ảnh: H.H

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức đối kháng loại trực tiếp, áp dụng Luật thi đấu quốc tế của Liên đoàn Kun Khmer Quốc tế (KIF). Qua các cuộc tranh tài, các vận động viên đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, bản lĩnh và cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn.

Sau 5 ngày thi đấu quyết liệt, kết quả chung cuộc, đoàn Cần Thơ giành vị trí nhất toàn đoàn với 8 huy chương vàng (HCV), 12 huy chương bạc (HCB) và 8 huy chương đồng (HCĐ).

Đoàn Thanh Hóa xếp thứ 2 với 5 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ; Tây Ninh xếp thứ 3 với 5 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ.

Đoàn Gia Lai giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung nam 14-16 tuổi. Ảnh: H.H

Đoàn Gia Lai xếp thứ 5 toàn đoàn, giành 4 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ. Trong đó, đoàn chủ nhà đứng đầu ở nội dung nam 14-16 tuổi với 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

Ở các bảng xếp hạng theo nhóm tuổi, Tây Ninh dẫn đầu nam 17-18 tuổi với 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; Thanh Hóa nhất nữ 14-16 tuổi với 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ; Cần Thơ đứng đầu nữ 17-18 tuổi với 4 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn nội dung nữ 14-16 tuổi cho các đơn vị đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: H.H

Giải vô địch Kun Khmer trẻ quốc gia là dịp để các vận động viên trẻ cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; qua đó phát hiện, tuyển chọn những gương mặt triển vọng bổ sung cho lực lượng Kun Khmer quốc gia.