Đội tuyển bóng ném bãi biển Gia Lai thắng trận ra quân

(GLO)- Ngày 3-7, Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 đã khởi tranh với những trận đấu đầu tiên tại bãi biển phía Nam Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng).

Ngay trong ngày thi đấu mở màn, đội tuyển nữ bóng ném bãi biển Gia Lai đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại đội TP. Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0.

Đội tuyển nữ bóng ném bãi biển Gia Lai giành chiến thắng 2-0 trước đội TP. Hồ Chí Minh trong trận ra quân Giải vô địch Bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026. Ảnh: VHF

Giải vô địch bóng ném trẻ bãi biển quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 10-7. Giải quy tụ gần 140 vận động viên của 14 đội bóng (8 đội nam và 6 đội nữ) đến từ các địa phương, đơn vị gồm: TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Lào Cai và Đà Nẵng.

Các đội tranh tài theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn những đội có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết và chung kết.

Giải được tổ chức nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện môn bóng ném bãi biển trên phạm vi cả nước. Qua đó, Ban Tổ chức đánh giá trình độ chuyên môn, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu quốc tế trong thời gian tới.