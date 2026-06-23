6 huấn luyện viên và vận động viên Kun Khmer Gia Lai nhận Huân chương Lao động

(GLO)- Tối 22-6, trong khuôn khổ lễ khai mạc Giải Vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động cho các huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) xuất sắc, trong đó có 6 cá nhân của Gia Lai.

Giải Vô địch Kun Khmer các đội mạnh toàn quốc 2026 được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 20 đến 30-6.

1 huấn luyện viên cùng 5 VĐV của Gia Lai được tặng thưởng Huân chương Lao động. Ảnh: Thiên Bình

Giải quy tụ hơn 230 VĐV thuộc 17 đoàn của 15 tỉnh, thành phố có phong trào Kun Khmer phát triển mạnh trên cả nước. Trong đó, Gia Lai tham gia giải với 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên và 15 VĐV. Các VĐV sẽ tranh tài ở 39 bộ huy chương.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho 47 huấn luyện viên, VĐV của đội tuyển Kun Khmer quốc gia vì đã có thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 - 2026 tổ chức tại Campuchia.

Gia Lai có 6 cá nhân được nhận Huân chương, trong đó 3 Huân chương Lao động hạng nhất gồm: huấn luyện viên Trần Thị Kiều Nga, VĐV Lê Thị Nhi và VĐV Võ Huy Hoàng; 1 Huân chương Lao động hạng nhì là VĐV Nguyễn Xuân Tuấn Long và 2 Huân chương Lao động hạng ba là VĐV Trần Nguyễn Bảo Ngọc và VĐV Nguyễn Thành Trung.

Tại giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6, đoàn Gia Lai giành được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.