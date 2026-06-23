Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

6 huấn luyện viên và vận động viên Kun Khmer Gia Lai nhận Huân chương Lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 22-6, trong khuôn khổ lễ khai mạc Giải Vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động cho các huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) xuất sắc, trong đó có 6 cá nhân của Gia Lai.

Giải Vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026 được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 20 đến 30-6.

6-huan-luyen-vien-va-van-dong-vien-kun-khmer-gia-lai-nhan-huan-chuong-lao-dong.jpg
1 huấn luyện viên cùng 5 VĐV của Gia Lai được tặng thưởng Huân chương Lao động. Ảnh: Thiên Bình

Giải quy tụ hơn 230 VĐV thuộc 17 đoàn của 15 tỉnh, thành phố có phong trào Kun Khmer phát triển mạnh trên cả nước. Trong đó, Gia Lai tham gia giải với 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 15 VĐV. Các VĐV sẽ tranh tài ở 39 bộ huy chương.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 47 huấn luyện viên, VĐV của đội tuyển Kun Khmer quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 - 2026 tổ chức tại Campuchia.

Gia Lai có 6 cá nhân được nhận Huân chương, trong đó 3 Huân chương Lao động hạng nhất gồm: huấn luyện viên Trần Thị Kiều Nga, VĐV Lê Thị Nhi và VĐV Võ Huy Hoàng; 1 Huân chương Lao động hạng nhì là VĐV Nguyễn Xuân Tuấn Long và 2 Huân chương Lao động hạng ba là VĐV Trần Nguyễn Bảo Ngọc và VĐV Nguyễn Thành Trung.

Tại giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6, đoàn Gia Lai giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhiều người chơi pickleball muốn có huấn luyện viên riêng

Nhu cầu thuê huấn luyện viên pickleball tăng cao

Tin tức

(GLO)- Pickleball là môn thể thao mới đang phát triển rất nhanh trên địa bàn tỉnh, thu hút ngày càng đông người tập luyện. Từ đó, nhiều người chơi có nhu cầu thuê huấn luyện viên để học môn thể thao này một cách bài bản.

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

Tin tức

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Phố núi Pleiku sôi nổi phong trào Pickleball

Thể thao

(GLO)- Dù mới xuất hiện tại phố núi Pleiku nhưng môn Pickleball đã nhanh chóng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Với lối chơi nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng giàu tính cạnh tranh, Pickleball không chỉ mang lại niềm vui mà còn là nơi kết nối mọi người với nhau.

null